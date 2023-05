Villarejo: «Mauricio Casals es Al Capone»

Crónica Libre ha ido presentando en exclusiva una serie de audios, grabados por Villarejo, que demuestran la relación íntima entre el comisario y la cúpula del Grupo Planeta. En concreto con Mauricio Casals (vicepresidente de Antena 3 y La Sexta, y Presidente de La Razón), Antonio García Ferreras (director de La Sexta y Presentador de Al Rojo Vivo) y José Creuheras (Presidente de Grupo Planeta y de Atresmedia). Hoy presentamos una prueba más de esta relación de jerarquía y el tipo de actuaciones que realizaban con un nuevo audio en exclusiva.

Los propios Casals, Ferreras y Villarejo denominaban su asociación como «La Mafia». Se encargaron de acceder a bases de datos policiales, manipular procedimientos judiciales, publicar información falsa y, en definitiva, todo aquello a su alcance con el objetivo de eliminar a sus enemigos políticos o empresariales. Para ello, no dudaron en utilizar el acceso a la información de la policía que proporcionaba Villarejo y a los informativos que controlaban Casals y Ferreras.

Gracias a estos audios, también se ha conseguido identificar a algunas de las víctimas de semejantes prácticas. Hasta el momento, la lista la engrosan el político Pablo Iglesias; el expresidente de PRISA, Juan Luis Cebrián; el político catalán, Xavier Trias; el ministro José Manuel Soria; el empresario Javier Pérez Dolset; el expresidente del FC Barcelona, Sandro Rosell; la familia Pujol; o el expresidente de la Generalitat, Artur Mas.

Gürtel, Astapa y Cataluña

También se ha podido comprobar la relación de jerarquía que existía entre ellos, actuando Casals de mentor, consejero y protector del propio Villarejo frente al Gobierno de Rajoy, para el que el propio Villarejo ha confesado la realización de las Operaciones Gürtel, Astapa o Cataluña. Una prueba más de esta relación de jerarquía y el tipo de actuaciones que realizaban, la obtenemos en otro audio exclusivo que Crónica Libre presenta hoy.

Corría el 17 de febrero de 2017, con Villarejo ya jubilado. Habían quedado para tener una reunión el propio Villarejo, el empresario Adrián De La Joya y la última incorporación al ‘grupo mafioso‘, el empresario andorrano Alberto Pedraza. Adrián de La Joya y Villarejo estaban poniéndose al día de las últimas conversaciones que habían tenido con Casals, al que Villarejo llama ‘Al Capone’, mote que resulta bastante descriptivo y adecuado dentro de la definición de su grupo: «Somos la Mafia»

Adrián de la Joya: ¿Eh, entonces Eh? Villarejo: Pues yo con él Al Capone. Bien entonces nada más que con ese matiz y tal. Adrián de la Joya: Seguro que no es fácil Y ¿ahora? Villarejo: Pero si me habla algo del Largo, yo puedo decir, no es de fiar. Adrián de la Joya: Eso sí. Villarejo: Eso sí, nosotros somos clan duro, pero es mezclar. Él no me ha dado, o sea. Villarejo No me no me ha. Villarejo Conseguido cero, o sea, yo le he salvado de temas. Le he buscado clientes que…

Como se puede escuchar, no sólo constata el mote de Al Capone, sino que Villarejo confirma que ha actuado en diversos asuntos para salvar a Casals y el Grupo Planeta y que, además, le ha conseguido clientes… Poco después, se produjo la detención de Villarejo, la apertura de las numerosas piezas separadas por las contrataciones del Comisario y su Grupo Cenyt para realizar espionajes o manipulaciones policiales y judiciales.

Pujol por Pérez Dolset

A pesar de la abundancia de pruebas, Mauricio Casals sólo fue imputado por un brevísimo espacio de tiempo. Fue en la conocida como Pieza 18, que investigaba el espionaje al empresario Pérez Dolset.

En esa pieza, como ya informó Crónica Libre, Villarejo confesó haber sido autor de una operación de inteligencia contra esta persona y sus empresas, siendo el cliente Planeta y Mauricio Casals. Sin embargo, confirmó que no había recibido pago alguno, si no que había sido un intercambio de favores a cambio de la ayuda de Planeta y Casals en la Operación Cataluña. Es decir, Pujol por Pérez Dolset, más o menos. Entonces, llegó el turno de la declaración de Mauricio Casals ante el Juez García Castellón, que también presentamos hoy en este artículo, y donde negó a Villarejo.

