«La Mafia» de Planeta amenazó al Gobierno de Rajoy con unos reportajes de Ferreras si no paraban los ataques a Villarejo

Crónica Libre desvela cómo el Grupo Planeta, por vía de Mauricio Casals, vicepresidente de Atresmedia (Antena 3, La Sexta y Onda Cero) y presidente del diario La Razón, amenazó al Gobierno de España con que Antonio García Ferreras lanzara una serie de noticias sobre el Rey Juan Carlos I y su relación con Corinna cuando todavía era secreta.

El pasado lunes, Crónica Libre desvelaba en exclusiva cómo Mauricio Casals llamaba “delincuentes” a los ministros del gabinete de Rajoy, José Manuel Soria y Rafael Catalá en una defensa a ultranza de José Manuel Villarejo. Pero el directivo de Planeta, al más puro “estilo siciliano del Padrino”, estaba dispuesto a llegar mucho más lejos en la protección de la figura, intereses y posición de su socio Villarejo. Los audios no dejan lugar a dudas. Escuchemos:

Casals: Entonces, dicho esto, les dije que si me tocaban mucho los cojones, que te íbamos a invitar para La Sexta porque Antonio (Ferreras) se había enterado. Iba a hacer un reportaje sobre SECUESTRASA, e iba a hacer otro reportaje sobre CORINNA porque tú eras el abogado de Corinna. Entonces, María (Pico) dice, no es abogado, este es un Madero. Paco, aquí, dice: «Yo creo que sí. Que hizo cursos de la a distancia o no sé qué«.



Villarejo: jajajaja. No te jode, hijo de puta.



Casals: Digo, oye, digo, yo creo que es licenciado en Derecho y además se ha dado de alta en el Colegio de Abogados de Madrid y que representa a Corinna en el proceso. Nos da esto para una serie de reportajes absolutamente espléndido. Aquí, Jorge dijo: «Mauricio dejémoslo, no sé qué«. Soraya me vio cabreado de verdad.

Juan Carlos I y Corinna Larsen

Como hemos podido escuchar, ya sabemos para que valían los informativos de «La Mafia» de Planeta y los programas de Antonio García Ferreras: para amenazar y extorsionar al Gobierno de España. Directamente, a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría; al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz; al Secretario de Estado, Francisco Martínez; y a la jefa del CNI dentro del Gobierno, María Pico.

Y no se trataba de una amenaza cualquiera, sino en poner en un brete a la Corona y al Rey Juan Carlos I con el escándalo de su relación con Corinna Larsen que, tiempo después, terminó por hacerse públicos.

Pero los intentos de frenar las amenazas al Gobierno del ministro Fernández Díaz y el enfado de Casals, que la propia Soraya Sáenz de Santamaría identificó, no fueron el final de la historia. Porque, acto seguido, Casals confesó que le llamó el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con el que también se enfrentó, en defensa de Villarejo. Escuchemos:

Casals: Y siguiente cuestión. Me llama Rajoy, esto, por favor… y me dice:

‘Que me ha llegado que te ha amenazado el general… esto es imposible, Mauricio’. Si, tan imposible como lo de Soria, ¿no? ‘¡No!, Soria es muy buen tío, ha tenido mala suerte’. Oye, si tenéis información de Soria… Yo estoy hasta los cojones que digan que es buen tío un chorizo, ¿no? Porque si lo que te dicen es: ‘Oye, es es un chorizo, pero es amigo mío’. Tú dices, ‘vale, de acuerdo’, tú lo dejas tranquilo. Pero no. Es muy buen tío y lo hemos jodido.

La infatigable grabadora de Villarejo

Y, aunque Casals pide prudencia y discreción a sus contertulios, ahí estaba la infatigable grabadora de Villarejo para inmortalizar el momento. Tras escuchar estos pasajes, parece claro quién mandaba en España. Y no era precisamente el Gobierno, sino más bien «La Mafia«.

¿En qué país es posible que un empresario privado quede a comer con medio gobierno de su país para discutir temas de seguridad o judiciales? ¿Y que un Gobierno permita ser amenazado?

Recientemente, la todopoderosa cadena de televisión norteamericana FOX NEWS ha tenido que pagar una indemnización de 787 millones de dólares por emitir información falsa con respecto a las elecciones de 2020. Su delito no era más que un juego de niños comparado al caso que nos ocupa.

Pero este país es diferente, aquí la mafia campa a sus anchas. Después de meses de audios y videos donde se ponen de manifiesto la distribución de información falsa en ataques personalizados contra los enemigos del Grupo Planeta, la manipulación de procedimientos judiciales, la presentación de pruebas falsas en los Juzgados, las amenazas al Gobierno legítimo, el acceso ilegal a datos policiales reservados…

Y aquí no pasa nada

Ferreras continúa con sus programas tan tranquilo. Casals sigue desplegando sus redes con la clase política, e incluso, dentro de la Fiscalía para lograr su impunidad (lo cual nos consta). Y José Creuheras sigue presidiendo el Consejo de Antena 3 y La Sexta como si nada.

Nadie ha dimitido, la Fiscalía no ha abierto investigación alguna. Pero es que, hasta el juez García Castellón desimputó a Casals de la causa de Villarejo… como si no fuera con él.

¿Nadie va a defender a las víctimas de oficio independientemente de sus ideas políticas? Porque las hay de izquierdas, como Pablo Iglesias; de derechas, como José Manuel Soria; de centro, como Juan Luis Cebrián; catalanes, como la familia Pujol o Xavier Trías; empresarios, como Javier Pérez Dolset… y ahora todos los españoles que votamos en unas elecciones para elegir un gobierno democrático. Pero resulta que no manda, porque existen unos señores con un telediario más poderoso… «Somos La Mafia«.