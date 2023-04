Dónde y en qué se han invertido los 1.000 millones del Pacto de Estado contra la Violencia de Género

El 13 de septiembre de 2017 se firmó un ambicioso plan de lucha contra la violencia de género que implicaba dedicar 1.000.000.000 de euros en los siguientes cinco años a fortalecer las estrategias que ya existían con la Ley Integral de Violencia de Género de 2004. El tema no era para menos. El triste recuento anual de mujeres asesinadas recordaba que cada año eran asesinadas una media de 62 mujeres a manos de sus parejas o exparejas (con un terrible pico de 73 mujeres en 2010). Esos mil millones de euros estarían repartidos en: 100 millones a las entidades locales, según habitantes. 500 millones para las Comunidades Autónomas que tenían competencias en materia de asistencia social, sanidad y educación, y 500 millones según competencias estatales para la violencia de género. Transcurridos esos 5 años desde la aprobación del Pacto de Estado la sociedad tiene derecho a saber en qué y cómo se han gastado esos millones.

No ha sido fácil rastrear el uso que se han dado a los mil millones pactados, pues las cifras con las que se ha contado están repartidas en diferentes ámbitos territoriales, estatales, autonómicos o locales. Pese a que en la web Delegación del Gobierno se puede acceder a los fondos transferidos a las Comunidades Autónomas así como a los Ayuntamientos, la multiplicidad de informes, notas, documentos o actualizaciones complica saber cuánto y en qué se han invertido los fondos destinados a la lucha contra la violencia de género. Además, la web está incompleta y no consta información de los dos últimos años.

Necesidad de un Pacto de Estado

La necesidad de establecer un Pacto de Estado contra esta violencia surge al comprobar cómo año tras año, pese a vivir en una sociedad democrática, se producen numerosas agresiones contra mujeres, que van desde el asesinato en el seno de la pareja (en 2023 ya han sido asesinadas 10 mujeres en el momento de escribir estas líneas) a las agresiones sexuales (4.260 entre agresiones sexuales y violaciones en 2021) o las 136.987 denuncias por violencia de género presentadas en 2022, datos del Portal estadístico de la delegación del gobierno contra la violencia de género.

En España se plasma la lucha contra este tipo de violencia en la Ley Integral contra la Violencia de Género (LIVG, 2004), aunque constriñe esta violencia a la ocurrida en el seno de la pareja o expareja, dejando fuera de la definición todos los demás tipos de violencia.

Tras más de una década en la que los asesinatos de mujeres no disminuían pese a la Ley de 2004, el Gobierno acuerda establecer en 2017 el pacto de Estado contra la Violencia de Género, que como se ha dicho se dota de mil millones de euros a distribuir en 5 años. El Ministerio de Igualdad decidió convertir en permanente el Pacto de Estado contra la Violencia de Género en mayo de 2021 como una estrategia para continuar la lucha contra esta violencia que, a día de hoy, ha costado la vida a 1.192 mujeres desde 2003.

Según anunció la ministra Irene Montero el pasado 28 de febrero de 2023, siguiendo con la estrategia iniciada con el Pacto de Estado, se prevé destinar 177 millones de euros que provienen del propio Pacto de Estado (140,2 millones) de la Delegación del Gobierno (19,8 millones) y de los fondos europeos (17 millones).

Lo que se formula en este análisis es que transcurridos los 5 años desde 2017 a 2022 ¿Cómo y en qué se han invertido estos mil millones de euros? ¿Y cómo se van a repartir e invertir estos nuevos 177 millones de euros?

Distribución de 200.000.000 de euros por CCAA

Comunicad Autónoma Traspaso 2018 Traspaso 2022 Andalucía 15.312.975,88 15.595.518,93 Aragón 4.723.185,25 4.678.684,54 Asturias 2.864.962,94 2.857.204,68 Baleares 4.076.695,29 4.114.853,83 Canarias 5.879.233,81 5.901.904,14 Cantabria 1.543.674,63 1.548.081,17 Castilla y León 7.440.357,22 7.396.592,88 Castilla La Mancha 6.295.500,07 6.234.783,34 Cataluña 12.724.658,35 12.966.501,82 Comunidad Valencia 8.796.751,95 8.727.820,60 Extremadura 4.631.572,52 4.631.051,27 Galicia 7.989.984,90 7.864.247,59 Comunidad de Madrid 10.469.852,15 10.732.729,78 Región de Murcia 3.423.468,98 3.425.644,90 La Rioja 1.515.111,53 1.513.154,30 Ceuta 1.159.701,05 1.145.121,19 Melilla 1.152.323,48 1.155.105,04 Total presupuestado 100.000.000,00 (con redondeo) 100.000.000 (con redondeo Faltan datos de País Vasco y Navarra por el Concierto Económico vigente.

