Objetivo Cebrián: «Mauricio [Casals] me dijo ‘a muerte’ y a muerte»

El 17 de mayo de 2016, cuando se celebra la comida que desvela Crónica Libre en exclusiva, el consejero de Atresmedia y presidente de La Razón, Maricio Casals; y su empleado, Antonio García Ferreras, le hacen varios encargos al comisario José Manuel Villarejo para desprestigiar a enemigos. Entre ellos al expresidente del Grupo PRISA, Juan Luis Cebrián.

Lo dice sin ningún pudor y con mucho sarcasmo, «me imaginaba que comíamos aquí para ver a quién le hacíamos una putada». Quien habla es el consejero de Atresmedia, presidente de La Razón y jefe de Antonio García Ferreras, Mauricio Casals. Es 17 de mayo de 2016 y continuamos en esa extensa comida en un restaurante del barrio de Salamanca, de la que Crónica Libre lleva informando toda la semana.

No es nada difícil encontrar a ese individuo a quien los tres – comisario José Manuel Villarejo, Casals y Ferreras- están de acuerdo en hacerle la putada: se trata de Juan Luis Cebrián, en ese momento, aún presidente del Grupo Prisa, como se lee y escucha a continuación.

Comida (17/05/2016)

MAURICIO CASALS: Yo lo que me imaginaba que comíamos aquí para ver a quién le hacíamos una putada, porque si no esto no tiene gracia… FERRERAS: ¡Hombre no, Mauricio! VILLAREJO: Antonio, lo del mierda este de El País, de Cebrián F: De Cebrián V: Cuando yo estuve investigando el tema del los Pujol, este señor y yo lo iniciamos [Lo dice por el comisario José Luis Olivera, que era director de la UDEF en 2012]. Ahora todo el mundo ya se apunta a lo de Pujol, pero a principios del 2012 nadie tenía cojones de... estuve un año allí haciéndome pasar por abogado, periodista de todo. Cada vez con un nombre diferente, y cada vez… durante un año, hasta que… el único apoyo, el de este señor que hay aquí. Pues cuando este apareció en la operación famosa de la compra de los locales del Banco de Santander y tal… F: Prisa. C: Cebrián. V: Aparecieron tres sociedades y una de ellas el beneficiario final era Cebrián.

La cuenta en Panamá

Lo de las cuentas en paraísos fiscales era una de las fórmulas tradicionales para hundir la reputación de alguien. Hacía poco tiempo que los Panamá Paper’s habían destapado un nido de evasores fiscales, entre los que se encontraban la exmujer de Jua Luis Cebrián:

Comida (17/05/2017)

VILLAREJO: El destinatario era Cebrián, del pago de comisiones... FERRERAS: ¿Las del banco de Santander? V: Sí, la operación del Banco Santander F: No, no... V:No las de Prisa y las del Banco Santander, es que se hicieron en la misma operación. Hay ahí, hay ahí una operación que es oficinas del Banco Santander, que da un crédito el propio banco con una garantía de dinero fuera, eso lo hacía don Emilio de puta madre, ¡eh! y la operación de venta de los locales de Prisa de Gran Vía y de no se qué no se cuantos. Eso se hace todo en una operación que son 2000 y pico kilos y eso va por tramos, eso se hace por tramos... F: ¿Y eso lo hace Oleguer [Pujol Ferussola}? V: Lo hace Oleguer, lo hace un hijo de Javier de la Rosa, lo hace un tipo que manda Cebrián, que es el que cobra una comisión. Bueno, pues cuando todo ese informe yo lo hago, llegar a los dos días ya no sigas por ahí, no se qué no se cuantos, que nos cortan las acciones. A mí eso puede ser un poco como yo dije en su día, coño, bueno está visto que el Cebrián ahora que venga conmigo con el tonto este del Ayuso... vamos que tengo el nombre de sociedad. Los próximos días te lo doy. F: ¿Y la sociedad sería suya....? V: Es una sociedad, claro suya, instrumental. F: Ni de Prisa ni de Polanco. V: Suya. Y no es el nombre de esta que ha salido a nombre de la ex. Que la ex ya ha dicho que no es suya, que es de él... F: muy grave.

Javier Ayuso, exdirector adjunto de El Pais.

