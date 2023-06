Técnicas antifeministas ‘Sherezadianas’ en las telenovelas para prevenir la violencia contra la mujer

En Oriente Próximo, región dominada por regímenes totalitarios o dictatoriales misóginos, las telenovelas protagonizadas por las mujeres se han convertido en un negocio redondo. En ellas, obviamente, no se puede ocultar la discriminación y el maltrato de la mitad de la sociedad, legales en buena parte, por lo que la manipulación de la realidad para que las propias mujeres preserven el sistema momificado patriarcal tiene otros rasgos: las protagonistas siempre consiguen su propia liberación, con esfuerzo titánico, sacrificio, audacia y siempre manteniendo su “decencia”: formarán parte de esa minoría llamada “los emprendedores”, que sobrevivirán aunque durante un corto período de tiempo.

En esta industria de ficción (ahora la más destacada es la turca), personajes como Sherezade o Cleopatra son presentados como iconos del feminismo, reduciendo el protagonismo de la mujer, la mitad imprescindible para construir la civilización humana, en heroínas aisladas en un mundo dominado por hombres.

Ante las escandalosas cifras de la violencia contra la mujer en este Oriente romantizado, donde el feminicidio además de sus formas y “motivos” universales, tiene sus singularidades locales (como, lo crímenes de honor), el poder masculino, nervioso, busca desesperadamente fórmulas -como la patraña del “feminismo islámico-, para impedir el resurgimiento del movimiento por la igualdad, en vano.

En Turquía, Irán o Egipto la extrema derecha religiosa ha destruido el movimiento feminista

La “Revolución de Mahsa” en Irán demostró que ni cuatro décadas de persecución, latigazos, ejecución, lavado de cerebros sobre las “bondades de pertenecer a la categoría de subgénero” consigue desactivar la bomba de relojería en dichas sociedades, que hará estallar sistemas basados en la explotación, crueldad, humillación y todo tipo de injusticias.

En Turquía, Irán o Egipto, donde la extrema derecha religiosa, patrocinada por las potencias coloniales e imperialistas, ha destruido el movimiento feminista centenario y sus logros, los mercaderes feudales y burgueses de la igualdad pretenden llenar este vacío, no con modelos reales de hoy -que no tienen-, sino con figuras antifeministas de las novelas o noveladas “made in Oriente” (como gesto “antimperialista”), presentadas en el papel morado.

Escritoras como la iraní Azar Nafisi, o la marroquí Fatima Mernissi han intentado llevar a cabo este encargo, restregando sus hallazgos a esas feministas blancas prepotentes del occidente, desde una mirada tribal a la humanidad que niega que los logros, al igual que las miserias del ser humano, nos pertenecen a todos y a todas.

Mernissi llega a afirmar que Sherezade “ha inspirado a más de una generación”. ¿En serio? ¿Dónde? ¿Cuándo? La mayoría casi absoluta de las mujeres de Oriente “musulmán” eran analfabetas hasta bien entrada del siglo XX, y el único libro que se podía encontrar en sus domicilios era el Corán que ni las doctas podían leerlo: la mayoría de los habitantes de esta región no es árabe, la lengua del Libro Sagrado.

Hoy que el feminismo –la ideología que busca la igualdad legal y real entre las mujeres y los hombres-, está siendo atacado por las fuerzas fascistas que vuelven a ocupar los escenarios políticos, tanto en el Norte como en el Sur, mostrando que hasta qué punto las conquistas sociales son reversibles, el trabajo teórico sobre el feminismo vuelve a ser imprescindible.

Una historia que podría ser real

La primera historia de Mil y una noches es de una joven llamada Sherezade (La Dama de la Comunidad, en persa), hija del primer ministro del rey Shahriar, que aparece en el escenario cuando la monarca asesina a la reina y a su amante, un esclavo.

La Señora, que aun perteneciente a la clase pudiente, no “puede” solicitar el divorcio (y no sólo porque “las buenas reinas no se divorcian” y tienen que soportar a los reyes “mujeriegos”, diría un Talibán, sino los personajes de los programas “rosa” europeos), porque en las religiones abrahámicas, el judaísmo y el islam, la mujer no tiene derecho al divorcio, y debe esperar a ser repudiada por el hombre, se juega la vida para disfrutar de este don con pánico y en cortos instantes.

Tras asesinar a los amanes, a través del visir del reino, manda a sus agentes armados al domicilio de los súbditos, para secuestrar a doncellas (que tendrían menos de 13-14 años, debido a que las niñas eran casadas siendo menores de esta edad) para violarlas de noches matarlas de mañana como un castigo al “colectivo” de mujeres por la traición de una. Curiosamente, el autor del cuento no saca a la calle a los hermanos y padres de estas criaturas, ya que su intención es justamente descartar una revolución social contra el monarca sanguinario.

Sherezade, la heroína que las adolescentes deben imitar se sacrifica por su padre, ¡Bravo!

