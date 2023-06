Dice la artista y humorista Patricia Sornosa que “el sexo es ciencia; el género, creencia y la confusión interesada entre sexo y género, es violencia”. En estos días que son reivindicación del Orgullo, sus palabras ponen luz y también lucidez a un presente amordazado por el lobbie patriarcal que, en nombre de los derechos humanos, pretende dar el cambiazo de los colores arcoíris de la orientación sexual por tonalidades que son sinónimo de viejos armarios para el colectivo LGB.

Basta ver los ataques que se producen por reivindicar que la orientación sexual existe como variable de atracción en base al sexo –y que esta no se elige ni se deconstruye– o los insultos que las lesbianas reciben por decir que solo les atraen otras hembras adultas humanas y no nadie que tenga pene. “Las lesbianas no tienen pene ni sienten atracción por personas con pene (da igual cómo se identifiquen). El transactivismo promueve la lesbofobia y la terapia de conversión”, subrayan desde LGB Madrid. Algo que también aplica a quienes aun llevando falda y pasando por las cajas de los supermercados, se creen lo que no son.

El arte del trilerismo es tal que aquellas instituciones que en su día nacieron para defender los derechos humanos de las lesbianas, gays o bisexuales trabajan con pico y pala, y sobre todo con ingentes cantidades de dinero, para ir contra todas estas personas que tanto han tenido que luchar y sufrir.

Hoy las proclamas pasan por deconstruir la orientación sexual para reemplazarla por la identidad de género. También por borrar el sujeto político del colectivo LGB en nombre de acrónimos interminables y de una colección de géneros que ya no tiene bastante con la colección de hasta 70 posibilidades en el que se incluye el fluido.

Y de tanto fluir nos encontramos con que en lugar de habernos liberado de los dogmas catequistas, ahora, además de quienes se abrazan y saltan de madrugada la verja en el Rocío para estar en comunión con la Virgen, están los, las y les fieles que son furia de versículos queer que niegan la realidad binaria que corre por nuestras células.

La fe trans es tal que trata de vendernos que una condición con la que se nace como es la intersexualidad es ahora “una forma de amar, una elección o una identidad de género”. Pero no. Se trata de un conjunto de variaciones en el desarrollo de los genitales y los caracteres sexuales secundarios, provocados por mutaciones genéticas, alteraciones en el número de cromosomas sexuales o una fuerte exposición a hormonas del sexo contrario en el útero (por ejemplo, por tumores de la madre).

Mucho repetir que somos un país aconfesional para acabar viendo que hasta la tele pública reportajea la diversidad día sí y día también. Así que Orgullo, sí pero solo aquel que lucha y defiende los derechos LGB.

Defender los derechos LGB es no promover leyes y discursos que suponen un claro retroceso. LGB no vota homofobia. LGB no vota misoginia. LGB no vota sexismo. LGB no vota a traidores.