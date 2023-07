Tania Sánchez: «Viene otro tiempo político sin rastro del 15M, ni sus valores. Deberíamos analizar lo que hicimos en términos de éxitos y fracasos y no en odios, traiciones, conspiraciones y peleítas de patio de colegio»

Empezó muy joven en la política de base, la inspiradora, la de los movimientos sociales. Llegó a ser diputada en el Congreso por Izquierda Unida y por Podemos. Y en la Asamblea de la Comunidad de Madrid, por Mas Madrid. Una mezcla de partidos y un trasvase de políticos de lo que Tania Sánchez habla con Patricia López, directora de Crónica Libre en su podcast 23-Jodidas Noches Electorales. Y lo hará con la libertad y la perspectiva que tiene ser una política que se retiró de la primera línea de acción… ¿o la retiraron?

«Los que alguna vez damos el paso de entrar en política es como el que se mete en Matrix, que una vez que se toma tomas la pastilla roja ya nunca vuelve a ver la vida sin código», asegura Tania Sánchez. «Lo llevo bien, lo sigo todo, estoy pendiente, estoy activa. No, no me he muerto, sólo he dejado de tener cargo institucional«, reconoce Tania Sánchez.

Su momento político más emocionante, la noche en la que no podía parar de llorar por rabia y frustración, el objetivo que nunca pudo cumplir… Tania Sánchez se muestra contundente en todas sus respuestas. En su discurso demuestra que mirar los toros de la política desde la barrera no le han hecho cambiar de ideas, al contrario, quizá está tan convencida de nunca de lo que hicieron bien y de lo que hicieron mal. Y ese es el análisis que echa de menos por parte de todas y todos: políticos, medios de comunicación y sociedad en general…

Izquierda Unida, Podemos, SUMAR…

Estamos en un momento apasionante pero complicado para la Izquierda con la caída -y quizá desaparición- de Podemos y la -para algunos- ilusionante llegada de SUMAR, políticos pasando de un partido a otro, y partidos vetando a políticos que se quedan rezagados en la carrera del 23-J. Vivimos un cruce de cuchillos entre los hasta ahora compañeros de proyecto, algo que a Tania Sánchez, que sabe lo que es eso porque vivió situaciones similares en primera persona, confiesa que no le interesa en absoluto:

«El debate de las conspiraciones me aburre muchísimo, El análisis debe partir de ‘¿en qué nos equivocamos y en qué acertamos?’ El gran error en este momento es que la mayor parte de la gente, y los medios contribuyen porque es más morboso, es hablar de amigos, enemigos y puñaladas en vez de hacer un análisis político serio«, asegura Tania Sánchez.

«Y eso es lo que deberíamos hacer para cerrar definitivamente el ciclo porque va a abrirse un nuevo tiempo político que no va a tener ni rastros de los elementos cruciales de lo que nosotros vivimos, el 15M, sus valores. Ahora viene otro tiempo. Creo que perderemos una gran oportunidad si en lugar de analizar lo que nosotros hicimos en términos de éxitos y fracasos lo analizamos en términos de conspiraciones, traiciones, odios riñas y peleítas de patio de colegio…«

Tania Sánchez reconoce que ese objetivo político que le quedó por conseguir fue echar a Isabel Díaz Ayuso y al PP del gobierno de la Comunidad de Madrid, pero que su momento político más emocionante fue cuando irrumpieron los ayuntamientos del cambio en Madrid, Barcelona o Cádiz.

Y por supuesto, Tania Sánchez también comparte con Patricia López cuál fue su jodida noche electoral. Nunca se le olvidará, fue en las elecciones generales de 2008: «Me pegué una llorera esa noche que no podía parar».

Patricia López sigue entrevistando a políticos, periodistas y líderes de opinión en su podcast 23-Jodidas Noches Electorales, el primer proyecto de audio de Crónica Libre. Hoy, Tania Sánchez: la convincente y conveniente perspectiva de la mirada política.