Las operaciones de Villarejo para el PP: Gürtel, Astapa y Cataluña. «Yo solamente he sido desleal a mi gobierno cuando estaba el PSOE»

Crónica libre accede a nuevos audios exclusivos en los que el comisario Villarejo confiesa frente a su mentor, Mauricio Casals, miembro de «La Mafia» de Planeta (Antena 3, La Sexta, Onda Cero y La Razón), que fue el responsable de las operaciones Gürtel, Astapa y Operación Cataluña para el Partido Popular.

Era al 6 de junio de 2016, el comisario José Manuel Villarejo y Mauricio Casals se encontraban preparando la reunión con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que iba a tener lugar al día siguiente. Según relata Villarejo, esa reunión era vital para su futuro, pues estaba planteando al ministro jubilarse como comisario honorífico.

Su mentor y protector, Mauricio Casals, mientras tanto, le estaba preparando y aconsejando sobre cómo tenía que plantear la cuestión y qué temas tratar en la reunión con el ministro.

Amenaza

Previamente, el presidente del diario La Razón le había contado a Villarejo la cena que había tenido con la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría; el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz; el secretario de Estado, Francisco Martínez; y María Pico, jefa de Gabinete de Soraya, donde se había permitido el lujo de llamar delincuentes a los ministros José Manuel Soria y Rafael Catalá. Así como enfrentarse a la vicepresidenta Soraya con la amenaza de abrir los programas de La Sexta, de Antonio García Ferreras, con una serie de reportajes sobre el rey Juan Carlos y Corinna, todo ello en una defensa a ultranza del comisario Villarejo.

Como escuchamos en el audio, Villarejo explicaba a Casals, y este asentía, sus méritos y los trabajos o “servicios” (como el propio Casals los llama) que Villarejo había realizado para el Partido Popular. Como los grandes méritos de su “hoja de servicios” afirma ser autor de las operaciones Gürtel, Astapa y Operación Cataluña.

Villarejo

Entonces. Yo hombre, quería un poco comentar. Le dije a Adrián, hombre, sería bueno si es posible un poco comentarle, porque mejor que nadie. ¿Tú sabes que he hablado con él, cinco, o seis, o siete veces en cuatro años?, he hablado muy poco con él y además siempre es muy formal, . Todo muy formal y tal, ¿no? Formal y muy institucional ¿no?, ¿entonces?

Yo, yo mañana, mi idea es obviamente darle el último, digamos, ejemplo de lealtad contándole lo que lo que pasa en su ministerio. Y las cosas que a lo mejor no, no quiere oír, no en el sentido de cómo como Cosidó le ha complicado la vida, cómo el director ha complicado la vida y cómo y cómo los problemas de la Gürtel, los problemas de tal, él han incurrido por no haberse, por no haberse resuelto a tiempo y porque la gente que tenía que haber tomado decisiones, no la ha tomado y por las deslealtades entre ellos, en el sentido de que de que el director ha jugado con… con otra gente pero no con el ministro.



Villarejo

Esa es mi opinión, porque si hubiera sido y luego Paco, muy buena persona y tal, pero el hombre no ha pegado un puñetazo en la mesa cuando tenía que haberlo hecho, no? Pero vamos y, sobre todo, plantearle este mes que para mí es decisivo. Va decisivo porque se van a… ¿Cómo se llama? A mover muchas cosas y todavía hay oportunidad de intentar hacer alguna alguna operación de inteligencia como la que en su día se hizo en Cataluña.

No tengo ningún inconveniente en, aunque esté jubilado intervenir en ella porque yo solamente, de verdad, yo solamente he sido desleal, a mi Gobierno cuando ha estado el PSOE, es decir, en los últimos años. Cuando yo le aviso a la Cospe y compañía lo de la Gürtel y de tal soy del desleal a mi Gobierno y lo hago, me cago en la puta, porque porque no soy de izquierda. Y a mí la izquierda, que es lo único que ha hecho, ha sido darme gloria bendita y tal, luego tengo mi corazón en el otro lado.



