Ángel Ceña (Soria ¡YA!): «El gobierno PP y VOX de Castilla y León aparenta tener diferencias, pero es teatro. Juntos son un rodillo que aplasta a la oposición»

Muchos ciudadanos reclaman más políticos en la calle y menos en los despachos. Son muchos los que reclaman que nuestros representantes tengan más contacto con la sociedad. Menos mítines multitudinarios, organizados para salir en el telediario y más política puerta a puerta. Con esa intención, el partido Soria ¡YA! ha enfocado su carrera electoral de cara a las elecciones del 23 de julio.

Puerta a puerta, ciudadano a ciudadano, carretera y manta. Así es la vida de Ángel Ceña, número 1 de las listas del partido al Congreso de los Diputados. Todas las mañanas, todas las tardes, todos los días arranca su coche para visitar todos los pueblos de la provincia y escuchar a los vecinos. Nada de promesas que suelen caer en saco roto, compromisos reales con sus vecinos. Esa es la política por la que lleva apostando 22 años el partido Soria ¡YA! y esa es la campaña que están realizando.

Patricia López charla hoy con Ángel Ceña, un político cercano, natural y que llama a las cosas por su nombre. Por eso su discurso llama la atención, ya apenas quedan políticos que dicen lo que dicen pensando en los ciudadanos; la mayoría dicen lo que dicen pensando en intereses partidistas y/o personales.

Por eso Ángel Ceña es tajante. Ni titubea. ni le tiembla la voz cuando le preguntan por la realidad que viven bajo el gobierno de coalición de PP y VOX: «Dicen que hay disensiones en el gobierno de coalición, pero no es verdad. El gobierno PP-VOX en castilla y León funciona como un rodillo aplastando a la oposición parlamentaria de manera sistemática. Es el ‘no’ por el ‘no’ a todsa las propuesta sque se presentamos. Soria ¡YA! presentó 124 enmiendas a los presupuestos de Castilla y León y no nos aceptaron ninguna. ¡Parece imposible que no haya ninguna! Es así como nos trata el Gobierno del PP y VOX. Aparentan tener diferencias serias y graves pero es todo teatro, no hay disensión entre ellos».

¿Qué pedía el partido Soria ¡YA! que el gobierno del presidente Mañueco (PP) y el vicepresidente Gallardo (VOX) piensen que no es necesario para los ciudadanos? Un helicóptero medicalizado. No hace falta haber nacido en Soria para entender que un helicóptero medicalizado debería ser un prioridad teniendo en cuenta las infraestructuras y los servicios de la España Vaciada.

No hace falta ser soriano para entender que medidas como esta son las que hacen que no haya españoles de primera y de segunda, en función de donde vivan. El ‘no’ a esa medida sólo la pueden tomar políticos de despacho. Por eso, Ángel Ceña, se lanza a la calle a diario para llegar al Congreso. Sería un hito histórico tras 22 años de reivindicaciones y tras 22 años de promesas incumplidas de gobiernos que se han olvidado de Soria y los sorianos.

Por eso precisamente, pocos como Ángel Ceña saben lo que es una jodida noche… sin necesidad de que sea electoral. Patricia López, directora y fundadora de Crónica Libre presenta el podcast 23-Jodidas Noches Electorales. Hoy, Ángel Ceña, de Soria ¡YA! Política de palabra, que no se lleva el viento.