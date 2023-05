La Fiscalía encarceló a Sandro Rosell al segundo intento

Crónica Libre accede a una serie de audios nuevos que demuestran como la Policía y la Fiscalía reciclaron querellas, informes policiales e información para enviar a Sandro Rosell a la cárcel. Una cacería en toda regla de la que no tuvo ninguna oportunidad de salir “vivo”.

El viernes pasado declaraba el comisario Villarejo en la primera causa de la Operación Cataluña admitida a trámite. Se trataba de la querella que había interpuesto Sandro Rosell por su encarcelamiento injusto con pruebas falsas.

Villarejo confirmó, recalcando que era la tercera vez que lo afirmaba, que la Operación Cataluña existió, que se puso en marcha por una orden política de las más altas instancias del Estado y que el FC Barcelona, Sandro Rosell y su junta directiva fueron uno de los primeros objetivos que se fijaron. Aunque, también, declaró que el rápidamente desaconsejó la acción contra Rosell, pues no era independentista…, pero su advertencia cayó en saco roto.

Cronología de la ‘caza’ a Rosell

Reconstruímos la cronología de cómo se ‘cazó’ a Sandro Rosell reciclando denuncias, informes policiales, datos falsos, confidentes… Hasta la fecha, siempre pensamos que la persecución había empezado en 2015, con la llegada de una comisión rogatoria de Estados Unidos, pero no, la realidad siempre supera a la ficción en la Fiscalía: a Rosell ya le habían fabricado una querella previa en diciembre de 2013 que un Juez de la Audiencia Nacional honrado rechazó.

Recordamos las palabras de Daniel de Alfonso ante el ministro Fernández Díaz de “la Fiscalía te lo afina”. Éste caso es un vivo ejemplo de ello en la Fiscalía Anticorrupción. Esta es la cronología y los audios que lo demuestran:

Primera Denuncia

JLP (el denunciante) se puso en contacto directo con la Fiscalía Anticorrupción, en concreto con el Fiscal José Grinda, que lo puso en manos en uno de sus policías de máxima confianza, el inspector jefe y hoy en día comisario, Fernando Guerrero.

El 14 de noviembre de 2013, Fernando Guerrero llamó por teléfono a Jose Luis Pérez (que grabó la conversación) para concertar su visita a la Comisaría Central de Canillas para interponer la denuncia.

Audio UDEV 14-11-2013

José Luis Pérez (JLP): ¿Sí?





Guerrero: hola, buenas tardes.





JLP: Hola, Buenos días buenas





Guerrero: Buenas tardes ya.





JLP: Tengo una llamada perdida de este número.





Guerrero: Sí, ¿es usted, don José Luis Pérez?





JLP: Sí es Fernando, ¿no?.





Guerrero: Sí, efectivamente.





JLP:Es que estoy aquí, arriba la parte de Colmenar y no tengo cobertura casi.



Guerrero: Vale, vale, pues bueno, no sé, ya le comentaría al fiscal, quién soy, que soy el jefe de sección de Europa del Este.





JLP: No, no me ha dicho quién era, pero vamos. Me dijo que era de confianza y esto.





Guerreo: Sí, bueno, pues yo soy el soy el jefe de sección de Europa del Este de aquí en la Comisaría General de Policía Judicial. Y llevo, pues, grupos organizados de Europa del Este



JLP: ajá





Guerrero: entonces, pues bueno, nos nos comentó el el señor fiscal que quería hablar con con nosotros.



JLP:Si vamos, me dijo que me pondría en contacto con usted para que, para que hablara con con usted.



Guerrero: Vale, ¿cuándo nos podríamos citar?



JLP: Pues cuando le venga bien en principio, incluso mañana mismo, pero tendría que ser dónde ¿está esto, más o menos?



Guerrero: Bueno, esto es, donde estamos en el Complejo Policial de Canillas. Esto está en en la Gran Vía de Hortaleza



JLP: Donde está lo de la UDEF, ¿no?



Guerrero: Eso es.



JLP: Vale, si sé, es una apuesta grande que se montó.