Comida (17/05/2017)

MAURICIO CASALS: No tiene ningún sentido cobrar una comisión a nivel de Grupo... VILLAREJO: No no, eso es de él. Un jeta FERRERAS: Es un jeta. Entonces, el hijo de Juan Luis y Teresa, de la ex, Rafael, hablamos con ambos y ella nos dice "esto no es mío, esto es de una negra cualquiera". Y llamamos a Prisa. Y la jefa de prensa de Juan Luis, "Juan se niega a ponerse", nos dice: "Juan Luis dice que eso no es suyo que es de su mujer". Y el hijo de ambos llama a su padre dos días después: "Oye, papá -creo que se llama Rafael el chavalín- le están diciendo a la prensa que esto es de mamá, que esto es de mamá y que tú no tienes nada que ver, y tú sabes que mamá no tiene ni idea de asunto". Y le dice el tío con dos cojones: "No, es que se ha equivocado la jefa de prensa de Prisa". Entonces es cuando éste dice: "Oye, mamá que me ha dicho papá que se ha equivocado...". Dice Teresa: "Oye, la jefa de prensa de Prisa, dice lo que tu padre le ha dicho que diga. No se ha equivocado." La culpa es de Bárbara, decía, la jefa de prensa, ¿de Bárbara?. Teresa es que es de armas tomar. Teresa es killer, killer.

Tras el chisme, Ferreras vuelve en serio a su guerra contra Cebrián.

Comida (17-5-2017)

FERRERAS: Lo que yo no sé es si se va a atrever a ponernos la demanda, es lo que no sé. VILLAREJO: No, yo le he mandado el mensaje, de apoyo. A me dijo Mauricio a muerte y a muerte. Además por egoísmo personal, a más a más, como decís vosotros... pero tengo un especial gato de soplapollas. F: ¿Entonces se podría demostrar que se lleva una comisión en esa operación, una comisión personal? V: Si, déjame que mire las notas mías que, como en cualquier momento espero que este Félix me haga un registro en casa, lo tengo todo escondido, te lo juro por ahí. Lo único que tengo que hacer es encontrar los agujeros y te lo hago llegar. Risas de Adrián de la Joya

Los amigos de la pequeñita

Porque Villarejo no deja de madurar la misma obsesión en su cabeza, la de que el CNI le persigue a todas horas, al menos desde que se unieron el trío más peligroso que según el pueda existir: Félix Sánz Roldan, ex director del CNI; la exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, y su jefa de Gabinete, María Pico.

comida (17/5/2017)

FERRERAS: Es muy grande, porque además esa comisión no debió ser pequeña, además. VILLAREJO: Creo recordar que fueron el equivalente... ahí se repartieron un uno y medio. El uno y medio de la operación que fueron 2000 kilos, el uno y medio son 30, ¿no?. Lo repartieron entre 2 o 3. Se llevarían 10... JOSÉ LUIS OLIVERA: 37, 5 F: ¿y por qué te mandan parar? Si es un tío que ha chantajeado al presidente [se refiere a Mariano Rajoy]... V: Pregúntaselo a tu amiga la pequeñita, pregunta a la Pico... F: ¿La Pico no está en esto? V: En el 2015 este país lo manejaba una señora que se llamaba María Pico. Porque Rajoy es muy vago, se fía de la chica esta, de la pequeñita y se lo dejó todo e ella y como la pequeñita tenía tantas cosas importantes lo dejaba a su amiga, la chocho inquieto, y es la que ha manejado el país...

Es por este motivo por que el que Villarejo tiene escondidas las pruebas desde meses antes de su detención, lo que impide además que se pueda seguir una cadena de custodia.

COMIDA (17-07-2022)

FERRERAS: Y lo de Cebrián... VILLAREJO: No, el otro tema yo me lo apunto a mirar en algún agujero. Pero en el momento que lo localice... MAURICIO CASALS: Sí. pero hay que ir rápido. V: Te lo hago llegar... tengo unos pocos macho. Es que si no, cualquier día, un zumbado viene, me registra la casa y se cree que va a encontrar algo, el muy gilipolllas. A. DE LA JOYA: Espero que no encuentren lo mío Villarejo: lo tuyo está en el zulo, crack, (risas) en el super especial. OLIVERA: ¿Usted está al caer eh? 6 por 3, 18 ¿No sientes nada? V: No se hablar con Paco cuando quieras. Para, si hay que puntualizar algunas cosas o algo de lo que hablamos de última vez, pero vamos en principio. Lo que necesitéis, como siempre.