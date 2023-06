Villarejo espió al Barça e informó al Gobierno de Rajoy sobre el ‘Caso Árbitros’

Crónica Libre accede al video de la última declaración de José Manuel Villarejo en la causa judicial interpuesta por Sandro Rosell. El comisario jubilado confirmó el espionaje a Sandro Rosell, pero lo extendió al FC Barcelona, descubriendo el ‘Caso árbitros’ e informando a Rajoy.

El comisario afirmó en su declaració que ya en 2012 y 2014 descubrió el caso “árbitros”, que informó de todo ello al Gobierno de Rajoy pero que el caso fue archivado porque también estaba involucrado el Real Madrid y el tema no interesó.

La primera querella de la Operación Cataluña no deja de poner de manifiesto, sorpresa tras sorpresa, la magnitud de los disparates judiciales y policiales, que el Gobierno de Mariano Rajoy puso en marcha. Al ser preguntado por la Operación Cataluña, las primeras declaraciones que ha dado Villarejo no han dejado más que olor nauseabundo a cloaca. El Barsa fue espiado, junto a su presidente de entonces Sandro Rosell, su junta directiva… y llegó el bombazo: la compra de árbitros.

Villarejo afirma que descubrió el caso de los árbitros que tantas portadas y telediarios ha llenado en los últimos tiempos. Asegura que lo reflejó en dos notas informativas de inteligencia fechadas en 2012 y 2014 y se las hizo llegar a sus superiores en la Policía y en el Ministerio del Interior.

Pero las pesquisas y las posibles acciones judiciales fueron desestimadas porque el Real Madrid también estaba involucrado. Según Villarejo, esta información también fue escrita y enviada al Ministerio.

El video de su declaración no deja lugar a equívocos:

Juez: Nos puede explicar unas manifestaciones que hizo en un programa de TV 3. Villarejo: Pues Señorías, y de verdad no me acuerdo en líneas generales, pero lo que si eeeh pude decir es que, efectivamente, en un principio uno de los objetivos, digamos, en el tema de la llamada Operación Cataluña, uno de los objetivos que señalaron fue este señor Rosell no, pero luego después yo hice una serie de gestiones eeeh verifiqué que no era cierto y hay dos notas informativas mías, dos notas de inteligencia que vamos a ver. Una es de más o menos una finales de 2012 y otra de 2014 donde hago constar que es un tema de fútbol, incluso ya menciono algo de lío de árbitros y tal, pero como yo previamente ya había dicho que también estaba el Real Madrid en esta movida, por lo visto, a alguien no le interesó seguir en esa línea.

Tras escuchar la declaración desde luego surgen una serie de preguntas que la Fiscalía y que los miembros del Gobierno de Rajoy deberían contestar.:

¿Quién ordenó el espionaje, no sólo ha Sandro Rosell, sino también al FC Barcelona?

¿Cuántas causas judiciales del Barsa derivan de aquel “trabajo de inteligencia”?

¿De dónde han salido las informaciones que dieron pie al caso Negreira?

Y el Real Madrid, ¿qué asunto de árbitros tenía, según lo que dice Villarejo?

Está claro que las investigaciones al Barsa y a Sandro Rosell fueron completamente ilegales, para también lo serían todas sus derivadas.

Antes de acudir a los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, Sandro Rosell interpuso una querella por su encarcelamiento injusto e ilegal en otoño de 2022 frente al Juez Manuel García Castellón, de la Audiencia Nacional, precisamente porque era el que investigaba las acciones de Villarejo. Sorprendentemente, contestó que no era competente para investigarla…, o simplemente es que no quería escuchar el problemón que se le venía encima porque García Castellón si tiene los audios y las notas informativas de inteligencia donde se relata lo que cuenta Villarejo.