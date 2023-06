Empleados de los autobuses turísticos del Ayuntamiento de Madrid denuncian presiones que atentan contra su libertad sindical

En los autobuses turísticos del Ayuntamiento de Madrid, Madrid City Tour, los trabajadores señalan que se intenta aplacar la defensa de los derechos laborales de la plantilla. Así, desde la empresa se ha repartido un escrito para que los trabajadores firmaran diciendo que la sección sindical de Co.bas Eulen no representaba a los trabajadores, que estaba cercano el concurso de la concesión y no se podía jugar con los puestos de trabajo, que “en diez años no había habido problemas”.

Esto último sonó a broma de mal gusto, porque justamente en los últimos años y meses los implicados se quejan de sus pésimas condiciones de empleo, y el mal estado de los autobuses. Los representantes de la sección sindical de Co.bas Eulen/Madrid City Tour, Pablo Alcántara, Juan Cristian Ramos, e Ibra Palencia relatan a Crónica Libre lo sucedido.

¿Cómo intenta la empresa que dejéis de luchar por vuestros derechos de forma colectiva?

El documento que estaban dando lo hicieron de forma anónima. Pero la empresa está haciendo todo tipo de presiones para que no nos organicemos y luchemos y más viendo que estamos dando pasos adelante. Llevan actuando así desde el principio. De hecho, cuando empezamos con la sección sindical llamaron a compañeros para que no se afiliaran al sindicato.

¿Es para los trabajadores el hecho de que la empresa se presente a un nuevo concurso un motivo de presión añadido?

Es una forma de presión más y de meter miedo. Pero que no nos engañen: si viene una nueva empresa nos tienen que subrogar, lo dice tanto nuestro convenio de promotores como el de los conductores. Y si no peleamos por nuestros puestos de trabajo y por mejorar nuestras condiciones laborales, que se quede la empresa que está o venga otra, van a seguir los mismos problemas.

¿Cómo estáis reaccionando los trabajadores a estas conductas por parte de la empresa que atentan contra la libertad sindical?

La mayoría de trabajadores no han firmado el documento, porque es dar una carta en blanco para que nos sigan explotando y que no consigamos ningún derecho. De hecho, a la gente que está afiliada al sindicato o cercana a nosotros le ha parecido indignante esta carta y han mostrado su solidaridad de forma rotunda.

Lleváis desde marzo pidiendo mejoras ¿han cambiado vuestras condiciones laborales de alguna forma?

Ha habido algunas mejoras, pero la mayoría aún cosméticas. Conseguimos reunirnos con recursos humanos de la empresa y prometieron que muchas cuestiones que pedíamos las iban a tener en cuenta. Pero lo dijeron de palabra, no firmaron ningún escrito. Seguiremos presionando y luchando para mejorar nuestras condiciones de trabajo. Hemos conseguido que se nos reconozca como interlocutores de los trabajadores ante la empresa.

En Crónica Libre ya denunciamos vuestra situación laboral y el estado de los autobuses turísticos. ¿Se han subsanado las carencias y roturas en los vehículos? ¿Siguen siendo una amenaza para trabajadores y usuarios?

De momento, la mayoría de problemas del autobús sigue estando como están. De hecho ahora con las lluvias, se producen goteras en los autobuses que son un peligro.

¿Cómo ha ido la reunión con la empresa? ¿Han tomado en consideración alguna de vuestras peticiones?

Creemos que la reunión con la empresa ha sido positiva en cuanto a nuestra actitud. Nos mantuvimos firmes ante nuestras peticiones, que consideramos totalmente justas. La empresa vino de buen tono, viendo que las represalias no estaban sirviendo para nada. Dijo que iba a estudiar nuestras reivindicaciones y que algunas de ellas las iba a cambiar “inmediatamente”. Pero, como dije antes, al no firmar ningún documento, pues tememos que no cumplan todo lo que pedimos. Pero seguiremos presionando.

¿En qué punto están las negociaciones?

Esta semana nos reuniremos con el comité de empresa de Eulen. Les vamos a pedir que pongan por escrito que van a cumplir sí o sí con lo que pedimos, de una forma inmediata. Veremos lo que pasa en la reunión. Pero si no se comprometen, seguiremos con nuestras acciones.

¿Cuáles siguen siendo vuestras reivindicaciones principales?

Pues tener baños propios a los que ir, tener descansos durante nuestra jornada de trabajo, que los descansos entre turno y turno sean de doce horas, que no nos avisen de un día para otro que tenemos que ir a trabajar (el mínimo legal son cinco días), que se arreglen los sistemas de calefacción y aire acondicionado del autobús, que se limpien los autobuses y estén en condiciones higiénicas óptimas, que se arreglen los aparatos de audio para que no den calambres y que se nos incorpore al convenio de transporte de viajeros, el de los conductores, que es el que más se adecua a nuestro puesto de trabajo dentro de un autobús.

¿De cara al verano vuestros problemas pueden complicarse con la llegada de turistas y la mayor de demanda de vuestros servicios?

Totalmente. Si no se arreglan los aparatos de aire acondicionado, podemos estar a 40 grados o más dentro del autobús y podemos sufrir casos de desmayos y lipotimias, como ya pasó en el pasado. Además, si no tenemos descanso, tenemos que estar todo el tiempo atendiendo a clientes (en verano su afluencia es muy grande) pues esta situación se puede agravar. Si no se arreglan los aparatos de audio, las barras de sujeción, etc, podemos tener problemas de caídas, tanto de trabajadores como de clientes.

¿Cuáles serán las próximas acciones en la defensa de vuestros derechos?

Ahora vamos a tener la reunión con el comité de empresa. Si este no accede por escrito a nuestras reivindicaciones, seguiremos con la denuncia pública de nuestras condiciones de trabajo, repartos, acciones colectivas, etc. Todo lo que hemos conseguido hasta ahora ha sido gracias a la lucha, la organización y la acción colectiva. Tenemos que seguir ese camino.