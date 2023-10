Los audios que demuestran que Villarejo ha mentido a Pablo Iglesias: «Los del FRAP aguantaban 500 hostias sin hablar. Detuve a los que luego fusilaron»

«¿Ha torturado usted a alguien?», le ha preguntado esta mañana Pablo Iglesias a José Manuel Villarejo en RAC1. «Jamás», ha contestado el comisario jubilado intentando esquivar el tema. Pero Villarejo miente. Crónica Libre desvela en exclusiva la confesión del policía sobre las torturas a miembros del FRAP y otras organizaciones antifranquistas. Julio Pacheco y Rosa Alarcón son dos de las presuntas víctimas que lo han identificado judicialmente como su torturador.

Crónica Libre desvela la confesión del comisario jubilado sobre las torturas a miembros del FRAP y otras organizaciones antifranquistas, desde 1972 hasta que en 1986 creara la infraestructura contra ETA en Uruguay, en donde nació su abultado patrimonio. Estos audios desmontan la mentira de Villarejo a Pablo Iglesias en el programa El món a RAC1, que dirige Jordi Basté.

«Imagino que lo dice por la campaña de su partido de reivindicar la denuncia de 1975. Estoy deseando que me citen para demostrar que nunca voy a estar en los grupos de FRAP, ni el GRAPO», ha afirmado el comisario intentando esquivar la pregunta directa y certera de Pablo Iglesias: «¿Ha torturado usted a alguien?» Villarejo ha asegurado que jamás.

Crónica Libre publica ahora un extracto de las grabaciones realizadas en el transcurso de una comida entre el periodista Carlos Enrique Bayo; el exabogado del PCE, Manuel González; y el propio Villarejo, que confiesa que él trincó (usando su misma jerga) a Vladimiro Fernández Tovar, superviviente de los últimos consejos de Guerra de Franco en septiembre de 1975 y a Xosé Humbreto Baena, asesinado en los fusilamientos se septiembre de 1975 tras los Consejos de Guerra.

«A todos esos que luego fueron fusilados», asegura con orgullo. «Ya le podías dar 500 hostias que el frapero o el del GRAPO no habría el pico. A mi me dieron un colgajo [una medalla, no aclara si pensionada] por detener a uno de ellos que tenia una granada de mano, le di una hostia y se la tuve que quitar«, confiesa el policía.

Comisario Villarejo: La peor gente formada en el marco terrorista eran los etarras. Los etarras no tenían ninguna base política. Así como el FRAP, el GRAPO tenían una formación política de la polla, gente dura como la madre que los parió y gente con dos cojones... Estos... Carlos Enrique Bayo: ¿Has visto una película que se llama Días contados? Días contados reflejaba eso bastante bien, que no tenían ni puta idea de nada... CV: Eran chavales que los alienaban, diciendo "ah que no sé qué, vamos a la calle..." y en el momento que les dabas la primer hostia, porque alguna hostia he pegado, porque sí, no te lo voy a negar, porque entonces teníamos media hora -era la cita de seguridad-, entonces teníamos media hora para sacar dónde era la siguiente cita y atrapar al resto del comando, entonces tenías que 'aliviarle un poco'. Ahora que si el tema eléctrico, que si tal, yo no lo he visto... Ahora, una somanta de hostias... Bueno, pues a la segunda hostia el etarra empezaba "ay, ay, ay" y al final el etarra te lo derrotaba todo. El del FRAP y el otro [se refiere al GRAPO]: "Soy el soldado no sé qué, de nombre tal y me acojo a la convención de Ginebra, soy un militante no sé qué" y ya le podías dar 500 hostias que el frapero o el del GRAPO no habría el pico. Yo trinqué a Vladimiro Fernández Tovar [superviviente de los últimos consejos de Guerra de Franco en septiembre de 1975], a Buena [Xosé Humbreto Baena [asesinado en los fusilamientos se septiembre de 1975 tras los Consejos de Guerra], a todos esos que luego fueron fusilados. A mi me dieron un colgajo [medalla, no aclara si pensionada] por detener a uno de ellos que tenia una granada de mano, le di una hostia y se la tuve que quitar.

A lo largo de la comida, el comisario Villarejo habla también de la banda terrorista ETA: «Con ETA seguí trabajando mucho porque viajé mucho cuando estuve excedente a Sudamérica, a Uruguay porque a mi Manolo Ballesteros [comisario jefe de Información en los 80] me pidió que montara infraestructuras allí».

Comisario Villarejo: En los 35 años que he estado, entre activo y excedente que también he hecho algunas cosas, yo entró en el 72 en el grupo antiterrorista, en el 77 me vengo de ahí, con Roberto Conesa, con tal... Nosotros en ese equipo éramos 9 y mataron a cuatro, así que quedábamos cinco y uno se suicidó, desgraciadamente por el mal del Norte. Y luego con ETA seguí trabajando mucho porque viajé mucho cuando estuve excedente a Sudamérica, a Uruguay porque a mi Manolo Ballesteros [comisario jefe de Información en los 80] me pidió que montara infraestructuras allí.

Villarejo también habló con el periodista Carlos Enrique Bayo y el abogado Manuel González de uno de los casos en los que la tortura acabó en asesinato. El caso de Zabalza, que murió ahogado en una bañera y tiraron a un río intentando parecer que se trataba de un suicidio. Pero claro, no contaron con que la autopsia desvelaría el juego sucio.

Manuel González: Fernando Andreu, Fernando Andreu es uno... Comisario Villarejo: Fernando Andreu es uno de los jueces en el mundo que más investigan. Te quiero decir... Yo hice un trabajo con Fernando... MG: Fernando es amigo mío, también es uuuuuuhhhhhh!!! CV:.... encargaron a unos investigadores a ver donde estaba Zabalza, un conductor que dicen que se tira al río pero lo que ocurre es que se pasan con él en la bañera, Sobre esa investigación que la llevé yo con él, luego la sacó El Mundo... Lo descubrieron por las amebas, porque, claro, cuando estás ahogado ya no te entra agua en los pulmones y cuando estás en la diagnosis no había amebas del río. Conclusión: mal tema. Ahí descubrieron que eso no había sido un suicidio.