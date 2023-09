Rubiales dimite con declaración de guerra

El ya ex presidente de la RFEF publica un comunicado para explicar que había presentado su renuncia ante el presidente en funciones, Pedro Rocha, al que también informó sobre su dimisión como vicepresidente de la UEFA.

Han pasado tres semanas desde el ya famoso beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso. Durante este tiempo el mundo del fútbol, como la sociedad en general, han vivido una concatenación de sucesos que han desembocado en la dimisión del que fuese presidente de la RFEF desde el 2018: la suspensión por parte de la FIFA, los esfuerzos del ejecutivo para forzar su salida, la denuncia ante la Fiscalía por parte de Hermoso… el de Motril no se olvida de ninguno de los que han pedido su cabeza.

En el comunicado de dimisión de Rubiales explica que “Tras la veloz suspensión realizada por FIFA, más el resto de procedimientos abiertos contra mi persona, es evidente que no podré volver a mi cargo. Insistir en quedarme a la espera y aferrarme a ello no va a contribuir a nada positivo, ni a la Federación ni al fútbol español. Entre otras cosas, porque hay poderes fácticos que impedirán mi vuelta”. De esta forma señala directamente a la FIFA, quien le inhabilitó temporalmente tras la Asamblea convocada para informar de que no dimitía y, sobre todo, al ejecutivo, quien ha buscado desde el principio la forma de apartarlo del cargo.

Un mártir

Ha aprovechado el espacio para intentar quedar como un mártir, renunciando a su cargo por el bien de la federación. “No quiero que el fútbol español pueda resultar perjudicado por toda esta campaña tan desproporcionada y, sobre todo, tomo esta decisión tras haberme asegurado de que mi marcha contribuirá a la estabilidad que va a permitir que tanto Europa como África sigan unidas en el sueño de 2030”

Como ya hizo durante la Asamblea Extraordinaria, tampoco ha dudado en volver a recurrir a sus hijas para hacer creer que él es la víctima, tachando de mentirosa a Jenni Hermoso “Mis hijas, mi familia y la gente que me quiere han sufrido los efectos de una persecución desmedida, así como muchas falsedades”.

Carta de dimisión de Luis Rubiales como presidente de la RFEF.

No se ha olvidado de aquellos que no le han dejado de lado, un claro mensaje para los que sí abandonaron el barco, aplaudiéndole cuando afirmaba que no iba a dimitir para reprobar su actitud ante los medios cuando la FIFA le deshabilitó: “Gracias a todos los que me han apoyado en estos momentos».

Entrevista exclusiva a un medio británico

El comunicado ha servido como antesala para publicitar la entrevista de dos horas, que se irá publicando a lo largo de la semana, que concedió al británico Piers Morgan para defenderse de las acusaciones que se están vertiendo sobre él. Deja claro, además, que no se fía de los medios de comunicación españoles, pues ha preferido viajar a Londres que tratar con los periodistas nacionales.

Las consecuencias para Luis Rubiales no acaban con su dimisión, pues aún debe enfrentarse aún a la querella presentada por el Ministerio Público por un delito de agresión sexual y por un delito de coacciones, ambos reflejados en los artículos 178 y 172 del Código Penal respectivamente, lo que podría suponerle penas de cárcel en caso de ser declarado culpable.

La Real Federación Española de Fútbol, por su parte, emitió un comunicado horas después para confirmar la renuncia de Luis Rubiales, indicando que se inicia el procedimiento reflejado en el artículo 31.8 de los estatutos federativos vigentes, constituyéndose la Junta Directiva como Comisión Gestora, la cual deberá convocar elecciones para proveer al cargo.