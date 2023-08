Las feministas contestamos a Rubiales

«¡No voy a dimitir, no voy a dimitir, no voy a dimitir! ha repetido el presidente de la Real Federación española de Fútbol entre aplausos de su claque, que para eso los ha convocado. Luis Rubiales no puede seguir cobrando un sueldo que proceda del pago de impuestos de la ciudadanía española, la asimetría jerarquizada entre los sexos seguirá obstaculizando la trayectoria profesional de las deportistas. En su discurso de no dimisión ha atacado a quienes hemos criticado su repugnante comportamiento: clase política, prensa… y lo que él ha llamado, «el falso feminismo, que es la gran lacra de este país». Pues aquí estamos las feministas y le decimos, señor Rubiales, que no hay un falso feminismo. Feminismo sólo hay uno. Pero machistas, desgraciadamente, sigue habiendo muchos.

Luis Rubiales no ha mostrado ahora un comportamiento impropio visiblemente machista, que ejemplifica claramente el poder asumido por la fratria, y que tendría que haberle supuesto su destitución. Lo que ahora ha hecho es evidenciarlo ante millones de espectadores con alcance internacional. Porque su trayectoria institucional ha estado llena de comportamientos impropios pero sin cámaras que lo recogieran.

Y esto no es una opinión sino un hecho constatable, como ponen de manifiesto las siguientes informaciones:

1)Información publicada el 24/9/22:

__”Rubiales, Vilda y una selección rota: «La Federación ha dinamitado el fútbol femenino». La plantilla de la selección, apoyada ayer públicamente por la lesionada Balón de Oro Alexia Putellas, (…) acusan a la Federación de querer infantilizarlas, de filtrar datos privados y ya han confesado anteriormente un «malestar generalizado» hacia el cuerpo técnico. Claman en privado contra Luis Rubiales, responsable máximo de la continuidad de Jorge Vilda.”

__”En la diana de las jugadoras, además de Vilda, está el presidente, que nunca ha terminado de caer con buen pie en el vestuario de la absoluta. (…) Las negociaciones por el convenio, el conflicto con la Liga Profesional, la huelga de las árbitras, la celebración de la Supercopa femenina en Las Rozas mientras la masculina viajaba a un país como Arabia Saudí, que oprime a las mujeres, no han gustado a muchas jugadoras y así lo han hecho saber. Tampoco ayuda a su imagen en el vestuario, para qué engañarse, la denuncia del ex jefe de Gabinete del presidente, de la que informó este periódico y en la que se aseguraba que se pagó una orgía con dinero de la Federación.”

2)Información publicada el 19/9/22:

__”Juan Rubiales, ex jefe de gabinete y tío de Luis Rubiales, le acusa de pagar orgías con dinero de la Federación.” (…) Un chalé privado de Salobreña alquilado para «una convivencia de planificación y organización de ejecutivos federativos”, no fue tal. Fue una fiesta y «se invitó por parte del exfutbolista y amigo del presidente, Nené, a un grupo de ocho o diez chicas jóvenes». ‘El País’ ofreció una información, que más tarde fue suprimida, en la que se aseguraba que «fuentes conocedoras de la supuesta fiesta aseguran que las chicas no eran prostitutas, sino captadas en discotecas y que su presencia en el chalé no las obligaba a mantener relaciones sexuales».

__”Sorprende que en la «convivencia de planificación y organización de ejecutivos federativos», como la RFEF llama a lo que Juan Rubiales denunció como fiesta, no había ninguna mujer. Salvo, claro está, que se cuenten a las «ocho o diez chicas jóvenes». ¿Dónde estaban, por ejemplo, la todavía por aquellas fechas directora de Comunicación, Marisa González, o la responsable de Integridad, Elvira Andrés?.”

3)Información publicada el 30/9/22:

__”Selección Femenina España. «No es un chantaje, es una reivindicación». Quince jugadoras internacionales envían un correo electrónico a la RFEF. «Casualmente todos los correos con la misma redacción», asegura la organización de Rubiales en un comunicado. En este correo solicitan «no ser convocadas hasta que no se reviertan situaciones que afectan a nuestro estado emocional y personal, a nuestro rendimiento y, en consecuencia, a los resultados de la Selección y que podrían derivar en indeseables lesiones».

