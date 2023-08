Tránsfobas, no; pero combativas con el patriarcado, sí

Las mujeres Feministas, es decir, combativas con el modelo cultural y socioeconómico Patriarcal, y con todas y cada una de las herramientas androcéntricas que le permiten reconfigurarse y mantener su tiranía sobre menores y mujeres, al parecer tenemos “la lengua muy larga” y lo de “la falda muy corta”, pues con estas asfixiantes temperaturas, puede que también. Y al parecer esa “lengua muy larga” no para de ser irrespetuosa con toda artimaña Patriarcal que se nos presenta, por mucho revestimiento edulcorado que le pongan.

Porque el objetivo a alcanzar desde la ideología Feminista es la igualdad de Derechos, Oportunidades y Responsabilidades de mujeres y hombres. Por eso explicamos que la prostitución no es “trabajo sexual”; que la apropiación de bebés no es “maternidad/paternidad subrogada”; que todas las religiones se articulan siguiendo un imaginario supremacista misógino; y que no existe la “identidad de género”, pero sí una presión asfixiante y dañina para que todas y todos nos identifiquemos con el maldito género, porque es inaceptable ponerlo en duda y por eso es sistemáticamente sancionada/o quien muestra su artificialidad e impostura.

Pero como las mujeres Feministas nos hemos negado a santificar el género, herramienta de domesticación Patriarcal por excelencia, alimento cotidiano para la violencia machista, y argamasa principal del muro divisorio entre los sexos, pues nos hemos ganado el rechazo Patriarcal y sus acólitos más fieles nos han excomulgado.

Hemos sido declaradas en herejía y como tales señaladas como putófobas, islamófobas, anticristianas asesinas de bebés (estamos a la espera de que Vox encuentra la nomenclatura fóbica de ésto), odiadoras de los hombres (aquí también seguimos a la espera de los de Vox, pero como andan liados intentan taponar la hemorragia de diputados parlamentarios que han tenido, no dan para todo), tránsfobas y subrófobas.

Y es que a quién se le ocurre mantener contra viento y marea un pensamiento crítico y muy bien documentado frente al entronizado adoctrinamiento androcéntrico. Ni que nos fuera la salud y la vida en ello, o nuestra dignidad humana, ¿o tal vez sí?

A ver si lo que ocurre es que no hemos sabido explicarnos bien. Aunque mujeres científicas tan eminentes como Carme Valls Llobet, en su libro Mujeres invisibles para la Medicina, estamos convencidas de que lo dejan bien claro:

“En primer lugar, todo lo que pasaba en la vida de las mujeres tradicionalmente se consideraba poco importante o inferior simplemente por vivir en sociedades patriarcales donde lo importante era lo que hiciera el hombre. Por tanto, la ciencia, que ha nacido de esas sociedades, no deja de tener sesgos, y el sesgo androcéntrico ha prevalecido.”

“Esos sesgos están en todas las relaciones que mantiene la mujer en su vida, y en la medicina, en todas las especialidades.”

O como , filóloga, investigadora, doctora por la Universitat de València, asesora de Coeducación e Igualdad en la Formación de Profesorado en la Conselleria d’Educació, Investigació i Cultura de la Generalitat Valenciana, y coordinadora española del proyecto europeo Women’s Legacy, que también creemos que lo deja bien claro:

”El hecho de que el legado cultural de las mujeres sea, casi, un perfecto desconocido, que hayan sido sistemáticamente borradas o ninguneadas, es el cimiento que sustenta el edificio de la misoginia y el machismo. Un edificio que se sostiene sobre el pensamiento de que los hombres son mejores en tanto que han hecho todas las aportaciones de relevancia en cualquier campo posible, ya sean las ciencias o las humanidades.”

”Esta idea está en el origen de las situaciones de desigualdad de cualquier tipo, desde la violencia machista hasta el techo de cristal en el trabajo.”

”Ignorar las aportaciones de las mujeres al avance de la sociedad a lo largo de todos los tiempos tiene implicaciones culturales y sociales. Las primeras en el sentido de que hay una distorsión del relato cultural, un fraude cultural que compartimos. Las segundas tienen que ver con que, al no reconocerse las aportaciones, se produce una deslegitimación social del hecho mismo de ser mujer. Si no te reconocen, no vales.”

Creencia compartida igualmente en el caso de Cecilia Castaño Collado, Doctora en Ciencias Políticas, Catedrática de Economía Aplicada y Co-Directora del Master sobre Igualdad de Género en Ciencias Sociales de la UCM:

«El mercado laboral ha sido siempre masculino, y todas las instituciones que lo regulan están diseñadas en función de lo que son las características y los hábitos de los hombres.»

