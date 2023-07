Macarena Olona: «No sabía que Vox me mandaba al matadero en las andaluzas. Derramé lágrimas en soledad»

«Yo nunca he tenido vocación política, considero que tengo más prestigio como abogada del Estado que como política«. No hay frase de Macarena Olona en esta entrevista que le hace Patricia López, directora de Crónica Libre que no sea carne de tertulia televisiva o radiofónica, esas que llamaban a diario a Macarena Olona hasta que un día, casualmente, el móvil de Macarena Olona dejó de sonar.

Patricia López marca uno a uno los números del teléfono de Macarena Olona para que responda una a una a sus preguntas en el podcast político 23-Jodidas Noches Electorales. «La noche electoral la que yo me examinaba como presidenta a la Junta de Andalucía. Esa noche derramé lágrimas en soledad». Quienes la auparon la dejaron caer: «Yo no sabía que me mandaban al matadero».

«Yo confiaba en las personas que dirigían la campaña y a mí siempre me dijeron que no bajábamos de 22 diputados, aunque públicamente dijeran que 20. Cuando a las ocho de la tarde Michavila dijo que el PP había conseguido la mayoría absoluta en Andalucía empecé a interiorizar ideas. Estaba en una sala con, entre otros, Santiago Abascal y Ortega Smith y me lo negaron. Luego me dieron un boceto para el discurso que tenía dar para dar las gracias a todos los que nos habían votado. Ahí decidí que al día siguiente iba a salir yo sola a dar explicaciones». Macarena Olona en estado puro en un podcast imprescindible.

Abogada del Estado, entró en política porque la convencieron, aunque nunca estuvo del todo convencida. Sus discursos en el Congreso dejaron estupefactos, sus declaraciones en el podcast de Crónica Libre tampoco van a pasar desapercibidas. Hoy en el podcast de Crónica Libre… Macarena Olona: la trampa de la ultraderecha.