Villarejo

¿Aunque sabes, eso es una putada para mí, ¿eh? Otra cosa es que las dos o tres veces que podía el PP haber sacado un rendimiento por una por una información privilegiadísima, no lo hizo o bien, porque no di con el interlocutor adecuado o bien porque porque la gente luego no, no, no rentabiliza la información que recibe, no, o sea, en el 2008 por ejemplo, la operación Astapa, Mauricio, podía haber acabado con el Partido Socialista.

Lo mismo que más tarde la Gürtel podría haber acabado con el PP. Y no, y no, no se hizo nada. No se rentabilizó porque la hicieron coincidir con el Congreso famoso de Valencia, donde se dirimía, como tú sabes, el futuro o no de Rajoy, tal. ¿Entonces estaban más preocupados en salvar el Congreso, que de rentabilizar toda la información que se le dio, ¿eh? Allí estaba metido la hija de Rojo, que era el presidente del Senado. El Bono estaba metido toda, toda la élite del PSOE hasta el culo, claro.



Sin ningún pudor

Villarejo se proclama autor de la operación de inteligencia de Gürtel, donde dice haber salvado al Partido Popular de su catástrofe siendo desleal al PSOE y al Gobierno.

Lo mismo hace con la operación ASTAPA. Incluso se permite decir que el Partido Popular podía haber rentabilizado esa operación y pillado a la hija del Presidente del Senado Javier Rojo, al ministro José Bono y a toda la élite del PSOE.

Toda una declaración de autoría sobre esta operación, que por otro lado ya estaba acreditada gracias a los innumerables audios grabados por el propio Villarejo y quien la encargó. ASTAPA se juzga en Málaga en estos momentos para bochorno de la Fiscalía y Policía, donde, cada día, se ponen de manifiesto las irregularidades que se cometieron en los 16 años que han pasado desde que se iniciara la causa.

Tampoco deja lugar a dudas de quien le daba las órdenes y a quien avisaba de las operaciones: «La Cospe” como llamaba Villarejo a María Dolores de Cospedal.

Lo mismo hace Villarejo para operación Cataluña, donde hace unos días también hemos podido escuchar otro audio donde el propio Villarejo confiesa la participación del grupo Planeta y Mauricio Casals, también autodenominado la MAFIA, contribuyendo con información clave sobre los Pujol, Artur Mas y las familias del entorno independentista a cambio de hacer la operación de inteligencia a favor del Planeta contra el empresario Pérez Dolset.

Operación Kitchen

Este es el primer audio, donde aparece de forma sistemática, lo que describe Villarejo como una operación de inteligencia en favor del Partido Popular y que van más allá de los diferentes encargos económicos que Villarejo hacia para clientes, eso si siempre con la aprobación de sus interlocutores dentro del Partido Popular.

Hasta la fecha solo se conocía o solo se ha reconocido la operación Kitchen como un encargo de carácter político desde un Partido. Ahora ya tenemos claro que había mucho más detrás.

Pero estas no fueron las únicas sepan ustedes que los iremos desvelando en los próximas semanas.

Esta grabación de Villarejo, que como decíamos, data de 2016 no puede considerarse como una manipulación de los hechos como apuntan algunos parlamentarios en las comisiones de investigación del congreso. Simplemente Villarejo desplegó junto a Casals todos sus méritos para obtener la “recompensa merecida”.

Suponemos que jueces y fiscales nombrados por el Partido Popular harán caso omiso de lo que aquí se relata pues no hay más ciego que el que no quiere ver..

Y así es como se ganan las elecciones: te compras una unidad de inteligencia en la Policía, le das cobertura mediática masiva y te dedicas a falsificar causas contra aquellos que también tienen compiten por votos y ya está hecho. Somos la MAFIA…