Alimentar al cáncer o matarlo de hambre, la nutrición es clave contra los tumores

El 4 de febrero es el día dedicado por la OMS a la prevención del cáncer y el aumento de la calidad de vida de los enfermos oncológicos. Cada vez más evidencias científicas avalan que la nutrición y el estilo de vida sana previenen la aparición de tumores y, también, ayudan a la supervivencia de los pacientes sometidos a quimio y radioterapia. La doctora Odile Fernández, diagnosticada de un cáncer hace doce años, empezó a investigar y poner en práctica todo lo que había publicado sobre alimentación anticancerígena. Le dio resultado y quiso compartirlo. La comunidad médica en España recibió con escepticismo lo que contaba. Hoy, una década después de la publicación de su primer libro, la ciencia le da la razón.

Odile Fernández, médica de familia, tenía el presentimiento de que algo no funcionaba bien en su cuerpo. Las pruebas le dieron, tristemente, la razón. Un diagnóstico que la abocaba a una quimioterapia paliativa y un dictamen con pocas esperanzas de vida, un cinco por ciento de probabilidades de que sobreviviera. Pero doce años más tarde, sigue viva y muy vital. Ha hecho de lo que a ella le sanó una forma de vida.

“Tengo mi plaza en atención primaria en el Servicio Andaluz de Salud pero no ejerzo, me dedico a dar charlas, divulgar y escribir libros sobre cómo afecta la actitud del paciente, su alimentación y la realización de ejercicio en su curación. Creo que así puedo ayudar a muchísima gente”, afirma.

La doctora Odile Fernández, pionera en España en hablar de la influencia de la nutrición en la lucha contra el cáncer. Foto: Fundación UAPO.

Ahora lo hace desde la Fundación UAPO, una entidad sin ánimo de lucro que integra la educación física, la fisioterapia, la psicología y la nutrición para apoyar los tratamientos oncológicos.

En 2022, se diagnosticaron 280.000 nuevos casos de cáncer en España. A nivel mundial, fueron 18,1 millones los registrados en 2020, a pesar del infradiagnóstico debido a la pandemia mundial. Son cifras de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, dependiente de la OMS, que estima que el cáncer en las dos próximas décadas afectará a 27 millones de personas.

Come bien, medita, haz ejercicio

Cuando hace diez años la doctora Fernández publicó que la alimentación era importante durante el proceso oncológico, sus afirmaciones causaron un gran impacto en la comunidad médica.

“Hoy, la ciencia me ha dado la razón y ya nadie duda de la influencia de todos estos factores y de la actitud activa y positiva del paciente para su curación”, declara con satisfacción a Crónica Libre.

Su libro vio la luz arropado por toda clase de cautelas, en el título Mis recetas anticáncer (Ediciones Urano), con uso del posesivo, ya se dejaba claro que era una vivencia personal. Un primer volumen con 473 páginas, contenía otras 76 de bibliografía que mostraban que cada afirmación tenía detrás una evidencia científica.

A pesar de ello, gran parte de la comunidad médica y la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) advertían de que el libro compartía una “experiencia personal”. Avisaban de que los consejos eran “recomendaciones, no basadas en la evidencia científica sino en las ‘impresiones de una paciente”. Y repetían que había que “tener cuidado en sentenciar ciertas afirmaciones porque el cáncer es una enfermedad muy grave y el rigor, la honestidad, la evidencia, la prudencia y la ciencia deben primar por encima de todo”. Remarcaban esas prevenciones a pesar de que el libro de la doctora en ningún momento abogaba por dejar de lado los tratamientos médicos.

Ayuno y cáncer

Recientemente se ha publicado en España el libro El ayuno contra el cáncer, del bioquímico Valter Longo. Una guía para “prevenir y tratar los tumores”. Así se recoge en la portada. Ha pasado el tiempo y ya se han superado algunos miedos.

“Los médicos hace diez años tomaron mi libro como un ataque, decir que algo que no fuese la radioterapia, la quimio o la cirugía funcionaba como coadyuvante a la curación, no se concebía”.

El bioquímico Valter Longo, autor del libro El ayuno contra el cáncer.

A pesar de que en países como Estados Unidos, Suiza o Alemania ya se contemplaba, en España, el recelo era lo que predominaba.

“Aquí todo daba miedo, parecía que el paciente oncológico debía quedarse sentado, tener cuidado con darse masajes porque podía hacer que el tumor se extendiera…”, añade la doctora granadina. Su libro ya va por la vigésima edición y ha vendido más de 100.000 ejemplares.

La relación entre metabolismo, nutrición y longevidad

Un éxito que también ha alcanzado la publicación de Valter Longo, en España y en todo el mundo. Sin embargo, el autor, bioquímico de formación, recibió similar rechazo al de la doctora Fernández por parte de la comunidad científica. Sus afirmaciones sobre la relación entre metabolismo, nutrición y longevidad eran rebatidas con vehemencia hace una década.

A día de hoy, sus tesis están suficientemente probadas y admitidas y sus más de treinta años de investigación (los últimos quince en relación con el cáncer) han logrado que centros oncológicos de todo el mundo empiecen a incorporar la terapia metabólica en combinación con la tradicional. Longo esta considerado como el gurú de la longevidad y una de las personas más influyentes en el campo de la salud.

Azúcar, oxígeno para el tumor

Lo que viene a decir Longo en este libro es que hay que “matar de hambre al cáncer y nutrir al paciente”.

«Desconfiemos de los oncólogos que no tienen en cuenta las recomendaciones sobre alimentación que acompañan a las terapias estándar, porque hoy por hoy estamos seguros de que la alimentación y su impacto en el metabolismo pueden desempeñar un papel crucial en la eficacia de los tratamientos”, mantiene Longo.

Una página del libre de la doctora Odile Fernandez Mis recetas anticáncer, donde habla de los efectos nocivos del azúcar.

Algo que en 2013 ya escribía Odile Fernández y que ahora ve con satisfacción refrendado en el libro de Longo. “Él ha dicho, ‘si tu oncólogo no te dice que no comas azúcar, cambia de oncólogo’. Que lo diga un investigador desde Estados Unidos y no solo una doctora de familia española, me encanta”, asegura la médica granadina. En su primer libro ya demonizaba el azúcar que actúa como “oxígeno” para las células tumorales.

Seguidora de Longo y de su trabajo desde hace tiempo, Fernández celebra que ya no se escandalice nadie cuando se habla de la importancia de la importancia de incluir hábitos saludables también una vez que se ha recibido el diagnóstico de que se padece un tumor maligno. “Ahora hay más libertad de expresión para hablar sobre estas cuestiones, hace unos años parecía que ponías en cuestión toda la ciencia. Me alegro de que las cosas hayan cambiado”, asegura.