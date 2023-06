Lecturas para esta feria del libro de Madrid

Todos los años, la llegada del verano viene acompañada de la apertura de la Feria del Libro de Madrid. A lo largo de tres semanas, muchas son las apuestas con que podrá una rascarse los bolsillos y quizás nos sirva para adelantar la compra de lecturas veraniegas. Aquí van unas cuantas propuestas. Pasen y lean.

Palestina en pedazos (2023) Lina Meruane, Random House.

“Regresar. Ese verbo que me asalta cada vez que pienso en la posibilidad de ir a Palestina. Me digo: no sería un volver, sino apenas un visitar una tierra en la que nunca estuve, de la que no tengo ni una sola imagen propia.“ Así de sincera se nos muestra Lina Meruane en su último libro: Palestina en pedazos.

A comienzos de los años 2000, Lina Meruane comienza a plantearse la posibilidad de volver a Palestina con las paradojas que contiene la idea de un regreso a un lugar que nunca habitó pero que, sin embargo, forma parte de su geografía personal.De allí provienen sus abuelos paternos, quienes emigraron a Chile en 1920.

Una historia donde la crónica, la memoria familiar y el ensayo se entrelazan en este gran cuaderno de reflexiones acerca de la tierra que sus ancestros debieron abandonar y un conflicto que se perpetua de generación en generación y que llega hasta la actualidad sin asomo de solución.

Cuentos romanos, Jhumpa Lahiri (2023), trad. Carlos Gumpert, Lumen.

El último libro de la escritora inglesa Jhumpa Lahiri es una recopilación de cuentos con un eje común: la sinceridad sobre la vida.

En 2012, con varios libros e importantísimos premios en su haber, Jhumpa Lahiri decidió trasladarse a Roma con su familia y sumergirse en la lengua italiana con todas las consecuencias. Ahí empieza a nacer otra literatura de esta prolífica autora, entre los que se enmarca Cuentos romanos, escrita en su nueva lengua: el italiano. Adolescentes, mujeres, hombres y familias cuyo destino parece estar atado a sus raíces, con la ciudad de Roma como marco geográfico. La frontera, el encuentro, Casa luminosa, todos sus relatos tienen finales inesperados que impactan sobre el lector.

Cuentos romanos es ver otra Roma, alejada de la mirada romántica y comenzar a percibirla como lo que es: una ciudad heterogénea,

Escuela de escritura, Mercedes Abad (2023), Tusquets.

Las que hemos dado clases de escritura lo sabemos, como lo explica maravillosamente Mercedes Abad en la novela, que los alumnos, salvo excepciones, siguen un patrón, casi me atrevería a decir, estereotipado. No todos, claro está, pero sí a muchos de ellos: si les gusta leer, nos hará confiar en su escritura, si creen que han nacido para ser autores best-séller, pero no lo serán porque el mundo es injusto con ellos, o los que creen que tienen entre manos una obra maestra que, antes incluso de escribirse merece ser registrada… Junto a esos alumnos, la muerte de una de ellas y una novela inconclusa se mueve la última novela de Mercedes Abad casi como si de un thriller se tratara. Un thriller lleno de complicidades entorno a la lectura y la escritura que va creciendo conforme de desarrolla la trama.

La hija de Marx, Clara Obligado (2023), Lumen.

La hija de Marx, la que fuese la novela debut de la escritora hispano argentina Clara Obligado, galardonada con el Premio Femenino Lumen en 1966, se ha reeditado este año. En cuanto empiezas a leer La hija de Marx compruebas que es una novela de documentación rigurosa, erotismo e ironía contada con majestuosidad. Una crónica aguda de los destinos de aquellas mujeres que rodearon a los revolucionarios, utopistas y reformadores del cambio de siglo a través de la vida de una hija de Marx que nunca existió en realidad.

Aunque el titulo podría hacernos pensar en una biografía, en realidad es una especulación sobre qué hubiese pasado si el hijo de Karl Marx hubiese sido una niña y cómo hubiera actuado esta ante los roles políticos y sexuales del siglo XIX que le tocó vivir.

Simone Weil. Filosofía del trabajo y teoría crítica social (2023) José Luis Monereo Pérez, El viejo Topo

Simone Weil, a pesar de su corta vida, es una de las pensadoras más importantes en las corrientes existencialistas del pasado siglo. Y eso es lo que ha querido demostrar José Luis Monereo con Simone Weil. Filosofía del trabajo y teoría crítica social. El libro es un análisissosegado en el que navegaremos a través de uno de los principales interrogantes que se plantea la filósofa francesa en su obra: ¿Qué significa hacer balance o crítica de nuestra civilización? La respuesta no es fácil, pero pasa por asumir que el ser humano debe liberarse de sus propias creaciones. Lo que obliga, sin duda, a trabajar para crear una organización democrática que pueda resolver las necesidades humanas fundamentales. Porque, como leemos en la cita que nos presenta el libro: “Por encima de las instituciones destinadas a proteger el derecho, las personas, las libertades democráticas, hay que inventar otras destinadas a discernir y a abolir todo lo que, en la vida contemporánea aplasta a las almas bajo la injusticia, la mentira y la fealdad. Hay que inventarlas, pues son desconocidas y es imposible dudas acerca de si son indispensables”.