«Lo que me preocupa más es este capitalismo neoliberal que mercantiliza todo, pero lo primero es el cuerpo de las mujeres. Y eso lo vemos muy claro en la prostitución, que siempre ha existido pero que hoy día se pretende que sólo es un negocio, que mientras haya libertad de elección y haya un pago no hay problema en que una persona se aproveche de otra, lo mismo que ocurre con la gestación subrogada, y con tantas otras cosas.

”Es lo que me parece más peligroso desde el punto de vista de los modelos neoliberales, esa idea de que mientras que haya libertad de elección, que no es cierta que la haya, y un precio, una remuneración, aquí no ha pasado nada. Esto es un negocio y no hay ninguna consideración moral.”

”Eso me parece muy peligroso y además me parece que esto es algo en lo que todas las mujeres y todos los hombres deberíamos estar en contra de ello, pero no veo yo que la gente tenga la conciencia de que esa mezcla de «libertad de elección» y precio es nefasta. Ahí lo dejo».

Najat El Hachmi es escritora y licenciada en Filología Árabe por la Universidad de Barcelona, y es una mujer Feminista en cuyos libros y conferencias ha sabido explicar muy bien su oposición al modelo cultural y socioeconómico Patriarcal, en todas y cada una de sus formas y expresiones.

Najat este año será la Pregonera de las Fiestas de la Mercé, pero determinadas entidades colaboracionistas con el sistema Patriarcal no se han sentido ilusionadas con esta elección.

Ejemplos:

El área de políticas LGTBI de ERC. Nota aclaratoria: en 2006 la concejala de Derechos Civiles y Mujer de ERC en el Ayto de Barcelona, Pilar Vallugera, inauguró una Agencia para el Abordaje Integral del Trabajo Sexual (ABITS), que lleva en funcionamiento desde entonces, y que actualmente tiene como objetivo atender a las mujeres cis y trans trabajadoras sexuales en la ciudad de Barcelona.

Pilar Vallugera en acción: “La idea de que la ley trans pueda poner en peligro el sujeto político mujer me parece no solo desafortunada sino también muy perniciosa, porque enfrenta mujeres contra mujeres. Es un pack de pensamiento que se está filtrando en las izquierdas. Hay gente que hemos sido partidarias no solo de la autodeterminación de género sino también de garantías, derechos para las personas que ejercen el trabajo sexual.”

La Plataforma Trans Estatal. Nota aclaratoria: noticia publicada el 1/7/22 “La Plataforma Trans ha propuesto a la FELGTB que pida a los partidos políticos que quieran participar en el desfile del Orgullo 2022, Plataforma Trans pide que los partidos que quieran ir al desfile del Orgullo que firmen un documento en el que se comprometan a apoyar el reconocimiento de las personas trans no binarias, la protección de las personas trans migrantes y el reconocimiento legal del nombre y género en el DNI sin límite de edad y sin informe médico ni judicial.”

La asociación ACATHI. Nota aclaratoria: información publicada el 18/5/20, «Acathi tiene la iniciativa de ayudar a los colectivos más vulnerables en este caso: las mujeres trans trabajadoras sexuales y los chicos gays trabajadores sexuales.”

Unidad Contra el Fascismo y el Racismo (UCFR), asociación que surge en el verano de 2010 “a raíz del anuncio de que Plataforma per Catalunya (PxC), un partido fascista disfrazado de demócrata, se presentaba a las elecciones autonómicas de noviembre 2010.”

Nota aclaratoria. Fragmento de la conferencia de Najat El Hachmi Siempre hablan por nosotras: mujer Islam e identidad: “Yo empecé a ver los inicios de la extrema derecha en Vic cuando surgió hace muchos años Plataforma por Cataluña, que era un partido que tenía como único eje discursivo el rechazo al inmigrante y su expulsión. Y ya desde ahí observamos cómo esa extrema derecha lo que hacía era instrumentalizar el discurso por la igualdad de las mujeres musulmanas en favor de sus postulados racistas. El fundador del partido nunca tuvo inquietud Feminista alguna, ni se acercó a ninguna mujer musulmana para saber cómo estaba. Pero las mujeres musulmanas que nos enfrentamos al machismo nos hemos encontrado con la censura de nuestras opiniones porque la extrema derecha va a utilizar lo que digamos. Porque desde ciertos sectores de la izquierda se ha decidido que lo contrario a la extrema derecha es defender el Islam. Pero defender la libertad religiosa y defender a las personas inmigrantes frente a los ataques de la extrema derecha, no puede consistir en ningún caso en obviar los elementos discriminatorios y machistas que contiene la religión musulmana.”

El Observatorio Contra la Homofobia (¿Y en qué homo ha observado la fobia?)

Compañera Najat El Hachmi, gracias por tu legado bibliográfico, por tu honestidad, y por tu coraje. Contigo el combate contra el Patriarcado es mucho más potente. Y tiene más garantías la consecución de una sociedad igualitaria y socialmente justa.

Feliz Pregón, Najat.