Ghosting (Ghosted), lo nuevo de Ana de Armas

2022 fue, sin duda, el año de la actriz cubana Ana de Armas. Su pseudobiogafría de Marylin Monroe acaparó malas críticas y hasta Razzies, pero ella salió impune de todo eso ganado aún más fama y hasta su primera nominación al Oscar. La expectación por su siguiente paso era mayúscula, y su siguiente paso ha llegado. Apple Tv ha estrenado Ghosting (Ghosted), una comedia de acción protagonizada por ella y por el Capitán América. ¿Ha sido un siguiente paso sólido?

Les avanzo que la respuesta es un rotundo NO. Empiezo por contarles la sinopsis: Un chico normal y corriente conoce a una chica normal y corriente con la que tiene una cita triunfal. Él queda prendado, pero, al pedirle la segunda se da cuenta de que ella el una agente internacional y, de repente y sin quererlo, ambos se ven envueltos en una trama de espionaje y ambos tienen que salvar el mundo.

¿Les suena de algo?

No hizo falta ni ver la película para saber que ésta podría ser, perfectamente, una precuela de la clásica cinta de Schwarzenegger y Jamie Lee Curtis Mentiras arriesgadas, solo que aquí se invierten los roles y la acción empieza en la primera cita, sin tantos años de matrimonio por medio. Escenas de acción, el cómo me has podido meter en esto, el me engañaste, el ahora hazte pasar por civil con micrófono porque de ti no van a sospechar… no le falta nada de nada para ver la cinta del 94 en todo momento. Si no fuera porque acaba de estrenarse una serie homónima de ese clásico hasta habría podido funcionar por el efecto nostalgia que estamos viviendo en la década del 2020 gracias a la crisis de Coronavirus, pero no, no funciona.

La cinta se ha estrenado directamente (y sabiamente) a la plataforma AppleTV, dado que, seguramente, nadie tendría ninguna duda de que si se hubiera estrenado en cine el tropezón habría sido importante. A esa historia que hemos visto mil veces, no solo en la cinta cinta citada anteriormente sino en otras similares, no aporta absolutamente nada nuevo.

¿Y Ana de Armas?

Y así como le pasó en su anterior film, donde la actuación de Ana de Armas no fue arrastrada por la cinta en general, esta vez no le pasa lo mismo. Polémicas aparte sobre si se acuerda de España o no en sus discursos de agradecimiento, la cubana es una buena actriz, pero esta cinta parece, también, una secuela no oficial del personaje que hizo en la última cinta de James Bond Sin tiempo para morir, y no era el siguiente paso lógico después de esa cinta y Blonde. Este papel lo hemos visto igual demasiado recientemente. Dos films precedentes tan potentes no merecían esta película a continuación.

Ana de Armas en la película ‘Blonde’ CONTACTOPHOTO

Y es que De Armas parece que empieza a tener un problema para elegir sus proyectos en Hollywood, todos los proyectos en los que ha aparecido han sido duros fracasos excepto los anteriormente mencionados y Puñales por la espalda, su film, hasta la fecha, con el pack más completo.

El Capitán que nunca debió dejar Marvel

Y nombro este film porque la estrella repite protagonismo con Chris Evans, con quien ya lo hizo en la cinta de misterio. La única diferencia es que aquí parecen haber perdido la química que sí tuvieron en su anterior encuentro y la interpretación del Capi se ve algo sobreactuada. Ni los cameos de estrellas como Ryan Reynolds, Anthony Mackie o Sebastian Stan consiguen levantar la trama, centrada en unos diálogos y unos chistes que dejan bastante que desear. El único que podría salvarse de la quema interpretativa es su villano principal, interpretado por el oscarizado Adrien Brody. Éste aparece a la hora de película y es el que más entretiene en las escenas donde sale, deseando hasta que tome el control del film. Como dato, la cinta recupera, como padre de Ana de Armas, al actor que un día fue una promesa de estrella de los 80 y se quedó en eso, siendo pareja, en aquel momento, de una incipiente Sandra Bullock: Tate Donovan.

Ana de Armas y Adrien Brody. Foto: Gian Mattia D’alberto/LaPresse via ZUMA Press/dpa Gian Mattia D’alberto/LaPresse v / DPA (Foto de ARCHIVO) 08/9/2022 ONLY FOR USE IN SPAIN

Acción y descontrol

Eso sí, si lo que esperan son escenas de acción imposibles dignas de la saga de Misión Imposible pues las tendrán, aunque tengan que acostumbrarse al abuso de la cámara lenta para darle espectacularidad al momento.

En definitiva, a Ana de Armas empieza a hacerle falta un éxito americano donde sea la gran protagonista sin que sea una película coral o una cinta donde dé vida a un icono muy querido. Ghosting (Ghosted) como producto de domingo por la tarde mientras haces otras cosas te puede valer, pero Ana, no tendremos en cuenta este film y realmente esperamos tu siguiente paso que haga reventar las taquillas y las críticas. Éste no cuenta.