Fuente: Portal del Pacto de Estado contra la violencia de género

Seguir el rastro del destino de este dinero es una tarea titánica[1], porque que se sepa no existe ningún informe global que recoja toda la información sobre la inversión de estos fondos, y solo se puede contar con informes parciales e información insuficiente para tener una radiografía completa del tema. Sin embargo, en el portal de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género se detallan, parcialmente, las actividades desarrolladas por las diferentes Comunidades Autónomas en los años 2018-2019 y 2019-2020.

De la lectura atenta de los informes de las CCAA se ha extraído este cuadro donde se referencian actividades que van más allá del tema “violencia contra las mujeres”, pudiéndose observar que muchas de las actividades se han desplazado a otros colectivos emergentes. En el portal de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género no hay informes por Comunidades Autónomas de 2021 o 2022, años en los que se ha intensificado la realización de actividades relacionadas con el colectivo LGTBI y específicamente con el trans.

La información ofrecida por las Comunidades Autónomas, otorga suficientes pistas para determinar la variedad de actividades que se han financiado con el presupuesto del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Cierto que estas actividades son una gota en el mar de millones de euros traspasados, pero evidencia que ha habido un desvío de fondos para otros temas que, aunque sean importantes, no tienen nada que ver con la violencia contra las mujeres y necesitarían ser dotados de presupuesto propio.

Actividades y cursos organizados por las CCAA con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género (no específicamente relacionados con la Violencia contra las mujeres)

Año Curso Importe Participación Andalucía Hombres Mujeres 2018 Formación sobre respeto a la diversidad sexual, corporal y de género 7.265,00 2 20 2018 Formación respeto diversidad sexual, corporal y género y los derechos LGTBI 4.072,37 5 19 Aragón 2018 Talleres lgtb: servicio de atención integral a personas lgtb, sus familiares y entorno 23.800 Sin datos Sin datos 2022 Piso de cesión temporal para mujeres trans en situación de alta vulnerabilidad Ballroom Rights: luchando contra la exclusión trans Kiki-encuentros, uniendo la realidad trans en el mundo rural Aragón, diversidad por todas partes Lambda Diversidad por todas las aulas[2] 12.000



6.867.83



6.651,11



19.000



14.981,11



13.554,3 Kiki encuentros, uniendo la realidad trans en el mundo rural

2021-2022 Servicio Lambda para denunciar agresiones LGTBI Gobierno Aragón Somos, Servicio Lambda Asturias 2018 Actividades del Colegio Oficial de Farmacéuticos para su colaboración y con el Colegio Oficial de Arquitectos para el

impulso del Observatorio de Urbanismo con perspectiva de género 34.360 2019 Actividades del Colegio Oficial de Arquitectos para el impulso del Observatorio de Urbanismo con perspectiva de género creado el año anterior, así como sus objetivos y actuaciones ahondando en la investigación y el asesoramiento para especialistas del ámbito

de la arquitectura 30.000 Baleares 2018 2019 Convenio de colaboración para el “Casal de Igualdad” entre el Ayuntamiento de Ibiza y el Instituto Balear de la Mujer. Entre otras acciones se celebran las siguientes) -Celebración Día del orgullo LGTBIQ+: -Día Internacional de la Memoria Trans, impacto

positivo con la participación de 15 personas en las actividades -Charla “Diálogo sobre masculinidades” y monólogo “Onvres” Coste global 84.000 euros del convenio 10 20 Canarias 2018 Diversigualdad, proyecto en ámbito educativo 12.494 625 764 Diversigualdad, proyecto de ámbito educativo

Curso 2021-2022 15.515 2019 Formación y sensibilización a profesionales (CIEMs de La Montañeta y Valle de Tabares) Utilización de la Guía Didáctica “Alianzas Arcoiris” 14.900 2019 Intervención para el fomento de masculinidades igualitarias 12.641 Guías para masculinidades no violentas 2022 NEEducaSEX, desarrollo afectivo sexual para alumnado con necesidades especiales Sin datos NEEducaSEX Gobierno de Canarias 15 septiembre 2022 Políticas Públicas y Masculinidades, jornada on line, con ponencias de Ritxar Bacete, José A. Lozoya, Ander Bergara, Bakea Alonso, Tatiana Guerrero y Luciano Fabbri (300 inscritos) Sin datos 300 personas inscritas Celebramos la cultura del cuidado “Cuido” Serie de materiales didácticos para infantil y primaria, con especial hincapié en el colectivo LGTBI Sin datos Galicia 2018-2019 Talleres sobre educación sexual, igualdad de oportunidades,

