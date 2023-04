Picasso inmortal

Se cumple el 50 aniversario de la muerte de Pablo Picasso, aunque sea un artista inmortal. Un año para celebrar su obra y su legado artístico. Más de cuarenta exposiciones, quince de ellas en España y el resto en Francia. Así es el año Picasso. Crónica Libre visita el Museo Picasso de París, donde las colas no paran, muestra de la importancia del aniversario. Día tras día, cientos de visitantes acuden para regocijarse con una parte del legado del malagueño.

Prolífico como pocos, polémico y más vigente que nunca. Cincuenta años después de haber fallecido, Pablo Picasso sigue infinito. Se despidió de este mundo un 8 de abril de 1973 en la población francesa de Mougins. había llegado a Francia a finales de 1900 y se instaló definitivamente en el país cuatro años más tarde. La última vez que pisó España fue en 1934, firme en su negativa de no regresar hasta que no volviera la democracia.

Pinta, trabaja, se obsesiona y espera que todo se calme. Durante cuatro años no podrá exponer en público porque los nazis lo incluyen dentro de las listas de artistas «degenerados» pero él sigue trabajando. No hay que olvidar que el malagueño vive la Guerra Civil española en Francia. Desde allí pinta el Guernica, su cuadro más cotizado. Ese inmenso mural de mas de siete metros le otorgó a Picasso el ingreso de unos 200.000 francos. Se puede encontrar hoy en el Museo Reina Sofía de Madrid.

Se dice que uno de los momentos más icónicos del cuadro ocurrió apenas instantes después de su creación, cuando un oficial nazi le preguntó si él había hecho “esto”. Y Picasso respondió: “No, ustedes lo hicieron”. Treinta y cinco días trabajando en la que ya es una de las obras de arte más importantes de la historia.

Francia siempre fue su segunda patria, de hecho, los franceses le dedicaron las primeras dos grandes exposiciones como escultor. Fue reconocido e hizo de su vida una historia que marco las “pavés” de las calles parisinas.

Picasso, el artista inspirador

El pintor más importante del siglo XX, es de Málaga, el español más célebre de todos los tiempos, tan prolífico que hay obras por el mundo entero que tal vez usted nunca haya visto. La exposición en París en el Museo Nacional de Picasso se mantiene con colas constantes, sin importar disturbios, manifestaciones, ni leyes de pensiones. Hasta en los muros de las calles parisinas, vemos obras del street art, como Invader que dejó su propia mirada de Picasso. Invader es el pseudónimo de un conocido artista urbano francés, nacido en París en 1969, cuya obra se basa en el crudo pixelado de los videojuegos de 8 bits de los años «setenta a los ochenta».

“Si sólo existiera una verdad, no se podrían pintar cientos de cuadros sobre el mismo tema”, dijo Picasso. Y ése habla de él.

Picasso. Arte callejero. Invader.

Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Mártir Patricio Clito Ruiz y Picasso, decidió a los 15 años usar solo el primer nombre y el último apellido, el de su madre.

Con un taller propio a tan corta edad era imposible no ser considerado un talento especial, era un dibujante virtuoso. Creador del cubismo, surrealista, escultor, ceramista, ayudó a muchos de sus amigos en plena guerra con sus obras. Hasta una servilleta dibujada por Picasso tenía un valor, no sólo artístico sino monetario. Y hoy en día ni digamos…

Picasso ya era célebre cuando estalló la guerra, sabía perfectamente de su fuerza mediática, hoy sería calificado como influencer. Fue él quien se autodenominó exiliado. En octubre de 1944, tras la liberación de París, se afilió al Partido Comunista francés. Incluso llegó a ser presidente del Comité de ayuda a los republicanos españoles. Gracias a él se consiguieron los fondos para el Hospital Varsovia y, entre otros ejemplos de su implicación política, financió asociaciones republicanas. Son conocidas sus múltiples ayudas a otros artistas de la época que caían en desgracia por persecución política.

Brindemos por Pepe Guirao

El gran ausente en las más de cuarenta exposiciones y en todos los actos homenaje que se desarrollarán a lo largo de 2023 será el exministro de Cultura José Guirao (1959-2022), que nos dejó demasiado joven, a los 63 años, el pasado año. Sin embargo, en el evento Pública 2022 (Fundación Contemporánea) dió una conferencia maravillosa sobre el año de Picasso, como cierre del evento.

Una de sus propuestas era Picasso y el nacimiento del expresionismo , la cual quedará para un futuro, sentenciaba el ex ministro de cultura, mientras explicaba cómo ha marcado su obra en el siglo XX. El Museo Picasso de Málaga hará lo propio el próximo otoño.

Conferencia sobre el año Picasso 2023, cierre Pública 22 con el exministro Pepe Guirao

La Casa Encendida de Madrid trabajará sobre la influencia de Picasso en los artistas contemporáneos. Con el título de La Estela de Picasso en artistas del siglo XXI, gracias a la Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el arte, con dos curadores, por supuesto junto a Bernard, uno de los nietos de Picasso.

