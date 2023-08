Ferreras sobre la falsa cuenta de Iglesias: «Inda, voy con ello, pero es demasiado burdo»

Crónica Libre accede a dos audios que demuestran que el director de La Sexta, Antonio García Ferreras, y el consejero de Atresmedia y presidente de La Razón difundieron en Antena 3 y en el canal del «más periodismo» información de Eduardo Inda contra Podemos y Pablo Iglesias que sabían que era falsa.

En marzo 2017, cuando faltaban meses para que el comisario José Manuel Villarejo fuera detenido, todavía tenía a sus fieles intentando absorber las migajas de información que guardaba para que no fuera encontrada en un posible registro. Mientras, a través de sus amigos en los medios, seguían apretando a la Casa Real como fórmula de evadir un procedimiento penal.

Eduardo Inda había difundido sobre el día 20 una grabación acerca de la relación entre el rey emérito, Juan Carlos de Borbón, y la isleña Marta Gayá. Una grabación que se remontaba a los 90 y que alguien había guardado con mucho cuidado. Esa mañana, además, Javier Ayuso desde la tertulia de Espejo Público desacreditó la publicación y señaló a una maniobra más del comisario Villarejo. Entonces, el director de La Sexta, levantó el teléfono y fue directo a la fuente, como se puede escuchar y leer en exclusiva en Crónica Libre:

García Ferreras llama al comisario Villarejo en marzo de 2017.

Ferreras: ¿Cómo estás?

Villarejo: Hombre, don Antonio. ¡Joder, qué alegría oírte, qué alegría!

F: Del huracán, como dice Inda, es la deidad cordobesa. Todo lo controla, de todo está detrás. De todo, de todas las situaciones.

V: Tiene cojones macho, qué puta manía tiene esta gente conmigo. Te lo juro, no me deja, no me deja en paz. Yo que estoy a mi rollo y a mis temas…

F: Síi... ahora resulta que tú controlas las grabaciones de hace 30 años.

Pues, efectivamente, hace apenas unas semanas se procedió al desprecinto de las cintas que Villarejo guardaba de los años en los que el sistema era aún analógica. Los teras del digital que no pudo desencriptar ni el Centro Criptológico Nacional, dependiente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), están siendo filtrados por el entorno del comisario.

Aunque a la «deidad cordobesa» Ferreras le había conocido un año antes, en 2016, en un restaurante de Madrid de los de puros y conspiración. A la mesa estaba sentados el consejero de Atresmedia y presidente de La Razón, Mauricio Casals, el empresario de la jet set Adrián de la Joya, los comisarios José Luis Olivera Serrano y José Manuel Villarejo, junto al director de La Sexta, conocido también por su lema “Más periodismo”. Comparten amigos en común, sobre todo uno, Eduardo Inda, a quien en esa comida de 2016 Villarejo y Ferreras confiesan querer como a un hermano:

Ferreras: Tú ya sabes que a Eduardo [Inda] le quiero… le quiero un huevo, le quiero como a un hermano.

Villarejo: Anda, ¿tendrás dudas de que yo no le quiero?

F: Y él a tí también, a ti también

V: Además es u tío valiente, echaó ‘pa lante’ (sic), un zumbao total... pero a mí me gusta.

F: A veces yo le digo: “Frío, frío… tienes que ser más frío”

V: No, él no puede evitarlo, es un vehemente

La falsa cuenta de Pablo Iglesias

La comida sigue distendida entre tanto comensal interesante, que si Olivera y Ferreras se conocen de cuando este denunció como anónimo lo de las bolsas de basura, que si quieren curar el cáncer… Hasta que Mauricio Casals plantea el problema de que Podemos pueda llegar al Gobierno. Villarejo llega a señalar que si lo hace es por Ferreras y su Al rojo vivo, “le ha puesto un set a Vestringe en casa”.

Sin embargo, el hombre de la camisa negra les reconoce que dio voz a Eduardo Inda cuando publicó la falsa cuenta de Pablo Iglesias en la sucursal del Europacific bank en Islas Granadinas, un paraíso fiscal donde habría cobrado cientos de miles de euros del gobierno de venezolano de Nicolás Maduro, como se puede leer y escuchar a continuación. La confesión comienza a raíz de las “batallitas” que Villarejo y Olivera le están contando sobre la detención de Roldán y como el espía Francisco Paesa engañó al Ministerio de Interior en el que Margarita Robles era secretaria de Estado de Interior, en 1995:

Villarejo: ¿Sí, claro, por qué, por qué? ¿Por qué? Ella no podía explicar cómo coño había recibido un fax de Laos, ¿cómo que de Laos? y claro manda, manda de París, el propio Paesa a mandar ese pero además con membretes antiguos del Ministerio, que ya no era. Lo mismo que le ha pasado a nuestro amigo Inda que los papeles...

