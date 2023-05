Venezuela se va quedando sin líderes de oposición

Corrupción con cifras escandalosas en el país petrolero salen a la luz, mientras el líder opositor venezolano Juan Guaidó (con prohibición de salida) se arriesgó a cruzar la frontera hacia Colombia para asistir al encuentro que convocó el Presidente Petro, y termina deportado en los Estados Unidos. Al llegar a Miami aseguró que dejó ese país por las amenazas contra él y su familia por parte del régimen de Maduro.

El chavismo cumple veinticinco años en el poder, las historias de la dictadura venezolana se multiplican, convertidas en una cascada de denuncias. Medios del mundo entero muestran sangre y petróleo venezolano junto a «barbies» que cumplen el sueño de vivir en Dubai prostituyéndose; escándalos por doquier revientan el socialismo del siglo XXI profundizando la corrupción en el régimen de Nicolás Maduro.

Leopoldo López, año 2001. Foto Andreina Mujica

Leopoldo Lopez uno de los líderes más fuertes y respetados

Leopoldo López estuvo en la prisión de Ramo Verde tres años y medio, hasta agosto de 2017 cuando se le concedió la prisión domiciliaria. Después, el 30 de abril de 2019 encabezó junto a Juan Guaidó un intento fallido de golpe de Estado contra Nicolás Maduro. Desde aquel día permanecía como huésped invitado en la residencia del Embajador de España en Caracas, hasta finalmente huir y quedar asilado en Madrid.

Maria Corina Machado inhabilitada por el gobierno para ser diputada, fue valiente al decirle a Chávez en su cara ladrón, algo que nunca le perdonarán, ha sido persistente y sin duda ha crecido en su liderazgo, veremos que sucede en las Primarias de octubre de este año.

El joven líder Juan Requesens, de verbo fuerte que los confrontaba públicamente, ahora está bajo arresto domiciliario, dejándolo en silencio. Henrique Capriles inhabilitado por 15 años a ejercer cargos públicos, después que derrotó dos veces al chavismo en uno de los estados más grandes de Venezuela (Miranda), fue candidato presidencial en dos oportunidades, cierto que no mandó a la gente a la calle para defender el voto, pero también cierto es que de hacerlo los muertos quedarían en su conciencia. Venció las amenazas de cárcel por parte del fallecido Hugo Chávez y ahora Maduro, además se erigió como uno de los líderes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en momentos claves de Venezuela.

La lista es mucho mas amplia, sin embargo el caso del último líder que queda fuera de juego, Juan Guaidó, sorprende por mostrar el giro en la política colombiana quien lo ha enviado a los EEUU.

El joven Capriles, Alcalde de Baruta. Foto de Andreina Mujica

Ya se había decretado el fin del liderazgo opositor construido en torno a la figura del Gobierno interino, la carta con la que Juan Guaidó desafió al chavismo en enero de 2019, cuando asumió la presidencia del Parlamento y capitalizó el desconocimiento internacional a un segundo mandato de Nicolás Maduro, innegable que lucho todo cuanto pudo, pero finalmente ha sido inutilizado pasando al exilio.

Juan Guaidó comparece ante los medios en septiembre de 2022 en la ciudad venezolana de Valencia, en Carabobo Juan Carlos Hernandez / Zuma Press /

Venezuela saqueada y con disfraz de lujo

«Venezuela se arregló» es el último slogan de campaña internacional del chavismo, mientras en Venezuela se abren restaurantes de lujo, bodegones con cualquier producto de importación que se consiguen a precios de París, New York o Tokio, en Caracas, parece una epidemia de lujo que se contrasta con la pobreza que vive el 80 % de la población, la construcción de enormes edificios para lavar dinero, y una campaña de supuesta anticorrupción protagonizada por el mismísimo Nicolas Maduro barre con una parte de sus enemigos dentro del gobierno, cientos de miles de venezolanos siguen huyendo atravesando la selva, pagando peaje para pasar la frontera, todo mezclado con cuentos de conspiraciones y traiciones, corrupción escandalosa, muertes y reajustes políticos.

