Oskar Matute: «Bildu fue un actor decisivo para conseguir que ETA abandonara la violencia y la lucha armada»

Se ha convertido en uno de los políticos de moda de esta campaña electoral. Su discurso en el debate electoral a 7 de Televisión Española convenció, lo que hizo que las redes se rindieran a Oskar Matute, llegando a trending topic. Desde entonces cada una de sus apariciones es aplaudida, incluso, por gente que no vota a su partido. Puede que lo que ocurra sea que la mayoría no se haya parado nunca antes a escucharle; y puede que sea porque los grandes medios no le den comba, salvo para criticar -y manipular- a su partido, EH Bildu.

«Desde que fundamos Euskal Herria Bildu en 2011 siempre hemos apostado por la vía democrática y pacífica«, recalca Oskar Matute, protagonista hoy del podcast 23-Jodidas Noches Electorales. Patricia López, se sienta hoy frente a un hombre tan reconocido como desconocido, un político experimentado al que, sin motivo alguno y sólo por estar donde está, la alargada sombra de la violencia terrorista que la derecha se empeña en usar electoralmente, le sigue tapando la luz parlamentaria que merecería. «Yo siempre he dicho que estoy en contra de la violencia de ETA», recalca en esta entrevista. De hecho, insiste: «Bildu fue un actor decisivo para conseguir que ETA abandonara la violencia y la lucha armada«.

Con 51 años, Oskar Matute, portavoz de Euskal Herria Bildu en el Congreso, lleva mucha política a sus espaldas. Dicen que los hombres y mujeres de Euskadi llevan la política casi desde que nacen. Y él es un buen ejemplo. Entró en política en la adolescencia, en los movimientos sociales, la base en la que se forja el ADN político de las personas. De las asociaciones educativas pasó a los insumisos, los jóvenes que se negaban a hacer el servicio militar (cuando era obligatorio), ni la prestación sustitutoria, con la persecución judicial que eso suponía. El primer paso en la política de mayores lo dio en Ezker Batua-Berdeak, que significa Izquierda Unida-Verdes y era, precisamente el grupo vasco de IU.

Oskar Matute: «No soy una persona que se hunda con los resultados adversos»

Fue precisamente en este grupo en el que reconoce Oskar matute que quizá haya pasado su jodidas noches electorales, aunque no sea un hombre al que le guste lamerse las heridas, ni permite que los fracasos se le suban a la cabeza: «Con Ezker Batua-Berdeak sí tuvimos noches aciagas por los resultados electorales. Pero desde que formamos Bildu en 2011 no hemos tenido ninguna jodida noche electoral porque en cada una de las elecciones seguimos sumando adeptos. De todos modos, no soy una persona que se hunda con los resultados adversos».

El podcast 23-Jodidas Noches Electorales de hoy es una gran oportunidad, no sólo para conocer a un político, sino para descubrir un partido y su proyecto. El ruido mediático del ruedo político hacen que sean muchos y muchas los que desconocen los propósitos siempre democráticos de EH Bildu: «Mi país es Euskal Herria y yo siempre me he sentido vasco. Por eso, nuestro objetivo es la construcción de una república vasca de hombres u mujeres libres e iguales y vertebrar un modelo de sociedad alternativo a esa lógica neoliberal que soportamos en toda Europa Occidental».

Patricia López, directora de Crónica Libre, entrevista a políticos, periodistas y representantes de la sociedad de cara a las elecciones generales del próximo domingo, 23 de julio. Hoy, Oskar Matute, el pacifista incómodo.