Ferreras: ¿Quién le ha metido la bacalada?

V: Le ha metido la bacalada la DAO, se la han dado el Pino, Pino, se le ha metido, Pino que a su vez se lo han proporcionado los tíos de la... de la DEA, pero...

F: ¿Pero lo han hecho aposta o no?

V: Eh..Bueno, a él uff no sé, ¿sabes lo que pasa? Que Eduardo yo le presenté en su día a Pino y a toda esta gente y tal, pero se lo he dicho muchas veces, Eduardo, no te fíes de esta gente. Esta gente no, o sea, no son...

F: Yo le dije “Eduardo, esto es muy serio, yo voy con ello, pero esto es muy delicado y es demasiado burdo”.

V: Claro...

F: Es demasiado burdo, es decir porque yo no sé…

V: Ellos tienen un lenguaje.

F: Estos son bolivarianos, que total estos han estado allí. Claro que nunca se han ocultado. Ahora yo no creo que Pablo Iglesias abra una cuenta en las Granadinas a su nombre, dos apellidos para que Maduro, el día que se escribe Podemos, le mande doscientos mil euros, joder son bastante más listos que todo eso. Es más, ellos hace tiempo. Porque, cuando los conocí yo, yo soy muy crítico con el Gobierno de Venezuela desde hace mucho, muy crítico. Cuando estaba Hugo Chávez, ¿eh? y yo en la Ser tenía problemas porque yo era muy crítico con Hugo Chávez, porque conozco además, he tenido alguna relación allí con alguna periodista de allí, que es empresaria y tal, que no es precisamente del Gobierno venezolano. Y soy muy crítico y tal, pero yo le digo: “Joder, Eduardo, esto es... joder, no, tío, no”. A mí me dice: hace 7 años Pablo Iglesias en la Fundación tal recibió... Vamos seguro, seguro y de Ecuador y de Bolivia no sé qué, pero tío a nombre de tal y encima con la madre por delante. Él me dijo también los servicios de inteligencia cubanos tío, los cubanos. Que no, que no...Y a mí me ha dicho alguien, que los cubanos no le están pasando nada a los americanos, a pesar de todo. Que ahora es verdad que hay un deshielo y tal, pero que no les están pasando nada.

V: Es cierto que en Venezuela hay buena información….

Olivera : Hay buena información.

Villarejo: Buena información del servicio cubano dándole instrucciones a los venezolanos, sobre ellos y con reuniones donde hay etarras metidos, eso es cierto. Y eso, esa información nos la facilitaron a mí y al Oli y quedamos en tal porque claro, había que ir a un sitio, darles una pasta y tal y cual... no sé qué y conseguir los documentos chequearlo. Como se hacen estas cosas. Estas cosas tú no puedes comerte lo que te trae cualquier pringado.

Aliste, la DEA y la madeja que no cesa

Ferreras se interesa entonces por cómo llegó el documento a la DEA estadounidense y de allí a la Policía española:

Ferreras: ¿cómo llega esto a la DEA?

Olivera: La DEA te lo crea.

Villarejo: No no, la DEA, pues la DEA te lo crea porque tiene a... porque hay un colaborador ahí, un tío que trabaja para ellos. Que es un abogado que se llama José Aliste y este este Aliste, no sé si te sonará.

F: Me suena mucho.

Villarejo: Claro... Este es un malandrín, un malandrín que se dedica... tiene narcotraficantes, lo defiende y luego le da la información a la DEA, le cambia, en fin, el mundillo ese. Y este es el que, el que va y le vende la burra, le vende la burra al DAO, a cambio de que libere a su tronco, que un tal Barrado es al que yo le doy caña. Un comisario que es el que le enseña la foto mía a la médico [Por la doctora Elisa Pinto] . ¿Te acuerdas?, la médico, que hay un comisario que le enseña mi foto y tal... Y como consecuencia de eso, le le abren un expediente al tonto, claro, era un... y este.