Guerrero: Nosotros somos UDEV no UDEF con F. Somos unidad de delincuencia especializada y violenta ajá, vale, entonces la UDEF también es parte de la comisaría general. Lo des con F pero vamos, estamos en el mismo complejo. Esto va donde se lleva toda la Comisaría General de Policía Judicial, entonces me, si le parece bien. Vamos a hacer una cosa, yo mañana, me va a ir un poquito justo. Vale, y luego esta semana voy a estar liado hasta el sábado. Yo creo por temas de trabajo, pues el lunes me voy, pero el martes ¿le parece bien?



JLP: Vale, perfecto



Guerrero: entonces nos llamamos el lunes por la tarde para quedar el martes



JLP: Vale





Guerrero: ¿cuándo suele venir mejor por la mañana, por la tarde?



JLP: Si es por la tarde, tiene que ser además, el lunes tiene que ser como a partir de las 5 así, un poquito más a.



Guerrero: el martes el martes sería que el lunes me voy, me voy a estar en el mar y vuelvo en el día



JLP: El martes a partir de las sí igual a partir de las 5 por la tarde cualquier día.



Guerrero: vale, pues si le parece bien, el martes por la mañana o el lunes por la tarde Eh, mejor con un día para que se pueda planificar. Le llamo y quedamos ese mismo martes por la tarde ¿Vale?



JLP: Vale,



Guerrero: yo, yo el lunes por la tarde, martes por la mañana le llamo, pero yo ya lo apunto en mi agenda para y ya cuento con el martes por la tarde citarme con usted.



JLP: Vale, de acuerdo



Guerrero: Vale, pues estaré con algún con algún compañero, con el jefe de Grupo o lo que sea. Yo soy el jefe de la sección. Llevo dos, dos grupos y bueno, pues ya nos citamos y ya y ya hablamos un poquito ¿de acuerdo?.



JLP: De acuerdo



Guerrero: Venga, pues un saludo, encantado de saludarle.



JLP: Igualmente vale, ugual gracias hasta luego.



Aproximadamente sobre el 20 de noviembre de 2013, José Luis Pérez acudió a Canillas donde fue recibido por el propio Fernando Guerrero, estando presente el fiscal Grinda, el fiscal Juan José Rosay varios policías, incluyendo agentes de la UDEV y UDEF. Curiosamente ninguno se identificó como agente de la UDEF. Durante más de 5 horas, JLP estuvo declarando y aportando todos los datos acaecidos en la vida de Rosell. La denuncia, fechada el 21 de noviembre de 2013, iba contra Sandro Rosell, Eduardo Coll y Ramón Cierco.

A pesar de lo largo de la declaración, a JLP no se le dio copia de dicha denuncia (en palabras de él mismo) por razones que se desconocen. En paralelo a estos acontecimientos, Javier Hidalgo, llamaba y tutelaba lo que JLP iba haciendo y la UDEF escribiendo.