El último escándalo es el suicidio del Presidente de Cartones de Venezuela. Una investigación hecha en tiempo récord llevada a cabo por el Ministerio Público confirmó que Leoner Azuaje Urrea, uno de los 61 detenidos en el último mes por supuesta corrupción (escándalo del saqueo de PDVSA), se suicidó en la celda donde estaba recluido, así lo dijo el fiscal general, Tarek William Saab, de dudoso prestigio. Sin embargo, se conoció por Fuentes internas al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), que Azuaje Urrea presentó hematomas en la parte media y baja del abdomen, escoriaciones en la región intercostal derecha y antebrazos; además, signos de tortura en la planta de los pies.

En sus inicios diputado de la Asamblea Nacional, desde el 2017 elegido por la Constituyente como Fiscal General, archivos de Andreina Mujica

Cuentas claras, conservan amistades, las otras cuentas conservan petrodólares

No se tiene claro el monto total del saqueo y desvío de fondos que en su mayoría son producto de la venta de petróleo.

De acuerdo con lo informado por el Fiscal en Venezuela, Tarek William Saab, son 31 las tramas de corrupción develadas por el Ministerio Público, entre los cuales ya se sabe de 10 empresarios, 9 funcionarios públicos, 1 exdiputado y 3 jueces detenidos. Parece más una purga interna que justicia, pues el ahora exministro de Petróleo, Tareck El Aissami, uno de los super poderosos, de los llamados elegidos de Chávez, quien también presidió la Comisión Presidencial de Alí Rodríguez Araque en Pdvsa, se ha visto obligado a renunciar y por los momentos no se tiene claro su paradero, pero si que está en manos de la policía militar del gobierno.

Antecedentes de como mantener la casa limpia

El 18 de noviembre de 2004 la camioneta donde iba el fiscal Danilo Anderson explotó y acabó con su vida, se talló un hito en la tabla de la política, esto se convertiría en un cangrejo donde el fiscal Isaías Rodríguez, prohibiría difundir información sobre el caso Anderson (44 años). Se habló de extorsión, de venganza, todavía no queda muy claro ¿quién mató a Danilo Anderson?

Partido único, varios desenlaces

En el 2007 se crea a imagen y semejanza de Hugo Chávez el PSUV, Partido Socialista Unido de Venezuela. De esta manera Chávez ponía orden en su entorno.

Este tipo de borrón y cuenta nueva “revolucionaria” ya ha pasado antes, de distintas formas. En poco tiempo comenzaron las despedidas, un río se llevó al gobernador del estado Guárico Willian Lara (2010), la activista vehemente del chavismo. Lina Ron muere de un infarto fulminante a la edad de 51 años en el 2011. Un cáncer de colón repentinamente ataca a Luis Tascón a los 42 años.

El creador de «la lista del 2004», cuatro millones de venezolanos firmaron para pedir la convocatoria de un Referendo Revocatorio contra Chávez, todos los que estaban en la lista fueron perseguidos y castigados. Sin embargo, a tan solo cuatro años es expulsado del PSUV por el mismo Chávez, cayendo en desgracia, su cáncer se acelera y va a parar al infierno de los «chavistas originarios». Curiosamente tres años más tarde le seguiría su presidente, el original, Hugo Chávez. Ahora le toca a Maduro hacer algunos cambios.

El caso del ex director de PDVSA Rafael Ramírez, durante 10 años fue el hombre dueño y señor del crudo venezolano, como presidente de la estatal de petróleo se caracterizó darle todo el dinero que Chávez le pidiese sin rendir cuentas, también por meter a sus familiares (el nepotismo es el escudo del chavismo), su esposa, Beatrice de Ramírez, quien fungió como gerente general del Centro de Arte PDVSA La Estancia, y después en la Fundación Simón Bolívar, de la Citgo Petroleum Corporation.