__”Las jugadoras aseguraron que no había sintonía entre el grupo y el cuerpo técnico, que el trato personal no era el adecuado y que los métodos de los entrenamientos no eran los más actuales. Algunas de las quejas explícitas sobre el entrenador: existe una pérdida absoluta de confianza en el entrenador, su fuerte carácter y su personalidad autoritaria han hecho que alguna jugadora haya llegado a sufrir ansiedad, las internacionales sienten que no se respetan los tiempos de las lesiones, falta de autocrítica del seleccionador después de la derrota y el señalamiento a las jugadoras, el control que ejerce el seleccionador sobre las jugadoras es estrecho y agobiante, le gusta fijar el discurso en cada momento, lo que se tiene que decir y lo que no, insta a las jugadoras a hacerlo y recrimina cuando alguna de ellas se sale del guión.”

__”Rubiales planta cara al motín contra el seleccionador Jorge Vilda.” “El presidente de la RFEF anunció la renovación del seleccionador antes de comenzar la Eurocopa. Tiene contrato en vigor hasta 2024 y no hay visos de que nada vaya a cambiar. El respaldo desde la Federación es absoluto.”

__Declaraciones de Ana Álvarez, la directora de fútbol femenino de la Real Federación Española de Fútbol: “Hemos contado lo que pasó, se habló con Luis Rubiales de parte de las capitanas, dieron su opinión de que necesitaban cambios por falta de confianza en el proyecto de Jorge Vilda. La respuesta del presidente fue clara desde el inicio, reforzando el proyecto de Vilda y de la RFEF y a partir de ahí hemos seguido manteniéndolo (…). Nuestra idea es la misma y lo hemos dicho alto y claro». «Las quejas no son quejas, nos llegan unos textitos de que están en una situación emocional determinada por unas circunstancias y que no pueden en esa situación venir a la Selección». (…) “Pero no he hablado con ninguna de ellas.”

__”El comunicado de la RFEF como respuesta a las 15 jugadoras”. “La RFEF no va a permitir que las jugadoras cuestionen la continuidad del seleccionador nacional y de su cuerpo técnico, pues tomar esas decisiones no entra dentro de sus competencias. La Federación no va a admitir ningún tipo de presión por parte de ninguna jugadora a la hora de adoptar medidas de ámbito deportivo. Este tipo de maniobras se encuentran alejadas de la ejemplaridad y fuera de los valores del fútbol y del deporte y son nocivas. (…) Las futbolistas que han presentado su renuncia únicamente regresarán en un futuro a la disciplina de la selección si asumen su error y piden perdón.”

El verano pasado un buen nº de jugadoras internacionales quiso que se respetaran sus derechos sanitarios y laborales, y que se las tratara con el respeto que como mujeres profesionales del deporte merecen; porque esa falta de respeto era un hecho para ellas, similar en su consideración a “ Este tipo de maniobras se encuentran alejadas de la ejemplaridad y fuera de los valores del fútbol y del deporte y son nocivas.”

Pero entonces no hubo apoyo de la clase política, ni de la opinión pública, ni presencia informativa constante que recogiera la realidad vivida por las mujeres deportistas dentro de un mundo regido por una de las socializaciones androcéntricas más férreas, la deportiva. Es más, ante la osadía de reivindicar los cambios que como profesionales consideraban imprescindibles que se llevaran a cabo, se les cerraron las puertas de la Selección, en concreto a 12 de ellas.

El comportamiento marcadamente machista e intolerable mostrado por Luis Rubiales ante las cámaras, con total naturalidad, ¿no requiere un poco más de análisis?. Que dimita o sea destituido, sin analizar bajo la óptica del principio de igualdad y la perspectiva de género, tal y como ordena la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, tanto las políticas públicas como los criterios de actuación de todos los operadores implicados en esas políticas públicas, no será una medida efectiva pensando en “la prevención de conductas discriminatorias y en la previsión de políticas activas para hacer efectivo el principio de igualdad”.

En la mencionada Ley, en el Artículo 29 queda consignado lo siguiente:

__ “1. Todos los programas públicos de desarrollo del deporte incorporarán la efectiva consideración del principio de igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en su diseño y ejecución.

2. El Gobierno promoverá el deporte femenino y favorecerá la efectiva apertura de las disciplinas deportivas a las mujeres, mediante el desarrollo de programas específicos en todas las etapas de la vida y en todos los niveles, incluidos los de responsabilidad y decisión.

Todo lo que he expuesto en este artículo ha ocurrido durante el Gobierno de coalición ahora en funciones, que la Ministra de ¿Igualdad? consideraba que contaba con una mayoría progresista y feminista. Y que ante estos hechos, y de la mano del Ministro de Cultura y Deportes hicieron, ¿nada?. Pues eso parece. A ver qué hacen ahora que Rubiales se empeña en seguir en el puesto aunque sea morir matando.

Menos mal que esta vez había cámaras, y aunque lo mío sea la escritura y no la imagen, tengo que reconocer que esta imagen vale más que 15 correos electrónicos, al menos para el Presidente de la RFEF.