prevención de violencia de género, derechos LGBTI, diversidad de familias,

prevención de la lgtbifobia, orientación libre de estereotipos, empoderamiento

femenino Dentro de los Planes de igualdad 593.800 (Importe global) 2019-2020 Talleres con el alumnado de secundaria (educación sexual, igualdad de oportunidades, prevención de violencia de género, derechos LGBTI, diversidad de familias, prevención de la lgtbifobia, orientación libre de estereotipos, empoderamiento femenino, etc 1.965.880,04 (Importe global de los Planes de Igualdad 2019-2020 Impulsar el conocimiento sobre la situación de las violencias contra las mujeres, niñas, niños, poblaciones LGBTI e indígenas en el tránsito migratorio mesoamericano, para preparar una mejor y mayor respuesta de la Cooperación Internacional, a través de cosechar y publicar información por distintos medios o soportes técnicos: gráfico, visual y multimedia. 40.000 (Importe global) Fuente: Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Actuaciones de las CCAA 2018-2020

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género establecía diez Ejes temáticos, a saber:

1. Sensibilización y prevención

2. Mejora respuesta institucional;

3. Asistencia y ayuda a víctimas

4. Asistencia y protección de menores

5. Formación para una mejor respuesta asistencial

6. Seguimiento estadístico

7. Recomendaciones a entidades autonómicas y locales

8. Visualización y atención a otras formas de violencia

9. Compromiso económico

10. Seguimiento del Pacto.

Según información del mismo Ministerio de Igualdad en su Informe Final de impacto de 2020 el 81% de los fondos han sido utilizados en el Eje 1. Sensibilización y prevención. El 8% se ha utilizado en el Eje 2. Mejora respuesta institucional, y un 4% los han invertido en el Eje 3. Asistencia y ayuda a las víctimas. Los Ejes, 7. Recomendaciones a entidades, 9. Compromiso económico, y 10. Seguimiento del Pacto apenas si fueron utilizados.

Actividades de los Ayuntamientos

Aparte de los fondos destinados a las Comunidades Autónomas, también existen las partidas directas para los Ayuntamientos, cuyas condiciones se especifican cada año en el BOE. En el Portal de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Genero pueden ver los fondos destinados a los Ayuntamientos desde 2018 a 2022, con expresión alfabética de todas las localidades españolas. Por todo ello, se puede afirmar que todos los ayuntamientos han recibido unas partidas para la lucha contra la violencia de género, aunque no se sepa exactamente cómo se han invertido.

La cantidad varía según el número de habitantes y otros requisitos. En España han recibido fondos del Pacto de Estado 8.124 municipios los años 2018 y 2019. En 2020 fueron 7880 y en 2021 y 2022 no hay Informes de Impacto de los fondos. En el último informe de 2020 se constata que el 74% ha ejecutado los fondos, mientras el 21% no los ha ejecutado y un 5% los justificó incorrectamente.

En el siguiente cuadro se puede observar las 6 ciudades de más de 500.000 habitantes que más dinero han recibido y que hace un total de 6.886.478,08 euros en 5 años. De ninguno de ellas se ha podido encontrar, de momento, información acerca de dónde se han invertido estos fondos.

A continuación, se puede ver un listado de numerosas actividades que se han organizado en diferentes municipios financiados, en todo o en parte, con los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, pues en todos los carteles que se han localizado figura el logo del Pacto. Como se puede ver, durante los años 2021 y 2022 las actividades se han decantado en su inmensa mayoría por dar visibilidad al colectivo LGTBI y a las nuevas masculinidades.

No quiere decirse que estos temas no sean importantes y requieran financiación, pero si es así debería haber una partida presupuestaria para ello, y no derivar a otros usos los fondos que se crearon específicamente para combatir la violencia contra las mujeres. No están todas las actividades, sino solo aquellas que se han podido documentar con carteles que llevan el logo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y cuyo enlace se ha localizado.

Los 6 Ayuntamientos que han recibido más dinero del Pacto de Estado contra la Violencia de Género (2018-2022), respecto al total global destinado para cada año.