Fiscal: Cómo usted, señor magistrado, Buenos días, señor Casals. Mire, usted ha sido citado en su condición de investigado. Esa condición de investigado derivan de unos elementos indiciarios y ahora estoy haciendo algunas observaciones políticas y no solamente para que usted sepa exactamente cuál es el contenido de la incriminación que que salía sobre usted. Por, según la audiencia, delitos, su participación en delitos de cohecho activo y de cumplimiento y revelación de secretos que se derivarían de su condición de contratante del señor Villarejo Pérez y de su Grupo tenido, conocimiento de su condición de policía en en activo para que realizara una serie de investigaciones patrimoniales sobre unas personas en concreto sobre los esos son los hechos para que usted los conozca. Y sobre ellos les voy a preguntar. ¿Qué vinculación tiene usted con el Grupo Planeta? Mauricio Casals: Soy asesor. Fiscal: ¿Asesor? Mauricio Casals: Asesor de Planeta, fundamentalmente en medios de comunicación.

Casals, quien se ha permitido amenazar a la vicepresidenta del Gobierno y al Ejecutivo con hacer una serie de reportajes con García Ferreras sobre la relación entre Juan Carlos I y Corinna cuando aún era secreta, es sólo un asesor de Planeta….

Fiscal: Por otra parte, y una vez que está sentado esta premisa, cuál era su vinculación, si es que la había de carácter personal o de otro tipo con el señor José Manuel Villarejo Pérez. Mauricio Casals: Yo lo conocí en un Acto en el periódico La Razón, con Paco Marhuenda con nuestro director en el año 2014. Fiscal: En el año 14. Mauricio Casals: Y bueno. Asistí a varias de las comidas que él organizaba. José Manuel Villarejo. Ya está.

O sea, sólo Casals manifestó solo conocer a Villarejo de los actos de La Razón y alguna comida con más gente, profundicemos…

Fiscal: ¿en qué condición se presenta? ¿En condiciones? Estaba presente en el señor Villarejo. Mauricio Casals: De la más remota idea porque allí queríamos unos listados pintados. Y luego siempre había gente que venía con otras personas, pero era más reducida porque piense que eran actos de trescientas trescientas cincuenta personas. Fiscal: ¿y en esas reuniones posteriores, en las comidas con que iba señor Villarejo, que cómo eran esas comidas donde eran, qué tipo de personas iban a esas comidas, por qué razón era usted? 1 de los invitados esas comidas. Mauricio Casals: Que era uno de los invitados y el menor, pudo imaginarme que mi condición de editor de un periódico, No se. ¿Qué tipo de personas puedes variar de todo tipo, número de personas? Pues recuerdo una que digamos ser unos 30 y tantos, y otras que eran 8 o 9 personas. Fiscal: Esas comidas se celebran habitualmente con una cinco una periodicidad fija una vez al mes cada. Mauricio Casals: No lo sé. Fiscal: Dos meses. ¿Cuántas veces ha acudido? Mauricio Casals: Varias, pero desde luego no al mes. Fiscal: Esas comidas se celebraban en un restaurante fijo en un sitio fijo o variaban. Mauricio Casals: No, pero nada para nada. No, no para nada Fiscal: Nada, y la invitación de quien la recibía del señor Villarejo. Mauricio Casals: No recuerdo. Lo siento. Fiscal: Es que, como decía dicho usted que era organizador eran comidas que organizó ¿el señor Villarejo que quien le daba la invitación? ¿por qué conducto? Mauricio Casals: Él manifestaba que las organizaba él, pero... no lo sé bien.

Casals dice que no sabe nada… y es desimputado

Por resumir, Mauricio Casals, que la cantaba a Villarejo eso de «Somos la Mafia«, admitió verlo en 7 u 8 ocasiones, sólo en actos con decenas de personas, nunca en conversación íntima, además de olvidar dónde comían, quien organizaba las reuniones o los debates, discusiones o amenazas que había tenido con ministros y vicepresidentes en su defensa… incluso con el Presidente Rajoy. Casals no sabe nada de nada.

Esta declaración tuvo lugar el 8 de febrero de 2012 y en base a lo declarado, Mauricio Casals fue desimputado al darle el juez verosimilitud a sus respuestas. Al contrastarla ahora con los audios publicados, resulta que Casals se presentó en el Juzgado a tomarle el pelo al Juez y a todos los españoles, telediarios y Ferreras mediante…

De toda esta historia, lo que resulta más llamativo es que ni el fiscal jefe, Luzón, ni el juez García Castellón hayan reaccionado a la publicación de los audios exclusivos de Crónica Libre, pues, sobre las actuaciones potencialmente ilícitas que muestran, debería imperar el criterio de la verdad y el orgullo de haber sido engañados en sede judicial por «La Mafia». Pero aquí no pasa nada… si tienes un telediario a tu servicio.