Audio Villarejo 10-01-2014

Villarejo: Sí, buenas tardes. José Luis Pérez, por favor. Javier Hidalgo:Sí señor, Soy hidalgo, soy Javier. Hidalgo. Villarejo: Javier Javier, buenas tardes. Villarejo: ¿cómo estás bien, porque sería bueno que tomáramos un café y esas cosas ahí, charlar del bien y del mal, no? Javier Hidalgo: Sí. Villarejo: sí ¿cómo tienes tu tu agenda? Yo yo estoy fuera de Madrid y estaré el lunes por la tarde mañana o el martes. O sea que cuando tú me digas. Javier Hidalgo: Lunes, Eh. ¿Cuándo has dicho el lunes o martes estarás en materia de vuelta? Villarejo: A partir de las seis de la tarde así. Javier Hidalgo: Cuando te venga bien. Villarejo: ¿Vale? Javier Hidalgo: Pues, yo tengo mi agenda, tengo mi agenda libre, o sea que totalmente. Villarejo: Estupendo tú, puedes ¿por qué, por qué zona te viene bien, que nos veamos, por dónde paras tú normalmente? Javier Hidalgo: Yo normalmente estoy en Moratalaz. Villarejo: Ah moratalaz. Bueno, pues así más o menos un sitio que te venga, que te venga bien. Javier Hidalgo: Me puedo desplazar, pero una zona así, yo creo mejor tranquilita, por ahí mejor. Villarejo: Sí pues, vamos a ver, se me ocurre y se me ocurre vernos en una cafetería de un hotel o algo así, no casi me más tranquilo mmm a ver, estoy pensando en la zona de Moratalaz y tal, Eh, hombre, hay un, hay un hotel que se llama el hotel Fénix, que está... en Colón, la justo en la Plaza de Colón hay una cafetería muy discretita y... No sé si lo conoces. El hotel Fénix. Javier Hidalgo: Bajando desde Goya a la derecha. Villarejo: Efectivamente. Javier Hidalgo: Antes de cruzar la plaza, no. Villarejo: Efectivamente. Javier Hidalgo: Que da... el que tiene el que comparte casi terraza con el Hard Rock café, ¿no? Villarejo: Efectivamente, lo conoces perfectamente. Javier Hidalgo: Vale, si llevo aquí 30, llevo 44 años en Madrid, o sea que. Villarejo: Ya me contarás. Entonces te lo conoces perfectamente. Javier Hidalgo: Lo que pasa es que me me ha despistado el nombre, porque creo que ese hotel incluso se llamaba de otra forma antes, era el Gran Hotel Colón no me parece. Villarejo: No, no era el Fénix. Javier Hidalgo: Va a ser. Villarejo: No, era así, Hotel Fénix. Siempre esto... ¿te viene bien, por ejemplo, a las 6, el el lunes? Javier Hidalgo: Sí. Villarejo: ¿eh? Javier Hidalgo: Vale Villarejo: Pues yo me yo, me apunto, ya me verás, yo soy un un sujeto ya un poquito, ya mayorcete con barba y tal, con barba blanca y bueno, y pondré y tendré que haber despistado, mirando por ahí a. Javier Hidalgo: A ver, nos llamamos, de otra forma con los móviles Villarejo: Nos llamamos, efectivamente, ya ya tienes mi móvil memorízalo. Javier Hidalgo: Vale. Villarejo: Y oye, pues mucho gusto. Javier Hidalgo: Igualmente. Villarejo: Saludarte y el lunes nos vemos a las 6. Javier Hidalgo: Vale, de acuerdo Villarejo: Hasta pronto, adiós. José Luis amigo.(le llama por otro nombre) Javier Hidalgo: Hasta luego hasta luego.

Primera querella : archivada

Con esta denuncia, el fiscal Grinda, la UDEV y la UDEF abrieron una investigación que terminó en una querella, desconocida hasta la fecha, que fue archivada de plano por un Juzgado, también desconocido hasta ahora.

Segunda querella

JLP , el denunciante original, ante la falta de noticias de lo que estaba ocurriendo con su denuncia, se dirigió al fiscal Grinda para informarse. Grinda aceptó mantener una reunión de actualización con él. Dicha reunión tuvo lugar el 16 de mayo de 2017 en la cafetería de un hotel en Madrid y fue grabada íntegramente por el propio JLP. En los cortes de la grabación que se adjuntan, el fiscal Grinda dice y explica lo siguiente:

GRINDA: ¿Recuerda la última conversación que tuvimos en la Fiscalía?



JLP: Si, me acuerdo



GRINDA: Me entregaste una documentación y te dije que si nosotros presentamos algo te dije que nunca podíamos decir que las presentaste



JLP: (asiente)



GRINDA: También creo recordar que te dije que habíamos presentado una querella y que se había archivado, pero que esos documentos podían ser interesantes para reabrirla y nosotros se la dimos a la policía



JLP: (asiente)



GRINDA: En la actualidad tenemos una propuesta NUEVA para proponerla a los juzgados… (ininteligible)



JLP: (asiente)



GRINDA: No creemos que necesitemos tu declaración ni nada, lo cual yo creo que te viene bien, pero que por lo menos, sepas que tu trabajo se ha utilizado



JLP: a estas alturas me da igual



Para que lo entendamos, tras tener archivada la primera denuncia, el Fiscal Grinda busca una nueva “propuesta” que ese día ya tiene preparada. Se refiere a la querella que se presentó en la Audiencia Nacional por la fiscal María Antonia Sanz Gaite, una semana después de esta conversación y que supuso la detención de Sandro Rosell y su entrada en prisión.

