Ruta Quetzal, sexista a más no poder

La Ruta Quetzal baja las notas de corte para los chicos, con el fin de evitar que el 87% de las participantes sean chicas. Es decir, la organización fija notas de corte diferentes por sexo, para compensar los mejores expedientes académicos que tienen la mayoría de chicas que aspiran a participar. Aunque lo pueda parecer, esta noticia no es falsa.

La Ruta Quetzal, un proyecto de educación e intercambio cultural para jóvenes, pone en juego un mecanismo de discriminación positiva por sexo, para que chicos, que no han ganado una plaza, se queden con una. No olvidemos, que sus peores calificaciones, no tienen nada que ver con sus capacidades. No hay evidencia científica de que las mujeres estén más dotadas intelectualmente que los hombres. Ambos sexos tienen cerebros idénticos. Simplemente, maduran de forma diferente por la influencia del entorno y gracias a su plasticidad.

Según los datos globales, en primaria y secundaria, a pesar de los estereotipos sexistas, las niñas obtienen mejores calificaciones. En la universidad, hay más mujeres matriculadas y, además, tienen mejor rendimiento. Sin embargo, la presencia femenina disminuye a medida que avanza su nivel académico, afectando tanto a su carrera, como a la presencia de las mujeres en puestos de responsabilidad y disciplinas STEM. Estos datos son consecuencia de factores sociales y no de una supuesta diferencia en las capacidades o habilidades entre mujeres y hombres.

La vergüenza de la Ruta Quetzal

La percepción que tienen las chicas sobre sí mismas está enormemente influida por la sociedad y no se corresponde con la realidad. El causante de esta segregación vertical en la progresión laboral es el género, no el sexo. Si esto es así, ¿Cómo es posible que se favorezca de esta forma tan burda a los chicos? ¿En qué pruebas cognitivas se le ha bajado la nota a una mujer? ¿A nadie le preocupa que se queden fuera chicas que merecen más la plaza, por su esfuerzo y perseverancia, y que se la apropien chicos menos capacitados?

Es una vergüenza que, incluso sabiendo que niñas y mujeres sufren sistemáticamente techo de cristal, en las pocas ocasiones en las que ellas sobresalen por méritos propios (y no por pertenecer a un sexo determinado), el la Ruta Quetzal se modifiquen las reglas para beneficiarlos a ellos. Se me ocurre una idea. Las chicas a las que injustamente le han robado su plaza, podrían autoidentificarse chicos y participar con sus mejores calificaciones en el grupo de hombres. ¿No es ahora el sexo sentido lo que tiene importancia? Pues, hala, ni testículos, ni vulva, el sentimiento.