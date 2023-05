Melchor Miralles: “Otras personas acudían al estudio de Kote Cabezudo y abusaban de esas chicas en fiestas de alto voltaje sexual”

El veterano fotógrafo donostiarra Kote Cabezudo fue condenado el pasado marzo por la Audiencia de Gipuzkoa a 28 años y 2 meses de prisión, de los que podría cumplir un máximo de 20 años, tras probarse diez delitos: uno de violación, otro de abusos sexuales, seis de pornografía infantil (elaboración y difusión) y dos de estafa. Kote Cabezudo cometió estos delitos durante 30 años, y las víctimas eran sus modelos, menores de edad. No sólo abusaba de ellas, sino que les hacía fotografías desnudas que luego subía a la red. El periodista de investigación Melchor Miralles, que ha tratado en profundidad esta trama de abusos sexuales, es coproductor ejecutivo del documental “En el nombre de ellas”, un homenaje a las víctimas que se estrena hoy en Netflix, tras ser paralizado por Disney+, sin conocerse los motivos. Crónica Libre entrevista a Miralles para entender las claves de uno de los casos de abusos sexuales más oscuros de la historia negra de nuestro país.

La Fiscalía pedía 250 años de prisión, la acusación particular (que representaba a 14 de las 17 víctimas) exigía 2.627 años de cárcel y la sentencia condena a Kote Cabezudo por 10 delitos y le absuelve de otros 217. Llevas años siguiendo el caso, ¿Cómo valoras esta sentencia?

He leído el sumario, asistí al juicio. He visionado el mismo material probatorio fotográfico y videográfico que tuvo a su alcance el Tribunal y me costó leer los 340 folios de la sentencia, que me parece el último navajazo judicial en el alma ya destrozada de las víctimas. El Tribunal establece que no hubo ningún engaño por parte de Kote Cabezudo respecto al destino de las fotografías que tomaba de sus víctimas, cuando hay un acerbo probatorio que acredita hasta la saciedad que ninguna de esas mujeres acudió al estudio de Kote Cabezudo con la intención de acabar expuesta en webs pornográficas de pago propiedad del violador.

Me escandaliza que sentencien que Cabezudo no violó a una de esas niñas en 2008, al estar acreditado videográficamente que ella trató de resistirse y forcejeó con él hasta que finalmente la penetró por la fuerza. Y a continuación dicen que todas las demás penetraciones posteriores a esa niña, ampliamente documentadas en video y en las que la víctima adopta una actitud pasiva, bloqueada, eran plenamente consentidas. La sentencia me pareció infame.

El condenado se ha librado de algunos delitos porque han prescrito, pero deberá indemnizar a las modelos de las que abusó con 116.000 euros ¿Es esto justo?

No me parece en absoluto justo, me parece una cantidad ridícula. No hay dinero para pagar el daño causado a estas mujeres, pero la cantidad es ridícula. Y la guinda es que condenan a las víctimas al pago de buena parte de las costas del proceso. Un escándalo.

¿Tienes alguna teoría sobre la razón que llevó a la Audiencia a absolver a Cabezudo de la mayoría de los delitos de los que estaba acusado?

Kote Cabezudo ha dispuesto durante 30 años de una estructura de protección política, judicial y mediática, y dispone de material videográfico y fotográfico de algunas personas relevantes que si vieran la luz les haría mucho daño.

Como periodista has denunciado de forma insistente el caso silenciado de los abusos sexuales de Kote Cabezudo desde distintos medios de comunicación, ¿han existido, en tu opinión, eventuales alianzas de protección con las que contó durante muchos años el fotógrafo condenado?

Está acreditado que otras personas acudían al estudio de Cabezudo y abusaban también de esas chicas. Como está acreditada la existencia de unas fiestas de alto voltaje sexual a las que acudían magistrados, magistradas, políticos, empresarios y periodistas de San Sebastián. Y Cabezudo era el fotógrafo de cabecera del entonces alcalde de San Sebastián, Odón Elorza, que desde el Ayuntamiento le financiaba generosamente. Y Cabezudo tiene imágenes comprometedoras de mucha gente.

Específicamente denuncias la relación de Odón Elorza con Kote Cabezudo, ¿De qué forma estaría implicado Odón Elorza en este caso en tu opinión?

Varios testigos le sitúan en la cúspide de esa estructura de protección y de captación de chicas porque Kote era el fotógrafo de la Agencia First Models, la única que operaba en San Sebastián, y el Ayuntamiento vetaba que cualquier otra agencia obtuviera licencia para competir, de modo que cualquier chica que quisiera ser modelo acababa en manos de Cabezudo sí o sí.

¿Cómo reaccionaron los medios de comunicación de la izquierda y las asociaciones feministas al respecto de los abusos sexuales cometidos por el fotógrafo durante décadas?

El feminismo institucional no ha tenido un solo gesto de apoyo a estas víctimas. Solo una asociación feminista de Irún, curiosamente sin un euro de subvención las apoyó. Los grandes medios no informaron de nada hasta la condena, y algunos como TVE y Mediaset me impidieron hablar cuando lo intenté. ¿A qué se debió? Cada uno sabrá pero es evidente que para proteger al violador.

¿Qué ocurrió inicialmente con la producción del documental “En el nombre de ellas” por parte de Disney+?

Disney+ llega a encargar y a pagar la realización de cuatro capítulos. Sin embargo, sin explicación convincente, la serie se paraliza. Parece que quienes protegen a Cabezudo, poderosos, convencieron a Disney+ para no estrenar la serie. Poco después de anunciar la cancelación el Gobierno aprobó unas importantes ayudas fiscales a las plataformas. No sé si estará relacionado, pero quizá sí.

En tus investigaciones cuentas que podrían existir imágenes de Kote Cabezudo que incluirían a personas de relevancia social y política. ¿Qué te lleva a pensar esto?

No es que lo piense, es que las he visto con mis ojos, obran en la causa.

¿Has recibido algún tipo de presiones al investigar el caso Kote Cabezudo?

Sí, tanto judiciales como no judiciales, tanto sobre mi trabajo como sobre el del abogado de las víctimas de Cabezudo. Demandas de Odón Elorza y las magistradas Yolanda Domeño y María Victoria Cinto, que gané. En Mediaset traté de hablar del caso y me cortaron en seco. En RTVE, donde acudía semanalmente al programa de Jesús Cintora, lo mismo, con el añadido de que me dijeron que no volviera.

¿Alguna vez has temido por tu integridad debido a estas presiones?

No vivo con miedo pero soy consciente de que el periodismo de denuncia conlleva riesgos, y cuando denuncias tramas mafiosas como la de Cabezudo los riesgos son evidentes.

¿Cómo está el caso desde que el acusado está en prisión?

Kote Cabezudo amenaza desde la prisión con desvelar secretos de su actividad. Lo ha dicho él en sede judicial, que tiene material comprometedor de jueces, periodistas, militares, políticos, policías, ertzainas, y presentadores de televisión.

¿Cómo se produce la compra por parte de Netflix de “En el nombre de ellas”? ¿Qué esperas de su estreno a finales de mayo?

Al ver que Disney+ canceló el estreno nos pidieron ver la serie documental y la compraron. Espero que con su estreno se cumpla el deseo de las víctimas, que todo el mundo sepa la verdad de lo que sucedió, para que jamás pueda volver a ocurrir algo parecido.