En la misma conversación, Grinda afirma que ha utilizado la información proporcionada por JLP en la primera denuncia para confeccionar la segunda. También queda patente la presunta revelación de secretos que está haciendo el Fiscal en una cafetería, de unos datos y procedimientos secretos en ese momento.

Los informes de la UDEF de la Segunda Querella

En los informes que escribió el Inspector Jefe de la UDEF Alberto Estévez, a día de hoy imputado en los Juzgados de Plaza de Castilla, aparecen continuas referencias a la información que aportó JLP, haciendo referencia a su blog (la transparencia de Sandro Rosell). Sin embargo, no aparece ni una sólo referencia a la declaración original de JLP, la denuncia original, la primera querella archivada…, etc.

El inspector Estevez se limitó a ignorar lo que había ocurrido anteriormente y usar toda la información como si fuera todo nuevo, eso si, confundió Gold Us con la existencia de una cuenta bancaria en Estados Unidos. Debajo, algunas de las referencias a la documental de José Luis Pérez del informe de la UDEF de fecha 1 de febrero de 2016

El mismo equipo de investigación estuvo en la primera y la segunda querella

La mañana del 23 de mayo de 2017, Sandro Rosell es detenido. Ese mismo día, JLP recibe una llamada de Fernando Guerrero, el mismo policía que le llamó y tomó declaración en la primera querella. JLP grabó la conversación integra. Como se puede escuchar, Guerrero le agradece los esfuerzos y la colaboración con la información aportada antes de pasar a celebrar la detención de Rosell.

Resulta más que obvio por el contenido de la conversación que Guerrero participó en la operación desde la primera declaración hasta la detención de Rosell, dando continuidad al flujo ilegal de información desde la primera querella a la segunda y a la detención.

JLP: Sí.



Guerrero: ¿José luis?



JLP: Sí.



Guerrero: Hola, soy Fernando, soy el jefe de Óscar.



JLP: ¿hola, Buenos días, cómo estás.



Guerrero: ¿Qué tal ? oye nada para contarte una. Una cosita rápida, bueno también, que veas un poco que el el los esfuerzos tuyos no han sido en balde.



JLP: He visto que habéis tenido Sandro Rosell.



Guerrero: Bueno, pues. El momento.



JLP: Aunque tardando, llegan a veces no.



Guerrero: Pues sí, parece que por lo menos alguno ha caído. Por lo menos he visto, me han confirmado también desde Estados Unidos, que se ha detenido a Teixeira, que está detenida, la mujer de Sandro y (initeligible) también.



JLP: Bueno, hay datos, ya no te puedo dar. Yo.



Guerrero: Sí, sí, ya ya, ya no te. preocupes.



JLP: Lo que ha salido público, es público, pero lo que el otro.



Guerrero: Sí es.



JLP: Yo ya no sé lo que es público ya. Pero bueno.



Guerrero: Lo entiendo, lo entiendo de sobra. No te preocupes, vale de momento, el día está siendo maravilloso y bastante peleado y bastante me ha costado llegar hasta aquí yo solo y sin ayuda, que lo sabéis y sin medios encima.



JLP: Bueno.





Como ya se conoce, todo lo investigado y las acusaciones realizadas terminaron siendo o falsas o infundadas, siendo Sandro Rosell absuelto. Ha sido víctima de una investigación ilegal, varias falsedades en documento público, de revelaciones de secretos, estafa procesal y detención ilegal en la que participaron varios policías, fiscales y, al menos, un juez.

Y todo ello urdido desde la sede de la UDEF y la Fiscalía Anticorrupción, donde, el capitán del barco Alejandro Luzón, permite que sus subordinados fabriquen causas de esta manera. Aquí no pasa nada Como decía Casals: ‘somos la Mafia’. Continuaremos desgranando este caso.