Ciudad 2018 2019 2020 2021 2022 Total Madrid 589.720,71 588.981,65 590.875,74 612.352,57 670.931,96 2.464.469,96 Barcelona 292.434.62 292.434,62 297.590,22 311.653,93 365.863,26 1.559.976,65 Valencia 158.589,57 157.850,51 145.944,90 156.139,87 225.396,96 843.921,81 Sevilla 140.882,25 140.143,19 126.119,62 136.552,27 206.710,68 750.408,01 Zaragoza 120.377,84 120.377,84 122.373,75 134.839,03 128.413,24 626.381,70 Málaga 119.204,49 118.465,43 103.888,70 116.223,97 183.537,36 641.319,95 Municipios 8.124 8.124 7.880 Sin datos Sin datos 6.886.478,08 Total Global 20.000.000 20.000.000 20.000.000 40.000.000 40.000.000 140.000.000 Fuente: Delegación del Gobierno, Pacto de Estado contra la Violencia de Género

Una muestra de actividades realizadas en ayuntamientos financiados en todo o en parte con Fondos del Pacto de Estado contra la violencia de Género.

Desvíos injustificados

Como conclusión de este informe, que ha analizado los datos disponibles en la web de la Delegación del Gobierno, y concretamente en el apartado dedicado al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, se puede observar:

Primero: que la información es incompleta, y que solo hay Informes de Impacto de los fondos los años 2018, 2019 y 2020. Que en 2021 y 2022 se dejan de hacer, o al menos no figuran en la web.

Segundo: que la práctica totalidad de municipios han recibido una cantidad para luchar contra la violencia de género, en función de los habitantes y de otros requisitos de proporcionalidad.

Tercero: Que no todos los ayuntamientos han ejecutado los fondos recibidos, y es imposible determinar en qué los han invertido pues no aparecen los proyectos concretos del uso que se le ha dado.

Cuarto: Por lo que respecta al uso de los fondos transferidos a las Comunidades Autónomas, no es fácil hacer un seguimiento de si los fondos transferidos han sido realizados en acciones específicas para luchar contra la violencia de género, pues la diversidad de actividades, propuestas y acciones es tan amplia que es difícil determinar la pertinencia de las actividades realizadas.

Hay que añadir que las Comunidades Autónomas, en la mayor parte de las ocasiones hacen convocatorias públicas a las que pueden presentarse entidades, asociaciones, grupos o colectivos de lo más diverso.

Quinto: Que la mayor parte de los fondos se han destinado al Eje 1 de Sensibilización y prevención de la violencia de género, siguiendo en segundo lugar el Eje 2 de Mejora de la respuesta institucional, siendo el resto de Ejes insignificantes.

Sexto: Que a partir de 2021 toma auge la lucha contra la discriminación del colectivo LGTBI y específicamente del tema trans, muchas de cuyas actividades han sido financiadas, en todo o en parte con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

También el tema de Nuevas masculinidades aparece repetidamente en jornadas, charlas, eventos, encuentros, etc., total o parcialmente financiados por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Si estas charlas y debates inciden en la temática de la violencia contra las mujeres no es fácil de dilucidar.

Séptimo: Que ni el propio gobierno sabe dar respuesta a cómo se han invertido los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, como reconoce la propia Secretaria de Estado para la Violencia de Género, Angela Rodriguez, que no sabe a dónde han ido a parar 80 millones de euros “porque es muy complejo para la administración”.

Si buscar 80 millones es complejo, mucho más difícil debe ser explicar en qué se han invertido los mil millones presupuestados desde 2017 a 2022. Falta un Informe que recoja toda la información sobre este tema, porque si “no llegan a tiempo” a la hora de impedir nuevos asesinatos de mujeres, quizá se deba a que esta estrategia para luchar contra la violencia de género ha fracasado.

Mil millones son muchos millones. Tenemos derecho a saber qué se ha hecho de ellos. Si no saben responder a esta pregunta, que cambien en el Ministerio a aquellos responsables que no saben controlar su propio presupuesto.

Sin duda este informe es una pequeña muestra de lo que ha ocurrido con los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, pero una muestra suficientemente significativa como para poner de relieve el desvío injustificado que ha habido de estos fondos por parte de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos para otros fines diferentes para los que fueron creados.

La información que se ha encontrado es opaca e insuficiente, por lo que es hora de que el Gobierno presente un informe completo y exhaustivo sobre el destino dado a los famosos mil millones del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

[1] La Asociación Feminista Flora Tristán ya hizo un primer artículo denuncia en el Diario de León, titulado: “Fondos del Pacto de Estado contra la Violencia machista financian al colectivo LGTBI” (7-02-2022)

[2] Yo misma publiqué un artículo en Tribuna Feminista denunciando la financiación de actividades ajenas al Pacto de Estado contra la Violencia de Género (15-julio-2022) Kiki encuentros, o dónde va el dinero del Pacto de Estado contra la Violencia de Género