Hugo Chávez en el Teatro. Foto Andreína Mújica. 05/10/2002

Su suegra, la ex magistrada Hildegard Rondón de Sansó y por no dejarlo fuera del negocio, su cuñado, Baldo Sansó, todos en PDVSA; Diego Antonio Salazar Carreño, primo hermano también tuvo su cargo. Luego vino Elías Jaua, uno de los dirigentes más influyentes en la era Chávez, su ideólogo, fue vicepresidente de la República y canciller, Elías Jaua salió del chat a los dos años de Maduro en el poder, cambiando gabinete, sacudiendo los viejos equipos del chavismo, poniendo a su gente en cargos claves.

Si el rio suena, es porque algún cadáver trae

En el 2014 el asesinato del Diputado de la Asamblea Nacional por el Psuv, Robert Serra, uno de los mas jóvenes lideres del chavismo fue otro escándalo no resuelto, solo se sabe que fue acuchillado en su casa junto a su pareja, no se sabe el movil del crimen, fueron detenidos ex policías en Caracas. Ese mismo año Eliézer Otaiza del Servicio de Inteligencia (SEBIN) fue asesinado y el cuerpo hallado con cuatro balas en El Hatillo (Caracas).

La pobreza se pasea por las calles de Caracas, foto de Andreina Mujica

El General Baduel, pasó de ser el favorito de Chávez como Ministro de Defensa a preso en Ramo verde por diez años. En el 2015 Maduro le otorgó libertad provisional, duro hasta el 2017, comenzó a molestar al gobierno de Nicolás criticando los abusos en las protestas. Volvieron a detenerle y paso cuatro años preso y sin juicio, posteriormente en el 11 de octubre oficialmente le dieron muerto por Covid, sus familiares niegan toda posibilidad de haber contraído esa enfermedad.

La ex Fiscal General de Venezuela junto al Presidente hugo Chávez, foto archivo Ministerio Público

La Fiscal Luisa Ortega Díaz fue la responsable de muchos presos políticos (entre ellos la Jueza Afiuni y el líder opositor Leopoldo López) era bien recompensada mientras Chávez vivió, ambos reconocían la amistad que los unía. La Asamblea Nacional venezolana de mayoría oficialista, designó en diciembre de 2007 a Ortega Díaz como fiscal general del Ministerio Público, cargo que ejerció por siete años hasta que la Asamblea, todavía dominada por diputados chavistas, fue ratificada en 2014, violando la Constitución Nacional al no contar con las dos terceras partes de los votos. Tres años después (2017) en el marco de los asesinatos en las protestas opositoras decidió pronunciarse públicamente en contra de las violaciones de Derechos Humanos, huyó a Colombia.

De empresa estatal a una estafa de empresa

Este supuesto hay un esquema para hacerse de unos cuantos miles de millones de petrodólares, la implementación de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) consistió en asignar cargamentos de crudo sin control alguno. ¿Se puede vender miles de barriles por debajo de la mesa?

El interés fuera de Venezuela pone en la mira la empresa petrolera que ha venido funcionando como un negocio ilícito, al estilo cartel de narcos. Así, por ejemplo, para la venta ilegal de petróleo se han usado barcos con sistemas alterados de identificación. Las operaciones suelen significar grandes sumas de dinero en efectivo manejado con mecanismos de cripto monedas para ocultar los flujos de ingresos.

Entra Europa en el juego

¿Qué clase de economía se mantiene de esta manera? Las vinculaciones con Europa ya preocupan a más de uno, no solo Andorra como paraíso fiscal, o en bancos suizos, están las constantes denuncias que vinculan al chavismo como un aportador de grandes cantidades de dólares al partido púrpura de Monedero (ahora separado) y Pablo Iglesias (Podemos), ambos amigos y asesores de los gobiernos de Chávez y posteriormente de Maduro.

