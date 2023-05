«La Mafia» de Planeta defendió a Villarejo ante el Gobierno. Casals a Soraya: «Soria es un delincuente y Catalá otro»

Un nuevo audio exclusivo de Crónica Libre desvela cómo en el orden jerárquico de las cloacas, Mauricio Casals defendía a Villarejo a capa y espada, descalificando a ministros e interpelando a otros con gran agresividad.

Hace apenas 3 días que el comisario jubilado Villarejo compareció en el Congreso de los Diputados para responder las preguntas de los grupos políticos sobre la Operación Cataluña. Pablo Echenique decidió centrar sus preguntas sobre «La Mafia» del Grupo Planeta (editores de Antena 3, La Sexta, Onda Cero y La razón), y su presidente imputado, José Creuheras.

Villarejo confirmó la existencia, una vez más, de esta «Mafia» mediática dirigida por el citado José Creuheras, presidente de Planeta y Atresmedia; Mauricio Casals, vicepresidente de Atresmedia y presidente de La Razón; y el periodista Antonio García Ferreras, director de La Sexta y presentador de Al Rojo Vivo.

Pero Villarejo también expresó su penar y dolor por los más de tres años de prisión por los que ha pasado mientras los que eran más poderosos y daban las órdenes no estaban, ni siquiera imputados, y, por supuesto, ahora huían de Villarejo como de la peste.

Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del gobierno con Rajoy, junto a Rafael Catalá, ministro de Justicia, en una imagen de 2017. Foto: Europa Press.

La reunión de Villarejo con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz

Era el 6 de junio de 2016, y estaban reunidos Villarejo, Adrián de la Joya y Mauricio Casals. Los tres se encontraban preparando la reunión que al día siguiente iba a tener Villarejo a solas con el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz.

En un momento de la reunión, Mauricio Casals comparte con sus contertulios la cena que había tenido unos pocos días antes con la vicepresidenta, Soraya Sáez de Santamaría; María Pico, su Jefe de Gabinete y jefa del CNI; el ministro, Jorge Fernández Díaz; y el Secretario de Estado. Francisco Martínez.

Durante la cena, Soraya arremetía contra Villarejo sin piedad y le echaba en cara a Casals los amigos que tenía. A lo que este le contestó con violencia defendiendo a su amigo y compinche Villarejo, llamando a los ministros Soria y Catalá «DELINCUENTES».

Casals: Ya está bien de echar mierda sobre un tío. Que yo creo que algo, algún servicio habrá hecho.



Villarejo: Pero es que no les he hecho nada a estos gilipollas.



Casals: ¡Es que ya está bien! entonces con esto se tensó el ambiente bastante porque Soraya me dijo, Bueno, oye, es que en fin, No me dirás que tú tienes relaciones con según quién, Y digo, mira a ver digo: Soy muy amigo de bastantes delincuentes. Y no lo digo por Villarejo, sino para otros, pero vosotros. también, hombre…

Por ejemplo, sois amigo de Soria, que es un delincuente, pero tú eres amigo de Soria, que es un delincuente. Sois amigo de Catalá, es otro delincuente ¿No? Coño puede decir, por no citar a muchos otros que conocemos. Sois amigos de Enrique Lacalle. Bueno, ya esto ya es o sea raza o sea roza todos los diferentes grupos.

Los servicios de Villarejo

En resumen, Mauricio Casals, representante del Grupo Planeta imputado por estas prácticas, validó los “servicios” de Villarejo, le defendió a muerte, insultó a dos ministros del Gobierno para ello, ante la vicepresidenta Soraya y otros miembros del ejecutivo.

Todo ello sin olvidar que, gracias a la información que obtuvo de Villarejo, entre Antonio García Ferreras y sus informativos consiguieron hacer dimitir al mencionado ministro Soria, como se escucha en este otro audio:

Villarejo: Lo que necesite, tienes mi teléfono, yo tengo el tuyo cuando necesites…

Ferreras: Puedes llamarme también yo no soy como Federico [Jiménez Losantos]

Adrián de la Joya: Antonio…

Villarejo: ¿Has visto qué tonto?

Adrián de la Joya:…Sabiendo perfectamente cómo te has portado con Mauricio, con el ataque de un tal Soria, ¿me entiendes?

Ferreras: Mauricio… hombre, si atacan a Mauricio…

Adrián de la Joya: Bueno, nosotros sabemos, eso, eh, Mauricio es…

Ferreras: De todas formas, esa semana fue muy dura.

Adrián de la Joya: Mauricio es una persona, eh, oye totalmente excepcional, .

Olivera: Que le soltamos algo a Soria, que a Soria lo quieres…

Villarejo: Sí

Adrián de la Joya: Es como un hermano mío.

Olivera: lo quiere mucho.

Adrián de la Joya: Y para eso tú estás ya.

Villarejo: Compañero de carrera, sí.

Oilvera: Chicho.

Villarejo: Compañero de Canarias.

Olivera: Le podemos, le puedes mandar a Chicho a través de Toni… yo no.

Casals: Dicho de otra manera, Antonio, esto es una MAFIA …

Villarejo: je, je, je…

Ferreras: Pero aquí hay códigos.

Adrián de la Joya: Bueno.

Olivera: Sí, sí, un clan.

Casals: Por eso lo digo, es un clan.

Olivera: un clan, es un clan.

Ferreras: Yo creo en los códigos.

Villarejo: Yo también.

Olivera: Esto es un clan.

Villarejo: ¿Has visto el tonto del Federico?, ¡que respuesta!….

Y gracias a esta defensa de Mauricio Casals, Villarejo continuó otros 18 meses al frente de la red criminal hasta su detención en noviembre de 2017. Dirección al frente de su organización, ahora podemos decir, compartida y protegido por el mayor poder del Estado, «la Mafia» de los medios de comunicación.

Somos la MAFIA, somos un CLAN…