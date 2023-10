«Somos la mafia»: la pieza 34 de Tándem guarda los audios de los comisarios Olivera y Villarejo con Ferreras y el presidente de La Razón

El juez García Castellón de la Audiencia Nacional ha dado el pistoletazo de salida a una de las piezas más importantes de la causa Villarejo, la que contiene los audios sobre los negocios que implican a la UDEF, a Planeta, a Cospedal, el abogado del PP y la BPA Javier Iglesias y sobre la Operación Cataluña.

El informe que la Unidad de Asuntos Internos entregó al juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, y a los fiscales anticorrupción de la causa Tándem, plantea abrir casi sesenta piezas más con la documentación y audios que les han aportad el empresario Javier Pérez Dolset -víctima según la `pieza 18 que fue sobreseída provisionalmente-, a los que se han sumado los publicados por Crónica Libre, Fuentes Informadas, El País y el difusor Alvise Pérez.

Todos estos audios y documentación tienen una misma fuente común: el entorno del comisario José Manuel Villarejo, incluido quien fuera abogado de su mujer, el letrado Javier Iglesias.

Una presunta organización criminal

Por el contenido de los audios, muchos de ellos dados a conocer hace más de un año por Crónica Libre, la denuncia se dirigió contra el comisario José Manuel Villarejo, el comisario José Luis Olivera, Mauricio Casals, presidente de La Razón y consejero de Atresmedia, Antonio García Ferreras, director de La Sexta y presentador de Al Rojo Vivo y el empresario Adrián de La Joya, asegura las fuentes consultadas por este medio y presentes en la sala.

Según los textos entregados por Asuntos Internos,» los denunciados conformaban una Organización Criminal integrada por mandos policiales, empresarios y periodistas creada con carácter permanente y con un evidente reparto de funciones, a fin de obtener información reservada de carácter policial, realizar investigaciones ilegales con recursos de la policía, confeccionar pruebas falsas y publicarlas en los medios de comunicación de los que son propietarios para intimidar, imputar, perjudicar y/o desprestigiar a personas que, de una u otra manera, se consideraban enemigos del clan que conformaban«. Los denunciados, incluso se autodenominan la «mafia» y presumían de fabricar pruebas falsas «con el rabo».

Actuaban conjuntamente a requerimiento o petición de alguno de los miembros, realizando todo tipo de intercambio de favores y protección, tal y como ellos mismos explican. Una auténtica asociación para delinquir en la que Villarejo y grupo Cenyt no era más que uno de los miembros.

Los afectados por el material bajo investigación son Pablo Iglesias, Xavier Trías, José Manuel Soria, Juan Luis Cebrián y el propio denunciante Javier Pérez Dolset. Todos ellos tienen un nexo común: tras realizar una investigación ilegal, se les fabricaron una serie de cuentas bancarias falsas e inexistentes en Panamá (también en las islas Granadinas) que fueron convenientemente aireados por el Grupo Planeta y sus periodistas, con Antonio García Ferreras a la cabeza.

Crónica Libre ya publico una serie de fragmentos de estos contundentes audios que trascendieron a este medio y fueron leídos por más de por más de 3 millones de personas. Entre la serie de artículos que Crónica Libre publicó, hay unas conversaciones que explican de forma resumida a que se dedicaban los denunciados.

Aquí dejamos un ejemplo de como actuaba esta presunta organización criminal, que está aún por investigar:

Comida 17 de mayo de 2016

Villarejo: Lo que necesite, tienes mi teléfono, yo tengo el tuyo cuando necesites... Ferreras: Puedes llamarme también yo no soy como Federico [Jiménez Losantos] Adrián de la Joya: Antonio... V: Has visto que tonto. ADlJ:...Sabiendo perfectamente cómo te has portado con Mauricio, con el ataque de un tal Soria, ¿me entiendes? F: Mauricio... hombre, si atacan a Mauricio... ADlJ: Bueno, nosotros sabemos, eso, eh, Mauricio es... F: De todas formas esa semana fue muy dura. ADlJ: Mauricio es una persona, eh, oye totalmente excepcional, . Olivera: Que le soltamos algo a Soria, que a Soria lo quieres... V:Sí ADlJ: Es como un hermano mío. O: lo quiere mucho. ADlJ:Y para eso tú estás ya. V:Compañero de carrera, sí O:Chicho V:Compañero de Canarias O:Le podemos, le puedes mandar a Chicho a través de Toni...yo no Casals: Dicho de otra manera, Antonio, esto es una mafia... V:je je je F:Pero aquí hay códigos ADlJ:Bueno O:Sí, sí, un clan, C: Por eso lo digo, es un clan O: un clan, es un clan F: Yo creo en los códigos V: Yo también O: Esto es un clan V: ¿Has visto el tonto del Federico?, ¡que respuesta!...