Fonsi Loaiza: “Ferreras es el títere mediático de Florentino”

Fonsi Loaiza vuelve a hablar con Crónica Libre, después de la publicación de los audios sobre el fichaje de Kaká por Ferreras, mientras era Director de La Sexta. «Florentino Pérez tiene como uno de sus títeres mediáticos a García Ferreras desde que lo puso como director de comunicación del Real Madrid. Ferreras ya fue uno de los hombres clave de las cloacas de Florentino en la ‘Operación Pelotazo’ del Real Madrid. Cuando era el jefe de la SER censuró a la concejala del PSOE, Matilde Fernández, que se oponía a la recalificación de la ciudad deportiva».

La socialista consideraba aquella operación una especulación para obtener plusvalías y pagar deudas”. Según denuncia Fonsi, Florentino Pérez intentó hacerla cambiar de opinión a través de Rubalcaba y Jaime Lissavetzky, aunque los dirigentes no tuvieron éxito. Esta operación, según Loaiza, es la historia del mayor pelotazo de la democracia.

Después, gracias a hacer ese trabajo en la Cadena Ser cuando era director de informativos, Ferreras “pasa a ser director de comunicación del Real Madrid y cuando Florentino quiere volver a la Presidencia del Madrid, en 2009, prepara esa estrategia con él”. Florentino, además, puso a Eduardo Inda de director de El Marca y parte de esa estrategia sería también una entrevista con Ana Pastor. Loaiza asevera que a Florentino “lo presentaban en los medios de comunicación como si fuera el Obama Blanco”.

¿Quién puede pensar que todo esto que hace García Ferreras para su amo Florentino Pérez lo hace gratis?

El autor de la biografía no autorizada de Florentino, asegura a Crónica Libre que la relación de García Ferreras con el presidente madridista es muy estrecha. “Ferreras viaja en el jet privado de Florentino, es la persona que le hace los discursos, que le asesora y claro, ¿quién puede pensar que todo esto que hace García Ferreras para su amo Florentino Pérez lo hace gratis? Se ve en todas sus informaciones, en todo lo que estáis sacando con el tema de Kaká, como cuando él estaba negociando por el fichaje de Kaká, era el jefe de la de La Sexta y les hicieron una promoción brutal a los fichajes de Florentino. Incluso se llega a cortar los informativos, para dar en directo la retransmisión del fichaje de Kaká, que había hecho el director de esa cadena”.

Foto: Jan Solo Creative Commons Atribution Share Alike 2.0

La Sexta y Florentino

El periodista asegura que “la cadena fue montada también para favorecer a Florentino Pérez. Y si te das cuenta y ves todos los nombres que figuraban en Deportes en la cadena de La Sexta, todos venían de Real Madrid Televisión con Ferreras” Fonsi da nombres como “Antonio Esteva, Susana Guasch e incluso el que hoy en día es el Director de información y deportes de la cadena de La Sexta, César González Antón, también viene… Todos estos periodistas, que estaban a sueldo en el Real Madrid, han pasado a La Sexta de la mano de Florentino Pérez y Ferreras. También su pareja, Ana Pastor, ha trabajado con el Real Madrid haciendo un documental sobre fútbol femenino. Además, controla una cuenta de verificación importante pero nunca sale nada sobre la empresa de Florentino Pérez, ni sobre Eduardo Inda, nunca hay ninguna rectificación, es curioso”.



Según contó a Crónica Libre Fonsi Loaiza “Florentino tiene un patrimonio de unos 2.000 millones de euros y una empresa con más de 100 filiales en paraísos fiscales que aparece en las tramas de corrupción Gürtel, Púnica, Lezo del PP, tres por ciento de CiU, y que ha financiado las fundaciones FAES de Aznar y Pablo Iglesias del PSOE”. Florentino se da cuenta del poder de los grandes medios de comunicación. “En la operación Púnica, compran medios de comunicación falsos para contrarrestar la información negativa del Real Madrid y de sus propias figuras, de su imagen pública. A Florentino le importa mucho esa imagen pública. Pues uno de los periodistas que hacen ese trabajo en el diario Bernabéu, un medio de comunicación falso vinculado a la trama púnica con 300.000 euros creo, pues ese periodista es Javier Iglesias”.

El autor, de ‘Florentino Pérez, el Poder del Palco’, asegura que estas tramas lo que realmente hacen es esconder las fechorías de Florentino Pérez. “Hoy en día, Javier Iglesias es el Coordinador de Deportes, curiosamente del medio Ok Diario, que financia la empresa Clece de Florentino Pérez. Entre Ok diario y La Sexta pues Florentino tiene a una parte de la derecha y de la supuesta izquierda a sus pies. Y si te das cuenta, nunca ha salido nada de Florentino Pérez en La Sexta porque Ferreras, les dice a sus trabajadores que en La Sexta hay un tema que no se puede tocar, que son: los negocios de Florentino Pérez, sus corruptelas…”

En sus declaraciones a Crónica Libre, Fonsi asegura que los tentáculos del madridista llegaban hasta la televisión pública. “En Televisión Española también quitaron un programa que era crítico con el Real Madrid. Se trataba del programa El Rondo, una tertulia deportiva dirigida por Alfonso Arús. Con su cancelación, se comenzó a especular con la existencia de una mano negra. Y se ha demostrado con los audios publicados por ‘El Confidencial’, que muestran el afán de Florentino por controlar los medios de comunicación»

El programa volvió a sus orígenes en 8TV Cataluña. “A los trabajadores de El Rondo, a los que echaron de la Televisión Española por críticos con Florentino, pasaron a 8 TV Cataluña y a llamarse Rondeando. Hace una semana me entrevistaron y a la semana siguiente han cerrado el programa, así que así se las gasta el Tito Floren”. Así lo comunicaba el presentador de Rondeando, Albert Lesan, en su Twitter:

https://twitter.com/albertlesan/status/1550885456568623106?s=20&t=tt74w_myuEpPaIB5OTnzwg

Florentino y las Residencias

La empresa Clece de Florentino Pérez, que según Loaiza financia a OK Diario, es la segunda compañía en España de residencias de mayores. “Hay una cosa que no se puede olvidar en España, todo lo ocurrido en pandemia, lo que ha ocurrido con Isabel Díaz Ayuso, las privatizaciones que hizo Esperanza Aguirre en Madrid con tantas residencias. Lo que ha ocurrido que al final no se va a investigar. Cuando parecía que se iba a abrir una investigación en serio, a fondo, sobre qué había ocurrido en la residencia de mayores, donde han muerto tantas personas, donde las trabajadoras tienen contratos basura. Florentino Pérez se reunió con Ferreras, con Dolores Delgado y Baltasar Garzón y al final, pues su empresa se va a ir de rositas. Una comida en la que después, justamente dieron todos positivos en COVID».

Fonsi sentencia «Así es claramente cómo funciona Florentino Pérez. El ex fiscal Pedro Horrach dijo que la única vez que se había sentido presionado, fue cuando llamó como testigo a Florentino Pérez. Le dijo que él era amigo del Fiscal General del Estado, del Director General de la Policía”.