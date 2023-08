Ferreras negoció el fichaje de Kaká para el Real Madrid siendo director de La Sexta

La amistad entre el presidente de ACS y del Real Madrid, Florentino Pérez, con el periodista Antonio García Ferreras va más allá de una afición futbolística o una entrañable relación. Una vez acabada la relación laboral, el exdircom de los blancos siguió haciendo algún trabajo aunque era director de la cadena ‘roja‘ de Atresmedia.

La denuncia que interpuso Antonio García Ferreras contra el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, produjo un conflicto en la comida celebrada en mayo de 2016, en el reservado de un céntrico restaurante en el que se reunieron junto al presentador de Al Rojo Vivo, el directivo de Atresmedia, Mauricio Casals; los comisarios, José Luis Olivera y José Manuel Villarejo; y el socio de este último, Adrián de la Joya.

Como explicaban los audios revelados por Crónica Libre, el comisario José Manuel Villarejo le contaba a su socio Adrián de la Joya, antes de que llegaran el resto de comensales, que el jefe de la UDEF en 2009, José Luis Olivera, «detecta que estaba chantajeando éste [Antonio García Ferreras], y atacando al viejo [el extesorero del PP, Álvaro Lapuerta], sabes, y chantajeando a Fernando Martín de Martinsa para una serie de obras que entraban en conflicto con Florentino [Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y del Grupo ACS]… Un figura». A lo que De la Joya le responde: «Y lo corta».

A lo largo de la comida se exponen más detalles por parte del comisario Olivera, en ese momento director del Centro de Inteligencia contra la Corrupción y el Crimen Organizado (CITCO) y en la actualidad director de crisis de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Según manifiesta: «Cuando lo de Ignacio González, aquel tema que diste tú a la UDEF… que si te hubieras callado una semanita, en vez de hacer el canelo…» Es decir, que sería la filtración de la denuncia la que habría dificultado la investigación, una filtración que para el comisario Olivera sólo podía venir del propio Ferreras, al poner de esta manera en alerta a González o, lo que es lo mismo según Villarejo, a las víctimas del presunto chantaje para favorecer a Florentino Pérez.

Un fin de semana en Milán con Florentino

Pero Antonio García Ferreras tiene dos grandes excusas. Por un lado, culpar a uno de sus tertulianos y, por otro, apelar a que estaba realizando un trabajo para el Real Madrid, como se puede escuchar y leer a continuación:

comida 17/05/2016

Ferreras: Comisario, tuve una bronca con Público.. me tocaron los cojones, los de Público me tocaron los huevos, tuvo una bronca con ellos. Olivera: Con Pedro Águeda. Ferreras: Tuve una bronca con Manuel Rico.. ¿Para qué cojones publicáis esta historia? Porque ellos no lo iban a publicar y se enteraron que el tipo que yo tenía, la fuente me lo estaba contando a mí y salió el plurito y tal, ¿sabes dónde estaba yo cuando me llamó y tengo la bronca? En Milán. !Vamos, negociando por [Ricardo] Kaká!

Efectivamente. El jugador brasileño Ricardo Kaká llegó al Real Madrid en 2009, año al que se remonta la denuncia de Ferreras. Parece que no se puede decir más claro. El director de La Sexta tenía dos trabajos y uno de ellos va a cuenta de otra empresa que no es Atresmedia, si no una en la que el pagador es el dueño del grupo ACS, Florentino Pérez, y en la que se desconoce qué puesto ocupa Antonio García Ferreras ni cuánto cobra.

Risas contra Enrique Cerezo

La afición por los presidentes de equipos de fútbol parece ser lo que más une a Villarejo y Ferreras. Por eso, el siguiente tema de conversación es la grabación que el policía le hace al expresidente de la Comunidad de Madrid en 2009, Ignacio González, junto a Enrique Cerezo, empresario del cine y presidente el Atlético de Madrid. El motivo era el ático que el político se había comprado en Estepona (Málaga), causa archivada por los tribunales a pesar de las insistentes denuncias de Villarejo y su asociación Transparencia y Justicia.

comida del 17/05/2016

Ferreras: Lo mejor fue cuando le llamas al teléfono [a Enrique Cerezo, empresario y presidente el Atlético de Madrid] y le dices... Villarejo: No, me llama él a mi. F: ¿Te llama él a ti? V: Y me dice: "Aquí las dependencias de la Guardia Civil..." F: De esas reacciones: "No conozco a este señor". Claro y de repente: "¡Hombre, cómo estamos!" V: Sí, sí... y dice "Pepito, que se te quiere", que no sé cuánto y será tonto, el pobre Enrique [Cerezo]. Bueno, ¿sabes lo que ha declarado? ¿No? en el juzgado, que es un imitador. F: Sí, sí, sí... V: Con dos cojones. F: Sí sí, me estuve descojonando con ese tema. V: Y Enriquito, que nos lo hemos encontrado más de una vez y tal. F: ¿Cual? No quiere, verdad que no, Mauricio, para qué.