Picasso y Chanel, la muestra organizada por el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza con la colaboración de la Comunidad de Madrid y Chanel, que fue quien inauguró este 2023 dedicado al genial artista andaluz.

“Picasso fue un gran conocedor y un gran transmisor de la historia del arte. A Picasso hay que quitarle los tópicos, un artista universal, después de ser pobre como una rata y pasar muchas penalidades, fueron los americanos los primeros en reconocerle. Gracias al cubismo, el primer director del MOMA de Nueva York es quien compró Las Señoritas de Avignon. Después fueron los franceses, por ello tanto amor por Francia”, pronunció el exministro Guirao en su charla.

Pablo Picasso, un español universal

Pablo Picasso (1881-1973) cambió profundamente el arte del siglo XX. Su grandeza se explica por su infinita capacidad para innovar, su curiosidad infinita, tendría unos 6 años y ya imitaba los cuadros de su padre, se anticipó a sus contemporáneos al tiempo que dialogaba con la pintura de los antiguos maestros.

El pintor malagueño marca el mundo del arte y, muestras como ésta logra el exorcismo de tanto dolor, esa es su época azul, melancolía, muerte, dolor, por el suicidio de un balazo en la cabeza de su gran amigo, Carles Casagemas, todo por la obsesión de una femme fatale de la época, Germaine Gargallo, tal vez una de las conquistas y amores menos conocidas de Pablo Picasso, puede que por un sentimiento de culpa.

Picasso full color

Poco a poco, el artista renovó constantemente la relación entre el arte, la realidad y la historia. Les Demoiselles d’Avignon, 1907 (Señoritas de Avignon) y Guernica (1937) figuran entre las obras más importantes del siglo. Picasso también encarna un mito: el artista bohemio, el minotauro, el demiurgo. Picasso se convirtió en una estrella en vida y murió a los 91 años.

Para conmemorar este año de aniversario, el Museo Nacional Picasso-París ha invitado al diseñador británico Sir Paul Smith, conocido por sus trabajos sobre el color, la sastrería y el kitsch, a firmar la dirección artística de una exposición excepcional, que pondrá de relieve la colección del museo.

Basada en las obras maestras de la colección

El enfoque único que el diseñador da a las obras invita al público a considerarlas a través de una lectura más contemporánea, la obra de Picasso se divide generalmente en varios periodos: el periodo azul marcado por la melancolía (1901-1904), el periodo rosa (1904-1907), el periodo cubista (1907-1909), el periodo ingresco y clásico (1918-1925), el periodo surrealista (1924-1939).

Muchas de sus obras tienen carácter monumental, en la exposición podemos pasearnos por el genio de Picasso disfrutando de un derroche de color, formas y miradas únicas, Picasso hoy como nunca está vigente en el arte contemporáneo.

El colorido mundo de Paul Smith

Los colores estallan y se responden de un espacio a otro: una sala pintada de rojo está dedicada a la tauromaquia, las variaciones de Picasso sobre Déjeuner sur l’herbe (Almuerzo en la hierba, 1863), de Manet se exponen sobre un fondo verde primavera…

A lo largo de esta excepcional muestra, obras de artistas contemporáneos (Guillermo Kuitca, Obi Okigbo, Mickalene Thomas y Chéri Samba), ponen de relieve la inalterable modernidad de su arte.

Paul Smith ha dejado su huella en tres niveles del Hôtel Salé, con su icónica alfombra de rayas haciendo la transición de un espacio a otro.

«Al tener escasos conocimientos académicos sobre Picasso, he diseñado una exposición que se basa en gran medida en asociaciones visuales e intuitivas», explica Paul Smith, que afirma ser autodidacta. «Las obras de Picasso que he visto -y he visto muchas, en muchas exposiciones de todo el mundo- suelen estar colgadas de forma bastante minimalista, de una manera que me parece bastante tradicional. Espero ofrecer un punto de vista menos convencional, que provoque una experiencia más visual, que pueda mantener la atención del público más joven y de la gente que no tiene un conocimiento profundo de la obra de Picasso», añade el diseñador.

España y Francia presentaron el programa conjunto que contará con 42 exposiciones, dos congresos académicos y diferentes eventos que se celebrarán principalmente en Europa y Norteamérica para conmemorar el 50 aniversario de la muerte de Picasso.

España se viste de Pablo

El baño picassiano que nos vamos a dar en España tampoco se queda corto este año conmemorativo: En el Museo Picasso de Málaga podremos ver a partir de mayo la exposición Picasso: materia y cuerpo. Para octubre del año que viene queda la exposición El eco de Picasso. La exposición Picasso, blanco en el recuerdo azul del Museo de Bellas Artes de la Coruña. El Museu del Disseny de Barcelona, a partir de junio de 2023. El Museo de Picasso y la Fundación Joan Miró de la ciudad condal organizan una exposición que vincula a ambos genios: será a partir de octubre de 2023.

Y además, un congreso que tendrá lugar en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía con el tema Picasso en el siglo XXI: cuestiones historiográficas y culturales.