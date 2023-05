Así se diseñó la manipulación que llevó a Sandro Rosell 2 años de cárcel injustamente

La pasada semana empezó la investigación judicial del montaje que llevó a Sandro Rosell, antiguo presidente del FC Barcelona, a la cárcel durante 2 años. Tras la denuncia del propio Rosell se encuentran investigados el comisario Villarejo; el inspector jefe de la UDEF, Alberto Estévez; Marc Varri, agente del FBI destinado en Madrid en 2015; y Antonio Giménez Raso, expolicía y socio del comisario Villarejo.

A día de hoy, ya conocemos que esta operación fue un encargo realizado al comisario Villarejo dentro del marco de la Operación Cataluña. Dentro de la batalla judicial, el gobierno de Mariano Rajoy planteó contra la corriente independentista de Cataluña, el Barça, su presidente y la junta directiva se convirtió en un objetivo prioritario, a pesar de que Rosell no era independentista.

«Tu escribe lo que sea que los fiscales y los jueces no se lo leen»

Pero lo que no conocíamos era lo burdo del montaje que viene a confirmar lo que decía Villarejo a policías de la UDEF en una de sus múltiples grabaciones: “Tu escribe lo que sea que los fiscales y los jueces no se lo leen”. Y luego celebraban en las reuniones que mantenían con Mauricio Casals (Antena 3, La Sexta y la Razón) y Antonio García Ferreras (La Sexta y Al Rojo Vivo) “si no tiene cuentas, se las hacemos con el rabo”… porque somos la MAFIA.

Pues dicho y hecho…

Toda la causa contra Rosell bascula sobre unas supuestas cuentas en Estados Unidos que, simplemente, nunca existieron. Los “genios” de la UDEF dedujeron que la nomenclatura “GOLD US” se refería a cuentas de Sandro Rosell en Estados Unidos. Veamos:

Realmente, dichas transacción se refería a una cuenta en el Banco Goldman Sachs de Londres que Rosell tenía y se encontraba perfectamente declarada. Así que solo dos letras “US” son suficientes para que la UDEF te monte un caso “con el rabo”.

Si tienes una cuenta no declarada, sobre esa base se puede edificar todo un rascacielos de blanqueo de capitales…

Y con esto fue suficiente para montar un castillo de naipes tamaño “parque de atracciones” de supuestas mordidas, comisiones y blanqueo de capitales de la organización criminal de Rosell y su mujer…. Todo ello un disparate de proporciones bíblicas.

Una de las cosas que más sorprende es que ha pasado con todos aquellos que se “tragaron” este disparate, porque ya hace cuatro años de la total absolución de Rosell.

El policía de la UDEF que firmaba los informes sigue trabajando en el mismo organismo policial firmando investigaciones similares… Y no le ha pasado nada.

Uno de los fiscales del caso, Daniel Campos abandonó la profesión fiscal y se incorporó al prestigioso bufete Cortés, del que ahora se conoce su relación Villarejo en la causa Sogecable.

El otro fiscal, Vicente González Mota sigue “tan pancho” en la Audiencia Nacional, tras presentarse como candidato a Fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Sus méritos, pues no leerse ni cotejar la información financiera antes de mandar a un inocente a la cárcel durante dos años y escribir una querella, que adjuntamos aquí, que pasará a la historia como “antología de un disparate financiero”.

La Jueza de instrucción que mantuvo a Rosell en la cárcel fue Carmen Lamela, también ascendida “a dedo” al Tribunal Supremo…, de nuevo será por ser obediente, porque por méritos objetivos… Promocionada en lugar de despedida…

La gravedad extrema de este caso pone de manifiesto las carencias del sistema judicial español, especialmente en lo referente a supuestos delitos financieros. Existe una profesión que se dedica en exclusiva a análisis financiero y de movimientos económicos, la de AUDITOR, que está perfectamente regulado tanto en conocimientos como en procedimientos para que estos “errores” no ocurran. De los citados en este artículo ninguno tiene esa capacitación. Y esto, perdonen ustedes la comparativa, es como ir a consultar un problema cardíaco a un mecánico del automóvil.

El segundo problema es el de la impunidad. Cuando estos individuos comenten semejante “error” o “trabajo por encargo”, lo que haya sido, no pasa nada, no tienen responsabilidad ni personal ni económica, y siguen con sus carreras como si nada. Y no se tiene en cuenta que han destruido la imagen, la vida y el futuro de muchas personas y sus familias.

Si la ley marcara que el/los responsables o participantes (policía, fiscal y juez) de un error judicial que quede de manifiesto tras una absolución serán responsables a título personal del mismo daño causado en privación de libertad como del daño económico generado y verificado por un perito independiente otro gallo nos cantaría y la gente se preocuparía de leer y comprobar los informes.

Con este caso se incrementa la lista de causas con cuentas bancarias inexistentes y ya tenemos las de Sandro, Rosell, Pablo Iglesias, Xavier Trías, familia Pujol, Juan Luis Cebrián, Javier Pérez Dolset… Suma y sigue…