Es así que aparece Sherezade, que al ver que su padre, cómplice necesario de aquel asesino múltiple, está desesperado por ya no encontrar a más niñas que enviar al matadero, le consuela: “¡Papa! No te preocupes que puedes entregarme a mí”. Sherezade, la heroína que las adolecentes deben imitar, se sacrifica por un hombre, su padre. ¡Bravo! Y junto con su hermana traza una estrategia para salvar a su progenitor y también a sí misma.

De modo que, en el posado real, empieza a narrar una serie de cuentos intrigantes, -en buena parte misóginos, en los que las mujeres son malvadas y manipuladoras y los hombres unos angelitos-, para enganchar al rey abusador, quien decide mantenerla con vida mientras sigue abusando de ella, hasta que después de tres años y tres hijos, le perdona la vida.

El cuento se parece al guion de la película Pretty Woman, en la que una mujer prostituida, vejada, golpeada, violada en cada relación para pagar su subsistencia, consigue “salvarse” con artimañas y escapar de las redes de la industria criminal de explotación sexual de la mujer, cambiando a un cliente millonario y tan depredador hasta con la gente de su propia clase. ¿Cuántas mujeres, como la protagonista, hacen falta para desmantelar las redes de la trata de la mujer, que se extienden por todo el mundo, y que, con cada guerra, tragedia “natural”, aumento de la pobreza, mundial de futbol, etc. multiplican mercancía de usar y tirar?

Lecciones del libro

No hace falta cambiar el sistema, en el que hasta la vida de los seres humanos está a merced de las élites, ni desmantelar el complejo entramado del patriarcado: la victoria puede llegar con la lucha solitaria, que no la batalla organizada por mujeres previamente concienciadas de sus derechos.

Las niñas-mujeres que pierden la vida en estos brutales feminicidios, es por su propia culpa: no tiene coraje, sabiduría, e ingenio necesario para sobrevivir a hombres con poder y derechos de matarlas.

Que antes de contraer matrimonio, las aspirantes deben "culturizarse", aprendiendo, igual que la seductora Sherezade, cientos de hechos históricos, tener dotes de escritora para inventarse relatos, y contarlos además con gracia necesaria para el deleite de su dueño.

No importa que, ella mientras pensaba en cada momento cómo salvarse la vida, entreteniendo al rey, estaba aterrorizada: el autor del relato se autocensura y no menciona la Espada de Damocles que pende sobre el cuello de la muchacha.

Ser obedientes y sumisas (lo que representa el "hiyab"), salva vidas.

Aun en tales circunstancias, la superheroína Sherezade no olvida sus deberes de madre, atendiendo a tres hijos fruto de estas violaciones.

Es al final de estas mil y una noches de tortura, cuando Shahriar le perdona la vida y la convirtió en Reina: su vida estará a salvo, mientras no "traicione" al marido, el padrino de una organización criminal, que gobierna la nación.

Hay que apuntarse a un curso de autoestima, el negocio redondo del capitalismo que prospera a costa de enseñar antes a las niñas subestimarse.

Las lectoras deben realizar un doctorado en la psicología masculina, y no vale el título obtenido en España para EEUU o Tanzania, y no sólo porque la psique de los varones de distintos sistemas patriarcales tiene sus matices, sino para evitar los matrimonios "interculturales" que enturbian la pureza de sangre de las comunidades bien separadas en líneas religiosas, étnicas y clasistas.

Las aspirantes a "influencer" deben tener la capacidad de manipulación y engañar sutilmente a un individuo que ha llegado al escalón más alto de un país, además de saber dominar los miedos, tragarse las lágrimas, y saber vivir en estado de alerta constante sin volverse loca.

Dar hijos al marido es una garantía de salvarse la esposa de los malos tratos y el asesinato. ¡Falso! La mayoría de las maltratadas son madres de los hijos del delincuente, quien que no pocas veces también tortura y mata a sus propios hijos para destruir a la madre (violencia vicaria).

Reduce la liberación de la mujer a salvar su vida de los hombres depredadores.

Despolitiza la liberación de la mujer: No hay que perder el tiempo en registrar organizaciones feministas, partidos políticos progresistas para "asaltar el poder y el cielo": con palabras correctas y bien medidas se puede cambiar hasta a personas con ideologías de "extermino lo que no me gusta".

Los maltratadores no nacen por falta de la “cultura de igualdad”; son frutos naturales del sistema basado en el dominio de una minoría, -que principalmente son hombres y algunas mujeres con el síndrome de Estocolmo-, sobre la existencia y los derechos del resto de la sociedad. Si la cifra de hombricidio fuese igual que el feminicidio, se podría hablar de la “violencia intrafamiliar”.

“Desgraciada aquella sociedad que necesite de héroes”, advierte Bertolt Brecht, cuando Galileo se niega a convertirse en héroe, sacrificando su vida para defender la tesis de que la Tierra gira alrededor del Sol, ante los indoctos y criminales jefes de la Inquisición. Al final, los lectores solo se acordarán de Sherezade, que no de cientos de mujeres raptadas, violadas y asesinadas cada día en nuestro mundo real.