El uso de testaferros y lavadores profesionales en construcción, arte y prestación de servicios como asesorías son bien conocidos, se mueven en paraísos fiscales. ¿Cuáles son las economías que reciben con tal distensión el ingreso de estos grandes capitales?

Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela foto cortesía

La Directora Ejecutiva de la ONG Transparencia Venezuela, Mercedes De Freitas «Lo que vemos comenzó mal, fatal, porque hay preguntas importantes sin respuestas. ¿Son 3.000 millones que desaparecieron? ¿Son más de 20.000 millones? En cualquier caso estamos hablando de mucho dinero, montos extraordinarios. ¿Dónde está el contralor? ¿Qué hace la Asamblea Nacional? No hay información, credibilidad ni coherencia, solo opacidad». Transparencia Venezuela precisa un registro de 127 casos de presunta corrupción o manejo irregular de recursos públicos en Pdvsa o en alguna de sus filiales, que comprometieron más 42.000.000.000 de dólares del patrimonio público de Venezuela en los últimos 20 años.

También están los 36 millones de dólares en efectivo que le consiguieron en su domicilio a unos socios constructores (los cuales desaparecieron al momento de “incautarlos”).

Según la página cuentasclaras.org «Un estudio reciente de expertos petroleros y financieros de diversas partes del mundo le ha seguido la pista a depósitos irregulares de empresas petroleras de distintas partes del mundo a partir de 2010. Ese dinero fue desviado y nunca ingresó a Venezuela, por ejemplo: la empresa rusa Rosneft Oil Company (*) depositó en una cuenta cifrada en Madeira, 440 millones de dólares; Petro Vietnam, 500 millones de dólares; ENI de Italia, 646 millones de dólares; CNPC de China, 900 millones de dólares; Gazprombank de Rusia, 76 millones de dólares. (*) El gobierno de Vladímir Putin, accionista mayoritario de Rosneft a través de una sociedad estatal, es, junto a China, el principal apoyo internacional de Nicolás Maduro» Cuentas claras Observatorio de Financiamiento Político

Imposible pensar hoy día que PDVSA otrora era una de las empresas más importantes del mundo en el 2000, hoy un seudo cartel de petróleo crudo.

Violaciones a diestra de formas siniestras

La Corte Penal Internacional (CPI) informó el viernes 21 de abril que 8.900 víctimas apoyaron el avance de la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. A través de un informe de 22 páginas, el tribunal de justicia indicó que, tras la solicitud del Fiscal de la CPI, Karim Khan, de reanudar la investigación sobre la situación en Venezuela, se ordenó el pasado 18 de noviembre a la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (VPRS, por sus siglas en inglés) de la Secretaría que recabara las opiniones e inquietudes de las víctimas sobre la solicitud de la Fiscalía. Según el Fiscal Khan “Las víctimas fueron presuntamente sometidas a actos de violencia, incluyendo palizas, asfixia, casi ahogamientos y descargas eléctricas que resultaron en graves daños a su bienestar mental y físico”.

Aymara Lorenzo, periodista venezolana trabajando en Caracas, foto Andreina Mujica

Mientras en Venezuela no haya separación de poderes, ni fiscal ni contralor, ni siquiera un Congreso válido, seguirá el país caribeño controlado por el poder chavista, seguirá el saqueo a la nación. Los lideres opositores desde el exilio no pueden ejercer cargo alguno, solo trabajar en cuanto a denuncias y búsqueda de apoyo internacional. Lo que queda de oposición necesita ponerse de acuerdo en un solo bloque, con un solo líder, esperemos que sucede en las primarias. Por ahora solo queda ver como desde el régimen de Maduro se denuncian entre ellos, desaparecen, mueren en oscuras circunstancias, porque lo único que se con claridad en el futuro venezolano es como el chavismo sigue manipulando y confundiendo a muchos venezolanos, que no pueden comprender que en las luchas políticas todo el que se opone al poder puede ser la próxima víctima.