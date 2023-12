A quemar el Ministerio de Igualdad

Tres mujeres y una niña asesinadas en una semana, y otra herida de gravedad, es algo insoportable que esta sociedad no puede aceptar impasible. No solo estamos consternadas, sino que estamos tan indignadas que a la pregunta de ‘¿dónde están las feministas?’ que se suele hacer para interpelarnos ante cualquier problema del cual no somos responsables, la respuesta es que deberíamos estar quemando el Ministerio de Igualdad.

Es una figura retórica, claro, aunque cada vez menos, porque ante este goteo incesante de asesinatos machistas, como decía la mexicana Yassenia Zamudio: “La que quiera romper que rompa; la que quiera quemar que queme; y la que no, que no estorbe”. Estamos a un paso de hacerle caso a esta brava mujer a la que habían asesinado su hija en 2020.

En este 2023 ya ha habido 54 asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas, una criatura por violencia vicaria, y otra de 13 años herida de gravedad que no sabemos cómo evolucionará. Los feminicidios no oficiales elevan los asesinatos de mujeres a casi 100. Cierto que la ministra de Igualdad no puede evitar estos asesinatos personalmente, pero lo que sí puede hacer es adoptar como prioridad absoluta este tema, cosa que la anterior ministra no hizo.

Cuatro años perdidos por culpa de Irene Montero

Hemos perdido 4 años con una Irene Montero que se ha dedicado en cuerpo y alma a levantar leyes que no solo no eran urgentes, sino que ni siquiera eran necesarias. Ni la nefasta Ley Trans respondió a una necesidad de la sociedad española, ni la ley del Solo Sí es Sí dará respuesta a las agresiones sexuales. La primera ha entronizado el concepto de “autodeterminación de sexo”, que permite a cualquiera cambiar su sexo en el Registro Civil con su mera voluntad.

Además, ha hecho todo lo posible para diluir la definición de mujer, lo que está provocando que un creciente número de niñas y niños se apresuren a declararse “trans” ante la menor disconformidad con los estereotipos de género. Y la segunda ley sirvió para reducir las penas a más de 1.200 agresores sexuales y poner en la calle a 121 condenados por esos hechos.

Salvo panegíricos como el escrito por Beatriz Gimeno, Pasado el tiempo: El Ministerio de Igualdad, un enaltecimiento hiperbólico de Irene Montero, muy poca gente recordará lo que ha significado su paso por un Ministerio que hizo dejación de las funciones para las que fue creado. Durante estos 4 años no solo se ha recrudecido la violencia sexual, sino que hemos visto cómo es ejercida por y contra adolescentes cada vez de menor edad. El Ministerio de Igualdad ha tenido un gran presupuesto de más de 1.000 millones de euros para luchar contra la Violencia de Género (de los cuales 640 millones fueron transferidos a las CCAA y los Entes Locales hasta 2022) pero todavía es el momento de que sepamos con detalle en qué y cómo se han invertido.

Instamos a la nueva Ministra de Igualdad, Ana Redondo, que retome la Agenda Feminista, que la violencia contra las mujeres sea su prioridad, y que se tome en serio a las mujeres de este país, porque como siga la senda de su predecesora, cualquier día de éstos, presas de una indignación incontenible, nos vamos al Ministerio de Igualdad y le quemamos el sillón.