Se pueden hacer muchos análisis políticos de lo ocurrido el domingo en las elecciones municipales (y autonómicas, en algunos territorios), pero pocos tienen un componente feminista, y la mayoría solo reparan en el avance de la derecha sin contemplar que las feministas tenemos algo que decir. Este es el que hago tras comprobar los resultados.

La principal conclusión que extraigo del domingo electoral es que no se puede hacer feminismo sin las feministas. Las mujeres de izquierda no votamos a la derecha, por tanto, me centro únicamente en aquellos que tienen a gala conformar “el gobierno más feminista de la historia del mundo mundial”.

Pese a que la mayoría de los partidos se han enganchado a la bandera del feminismo, lo han hecho por puro oportunismo, porque creen que eso les hacer ser “modernos, progres, y que les va a dar votos”. Pero ninguno se ha preocupado realmente por los problemas de las mujeres, y todos se han lanzado en brazos de ideas absurdas de inclusividad, diversidad y fluidez de género sin reparar ni reflexionar sobre los disparates que se estaban promoviendo. ¡Solo la gente de la calle parece haberse dado cuenta de ello, y ahí su respuesta!

La bandera de Unidas Podemos

Otra idea importante es que el partido que más ha hecho gala del feminismo (Unidas Podemos) se ha hundido irremediablemente en la miseria, (y más que te rondaré), porque ha abanderado un feminismo sin feministas: las ha acallado, insultado, despreciado, expulsado de sus debates, y ha blandido una bandera que no es la nuestra.

Una bandera que desdibuja lo que es mujer, a quienes a veces incluyen en el “todes” como si conformásemos una mezcolanza indiferenciada; otras veces se han referido a nosotras como “cuerpos menstruantes”, y en ninguna ocasión han querido responder a la pregunta de ¿qué es ser mujer? La única respuesta de la ministra de Igualdad ha sido considerar que decir que “ser mujer no es un sentimiento” o “que las mujeres no tienen pene” es transfobia. El otro gran referente, el PSOE ha ido a remolque de Podemos en este tema, ni contigo ni sin ti, y pongo parches para salvar los muebles.

«Basura tránsfoba»

Pues bien, “Gobierno de coalición más feminista de la historia” ahí tenéis el resultado. Esa “basura tránsfoba” como se refirió Pablo Echenique a la marea de mujeres que inundaba las calles de Madrid en octubre 2022, os ha abandonado y no piensa volver a votaros. Es lo que pasa cuando se vive en una ficción, rodeada de personajes que creen tener los superpoderes de los héroes de Marvel y desconectada de la realidad.

Priorizar las políticas identitarias como han hecho los demás partidos por ignorancia, inconsciencia u oportunismo tiene un coste. Y esto sólo es un aviso para otras adalides de la diversidad y la inclusión (Colau, Díaz) de la prostitución como un trabajo como otro cualquiera, la aceptación tácita de los vientres de alquiler, la despreocupación por el aumento de la pornografía, y lo que es más grave, el abandono del tema principal: la lucha contra la violencia de género, cuyos fondos aún estamos esperando saber dónde se han invertido.

«El feminismo no vota traidores»

Así que sí. Como están diciendo muchas feministas en redes sociales, “a llorar a la llorería”. Las feministas hemos estado dando razones, explicaciones, argumentos, reflexiones y lo único que han hecho los partidos es ignorarnos, cuando no reírse en nuestra cara, potenciando figuras esperpénticas, elevando a personajes ridículos que dicen ser mujeres porque se pintan los labios o llevan tacones. La frivolidad, la inconsistencia, la burla y el desprecio hacia el feminismo ha llevado a que Podemos y otros partidos que le bailan el agua se conviertan en irrelevantes.

Las feministas hemos impulsado una campaña de voto nulo bajo el lema “el feminismo no vota traidores”, porque muchas que habíamos votado tradicionalmente a la izquierda les hemos abandonado, sí. Y ahí están nuestros votos nulos, cuya cuantía aún no conocemos. No todos serán de feministas irritadas, pero muchos sí.

El anuncio de elecciones en julio nos ha cogido por sorpresa, y habrá que ver cómo se enfrenta la nueva situación. Pero sea como sea, hay otra gran lección que hay que aprender: sólo el feminismo unido podrá tener alguna posibilidad de revertir esta situación. Así que ya se pueden empezar a dejar atrás egos, rencillas, desavenencias o desencuentros. Si el Movimiento Feminista no se une vamos a perder la gran posibilidad que nos está brindando la historia. Como decía la Princesa Leia, un Frente Feminista es nuestra única esperanza.