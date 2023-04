El vídeo de un hombre de pelo cano, inmovilizado contra el suelo por la Policía Municipal de Madrid se ha hecho viral. Millones de visitas de una escena que sorprende por la brutalidad policial. Crónica Libre ha hablado con Txepe Lara, de 75 años, sobre lo ocurrido y acerca de quién es este hombre que se atreve a interpelar a un agente que con casco y porra intentó pegarle. La polémica ha saltado de las redes a los medios, que aluden al pasado de este productor de cine para justificar lo injustificable.

Txepe Lara no es un hombre de quedarse con los brazos cruzados ante la injusticia. Lo demostró el sábado pasado, en la madrileña plaza de Lavapiés, y lo ha hecho toda su vida. Sabe y practica lo de protestar «para que el mundo cambie y no hagan con nosotros lo que quieran«, mantiene.

Asistía a una reunión informativa ante el teatro Valle Inclán sobre el movimiento de los jubilados en Francia. Estaba en la esquina con la calle Argumosa, en una especie de ágora improvisada que forman las escaleras de acceso a las taquillas. Hasta allí llegó el revuelo de la redada policial. Algo, por otra parte, habitual en el barrio.

Acudió a ver qué pasaba. Con un aire entre sorprendido y despistado se le puede ver el el vídeo, con un jersey azul celeste y las manos en los bolsillos. “Me llamó la atención cómo se defendía uno de los que estaban deteniendo. Luego vi que otro que estaba tranquilo contra el suelo con dos policías sobre él, un hombre y una mujer. Me acerqué y vi que tenía la cara muy pálida y les pregunté si habían llamado a un médico. La agente me contestó que una ambulancia estaba de camino”.

Brutalidad policial anoche en Lavapiés (Madrid). La policía municipal de Almeida del PP detiene así a un anciano por acusarles de racistas. pic.twitter.com/IgdLmPaT48 — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) April 16, 2023

Más policías llegaron a la zona, algunos sin tiempo para ver el contexto de la acción, aparecen blandiendo la porra “Uno de ellos le pega en la espalda a una persona que ya se iba, que estaba retrocediendo y que no suponía ningún peligro. Le increpé sobre lo que estaba haciendo y en ese momento aparece otro, con casco e intenta pegarme. Sólo le cogí la porra para que no me pegara. Uno de ellos dijo, ‘este también detenido”.

«Vaya marrón que te está pasando»

Algunos medios recogen lo ocurrido diciendo que Txepe intenta quitarle el «arma reglamentaria» al municipal. Algo que nada tiene que ver con lo que muestran las imágenes y con la versión de él. “Cuando me quieren detener, yo me dejo. En lugar de esposarme de pie me tiran al suelo, entre tres personas y una de ellos se me sienta en la cabeza”, narra.

Algunos episodios de la escena los tiene borrosos pero lo recuerda todo con tranquilidad y normalizando, día y medio después, con tiempo para haberse templado, quizá. En algún momento, con la cara contra el asfalto sí que se dijo “Vaya marrón que te está pasando”.

“No es algo que ande buscando pero si protestas te puede pasar que te detengan. Si ese policía no hubiese venido con el casco y dando porrazos, no habría ocurrido nada”. Estuvo detenido, junto a los otros que aparecen inmovilizados en el vídeo.

«Me preocupa qué les pasará a los otros dos detenidos conmigo»

«No sé qué va a ocurrir, el juez decidirá si ve que hay cargos o no contra mí. Un comisario ya dijo durante la noche ‘a este señor no tendrían que haberle detenido’. Ya se verá. Me preocupa qué pasará con los otros dos. Yo soy de aquí, pero ellos, de origen marroquí, no sé si les puede ayudar que el vídeo haya tenido más de dos millones de visitas. O si les puede afectar lo que yo declare a la prensa».

Reflexionó durante la detención sobre la secuencia de lo ocurrido y se reafirmó en su actuación: “Yo lo que hice es intentar interesarme por la salud de una señor; me acerqué y protesté por algo que no me parecía bien. Si protestas, esto te puede pasar. Así de simple”, repite Txepe Lara.

Inquietud por cambiar las cosas y participar

Durante algo más de siete años Txepe Lara vivió en Alemania. Su padre lo mandó allí a trabajar y a estudiar. Allí se forjó, según cuenta, su conciencia social, su “inquietud” por interesarse e involucrarse por cambiar aquello que no es justo. “La gente tiene que salir a la calle, si se queda en casa siempre van a hacer con ella lo que quieran. Hay que intentar enterarse de lo que pasa, manifestarse…”, dice sereno pero reivindicativo.

No milita en asociaciones ni grupos como tal. “En el pasado sí, pero eso no tiene nada que ver con lo que ha pasado”, dice. No quiere entrar en lo que dicen medios de comunicación que aluden a un pasado, su militancia en ETA político-militar en un intento de justificar la brutalidad de la Policía Municipal de Madrid, cuando, como él mismo dice, “una cosa no tiene que ver con la otra”.

Su activismo lo mantiene a fuerza de inquietud, de curiosidad por lo que ocurre. “El día 20 se reúne el Club Bilderberg [cita anual que reúne a alrededor de 130 personas, entre las más influyentes del mundo y que, supuestamente, dictan directrices de lo que ocurre política, económicamente…]. Sobre lo que pasa allí, sí hay que protestar. Pero aquí parece que lo único que se quiere es que no nos quiten las cuatro chorradas que tenemos, que no me quiten mi caña… Y los sindicatos ni fu ni fa…”, critica Txepe.

Sus preocupaciones actuales van por manipulaciones a las que la sociedad no se rebela y que marcan nuestras vidas. “Como la sobremortalidad que se está produciendo por la vacuna experimental del Covid. O las radiaciones electromagnéticas que hay en el metro. Hay hasta seis antenas en cada estación y eso es peligroso para la salud, muy peligroso. Sobre esto no se legisla y debería hacerse”, explica.

Premio en el Festival de San Sebastián por su trayectoria

José María Lara, Txepe, es productor de cine. Tiene una larga trayectoria y aún hoy se mantiene activo. Aunque como dice dejando paso a nuevas generaciones. “Ahora lo tengo difícil, este mundo ha cambiado mucho. El año pasado produje un documental sobre el parto y estoy ayudando a un director valenciano a hacer su quinta película”.

En su carrera destaca el Premio Zinemira del Festival San Sebastián en 2019 por su contribución al cine vasco. Entre las películas que ha producido destacan Asfalto, Justino un asesino de la tercera edad, A ciegas. Con esta última compitió en el festival de Venecia con Daniel Calparsoro, director al que apoyó en sus inicios en el cine.

En las redes no han faltado mensajes de apoyo, respeto y cariño de la industria del cine y la cultura. También asociaciones vecinales y organizaciones políticas han protestado por la brutalidad policial y han pedido responsabilidades por la desproporcionada fuerza aplicada a alguien que se mostró en todo momento pacífico.