Premio Cervantes 2023: Con Rafael Cadenas, crecimos libres

Rafael Cadenas está en España. El poeta venezolano, ganador del Premio Cervantes 2023, el galardón más importante de las letras hispanas, será entregado por los Reyes hoy en Alcalá de Henares. Grandes poetas tiene este prestigioso premio, entre ellos, Ida Vitale, Joan Margarit, Francisco Brines y Cristina Peri Rossi, Nicanor Parra y Rafael Alberti.

Se paseaba como quien tiene el tiempo infinito en cada paso por los pasillos de la Escuela de Letras, de su otra casa, la Universidad Central de Venezuela. Cadenas siempre fue discreto en sus andares, como un gatito universitario, siempre con su libreta de anotaciones. Esas, sus palabras, que ahora brindan un orgullo que abraza los 500 millones que compartimos la lengua española.

Su libro Conversaciones con Walt Whitman fue una revelación para todos los que estudiamos letras. “Yo hiervo, me quemo, pero con frecuencia mantengo la boca cerrada. Me muevo con lentitud, no me doy prisa ni en mis rabietas. Mis pasiones están listas para la acción, pero bueno, hay muchos peros«. Tan Cadenas esta frase de Whitman, tanto de Whitman hay en Cadenas… ¿Cómo no iba a cruzarse en sus andanzas el Quijote?

Rafael es un hombre silencioso, como tal es muy buen conversador. Los que ahora rondamos los cincuenta y estudiamos en la Universidad Central tuvimos el honor de ver clases con el Profesor, pero mucho más los que le visitábamos en la casa de la Boyera a propósito de las fiestas que hacíamos con su hija Paula y su sobrina Joana.

Paula Cadenas con su padre, Rafael Cadenas

Con el aroma de los fogones de su esposa Milena bailamos al ritmo de la salsa, alimentamos la juventud con poemas de Rafael, que nos veía reír y conversar con una sonrisa apenas asomada en complicidad con la alegría. Sentarse a conversar con Cadenas siempre fue un reto, él tiene la calma del buen escucha, y nosotros el atrevimiento de ser unos estudiantes.

Rafael Cadenas con su esposa Milena (foto cortesía de la familia) abajo Rafael y Milena 2014 en Casa de América, Madrid, foto Andreina Mujica

El ganador del l Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances, otorgado por la Feria del Libro de Guadalajara del 2009, con premios tan relevantes como recientes Internacional de Poesía Federico García Lorca en 2015 y el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en 2018, Cadenas nunca escribió para recibir premios, es ajeno a los elogios, un hombre que respeta tanto al silencio que este le acompaña incluso cuando el ruido se le impone.

Yo enmarqué a Rafael Cadenas

Hace ya mas de diez años me permitió “enmarcarlo” en un proyecto fotográfico que busca aliviar la polarización y el odio en el país. Enmárcate Venezuela trata de buscar la convivencia de quienes piensan distinto, es finalmente aceptar las diferencias bajo el marco de las ideas y no de la violencia.

Desaparecido el marco constitucional fui enmarcando personalidades de todas las tendencias políticas, lo lleve a las calles enmarcando ciudadanos y luego lo lance a las redes para que otros se “enmarcasen” en pro de una Venezuela libre y democrática. A pesar de la debacle moral y económica que vive Venezuela, Cadenas nunca ha dejado el país, tampoco de ser crítico al gobierno chavista, incluso ahora cuando el «ayuno noticioso» es su mejor denuncia.

Tuve y tengo el honor de conocer a Rafael, ser parte de su familia de amigos y saber que es merecedor de todo el amor y el orgullo que ha provocado en un país tan golpeado como el nuestro. Ahora es nuestro Cervantes.

Para acompañarle en este marco de premiados, Mario Vargas Llosa sonriente, quien también se enmarcó en La Sorbonne de Paris.

El premio Nóbel, Mario Vargas Llosa, enmarcado en La Sorbonne

El ministro de Cultura y Deportes de España, Miquel Iceta, anunció así el Cervantes para Rafael Cadenas: “Por su basta y dilatada obra literaria, el jurado reconoce la transcendencia de un creador que ha hecho de la poesía un motivo de su propia existencia y la ha llevado hasta alturas de excelencia en nuestra lengua. Su obra es una de las más importantes y demuestra el poder transformador de la palabra y es llevada al límite de sus posibilidades creadoras”.

La Academia Venezolana de la Lengua también lo celebra con la elección como miembro honorario de la corporación por su obra poética y su trayectoria literaria e intelectual.

Leyendo El Quijote, Circulo de Bellas Artes, junto a su hija Paula Cadenas. Foto: Europa Express

Para los venezolanos es la mejor caricia que nos puede regalar en estos tiempos en los que las despedidas las queremos convertir en reencuentros. Las únicas cadenas que nos hacen libres, de pensar, de amar, de creer en Venezuela y en la amistad.

¡Arriba Cadenas! esas que vienen del latido de sus palabras, poeta.