Casals: No era necesario si quiera que le enseñara la foto.

V : Porque ya los había reconocido efectivamente.

C: Le había dicho éste es el que la pinchó y lo hizo mal. (Risas) Lo hizo mal.

V: Y el tema, el tema es que este, este Aliste le da esa información, de la DEA, pero vamos, muy burda, mmmm entonces la DEA, al mismo tiempo se lo da a una periodista.

F: Patricia Poleo.

V: Y la periodista lo cuelga.

O: Hay un tio, un venezolano, que pastelea con la DEA. Y esos venezolanos, y me vienen a mí al despacho.

V: Claro.

F: Y ha cambio de…

V; Claro.

O: Yo le digo que se vaya mucho a la mierda... (risas) Le aviso, le aviso: “Cuidado que las cosas van por aquí”

V: Entre otras cosas porque no hay pasta... Nosotros cada vez que necesitamos pasta gorda, vamos a los americanos, que son los que te pagan. Es acojonante, pero es así. Aquí no hay presupuesto, aquí cuando tienen 200.000 dólares. ¿Pero qué dices? entonces los mandas a los yankees, los yankees se lo comen todo y te pagan todo, pero claro, cuando es una cosa seria y... fetén y tal..

El comisario Jaime Barrado fue readmitido a su puesto por orden del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Su abogado no era José Aliste y Villarejo será juzgado por apuñalar presuntamente a la doctora Elisa Pinto.

“No es nada difícil crear una cuenta a Pablo Iglesias”

Sin embargo, el excomisario jefe de la UDEF,(Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) y en ese momento director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), José Luis Olivera Serrano, deja claro que si hubieran querido le hubiesen abierto esa cuenta falsa o conseguido los documentos necesarios para hacerla a Pablo Iglesias o al expresidente del Grupo Prisa, Juan Luis Cebrián, como se lee y escucha a continuación:

O: Que tampoco es muy costoso el meterle una cuenta a Pablo Iglesias de hace 5 años. ¿eh? y luego que expliquen.

V: Eso te lo hacemos con el rabo igualmente. (risas)

F: Hombre, eso muy legal no creo que sea… (risas)

O: Pero que lo has hecho.(risas)

F: A la Cotino. (risas)

V: Quiere decir que no es nada difícil, lo que pasa es que la vida hay que tener sensibilidad de violinista, para a la hora de... pero haz las cosas serias. claro. Casals: Lo que te está diciendo es que si es necesario se hace con Cebrián. F: Ya sabes que en mi código si no se hecho, aunque sea mi enemigo, no quiero…. V: Que te está vacilando, que te está vacilando. F: Bueno, Mauricioooo…

Confidencias al comisario

Un año después de esta comida, Ferreras y Villarejo son casi igual de amigos que el comisario con Eduardo Inda o el propio Mauricio Casals. Así que, el camisa negra vuelve a confesarse con el policía sobre las gestiones a su favor que ha hecho ante Pablo Iglesias.

Ferreras: Te voy a contar una cosa. eh No sé si te la tendría que contarte.

Villarejo: Dímelo, Dímelo, Dímelo.

F: ¿Tú sabes lo que le dije un día a Pablo Iglesias ¿Eh? Porque yo sé que los de Público están calentándoles con este asunto.

V:- Sí, sí.

F: Eso te voy a decir una cosa, mi realidad. Tú, Pablo, estabas muy enfadado, muy enfadado con el papel que sacó Inda de Miami de las paraísos fiscales, de tal de los... Vale, te acuerdas, de qué publicó Eduardo, que había Miami, no sé qué digo, mira, yo te voy a decir la verdad, mi experiencia. Ese Comisario del que tú me hablas, ¿sabes lo que me dijo a mí? Que ese material no era bueno. Me lo dijiste tú.

V: eh te acuerdas... efectivamente. te lo dije yo.

F: Es mas digo, Pablo, yo sé de dónde, por dónde le llega el material a Eduardo, digo, evidentemente no te lo voy a contar, ni creo que ni Eduardo sabe que yo lo sé.. lo que te digo que ese comisario, el que tú me hablas, me dijo a mí, Antonio, “esa esa información no es buena, está contaminada”.

Con todas las dudas despejadas de que La Sexta y Antena 3 dieron una información falsa sobre Podemos simplemente por la amistad que une a Antonio García Ferreras con Eduardo Inda, comisario y opinador se despiden.