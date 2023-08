Villarejo buscó que Fernández Díaz le jubilara con honores a cambio de trabajos ilegales

Crónica Libre accede a más audios de 2014 y 2016 que prueban el plan de Villarejo, antes de la presunta guerra con el exjefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas. El comisario intentó con el exsecretario de Estado, Francisco Martínez, y el consejero de Atresmedia, Mauricio Casals que Interior le jubilara con honores y le siguiera pagando de los fondos reservados por encargos como la Operación Cataluña.

El 22 de agosto de 2014 el comisario José Manuel Villarejo y el exsecretario de Estado de Interior, Francisco Martínez, se encontraban a tiro de piedra. El primero en Estepona, el segundo en Marbella, así que decidieron hacer un alto en sus vacaciones malagueñas para repasar los asuntos importantes que se traían entre manos en el Ministerio del Interior, que dirigía Jorge Fernández Díaz, con la cofianza depositada en el Director Adjunto Operativo, Eugenio Pino.

Todavía no se había detenido al pequeño Nicolás, ni se le había acusado de grabar a la Unidad de Asuntos Internos que dirigía el comisario Marcelino Martín-Blas junto con dos agentes del Centro Nacional de Inteligencia, ni pocos periodistas nos confabulábamos para hundir su carrera.

Quien tenía un plan era él: el de seguir cobrando de los fondos reservados, más su pensión como comisario y el plus de sus medallas y dejar en el puesto de DAO a su compañero de negocio, el comisario José Luis Olivera Serrano. Ellos montaron la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), a través de la que se extorsionaba a empresarios o se eliminaban pruebas de sumarios incómodos para el PP, como en Gürtel o el espionaje en al Comunidad de Madrid, con el conocimiento y aprobación del comisario general de Policía Judicial, Juan Antonio González (JAG), de quién daremos buena cuenta.

Encuentro Marbella 22 de agosto de 2014

Villarejo: Yo me quiero ir, yo me quiero ir, o sea, quiero seguir trabajando, pero como sea, o tal cual pero quiero organizar un tipo de jubilación de algo y tal. Francisco Martínez: ¿Cuánto te queda? V: Me quedan dos años, bueno yo digo, no, No, creo que puedo decir, es que el tema es que la relación con Eugenio y con Marcelino y tal. Es demasiado tensa ya, es demasiado tal y sí. F.M:¿Sigue mal? V: Sí, porque él obviamente bueno era, pero en fin. Yo creo que hay una serie de puta madre... Él se va a sentir muy relajado cuando yo ya no esté en activo. Y yo voy a seguir haciendo la mismo, porque lo único que obviamente espero es que me hagan Comisario honorario y que pueda para jubilarme. F.M: ¿Cumples el tiempo de comisario? V: Eh, Eh, Eh? No, en serio. y tal. Y yo lo que hago, pues seguiré hablando contigo y con la persona que está el Oli o la que sea, sigue haciendo lo mismo... Pero él está muy en guardia porque he visto que es una persona, pues no sé muy celosa de su poder. Y quiere... ahora está con con Barón conspirando contrael Oli porque dice que ya le ha dado demasiado poder y que es un trepa. Y que lo que quiere es quitarle el sitio. Entonces, ¿sabes?, entonces Claro, sí, claro, está con Barón hasta el culo, ahora. F.M: ¿Con Barón? V: Sí, sí, lo más sorprendente del mundo... F.M: Con El Gordo me lo creo, pero... ¿con Barón?, ¿eso no puede ser? V: No, ahora... el otro día tuvieron una comida los dos a solas, les ha dejado unos coches nuevos de puta madre. Le ha hecho no se qué, ¿sabes? y además me han dicho, "oye el elemento aquí es Olivera [Director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado en ese momento], que nos va a echar a todos", que tal yque cual... No se lo he contado yo al Oli, no quiero, no quiero meterle mi historia, pero. F.M: Es que claro, el Oli es... V: Claro, no, no. Y claro, ahora, ahora lo del PNSA también que depende de una manera u otra de él. Y tal y cual... considera. F.M: Depende totalmente de él V: Bueno vamos, que de alguna manera él, por lo que he visto, lo que quiere es tener jefe, absoluto, y tal, y ganar un buen seguro pues, luego se rodea... !guau¡. F.M: El boli cuando puedas... V: El boli, que se le ha olvidado, quiero decirte que . F.M: El Oli ha tenido que resolver par de cosas con la Guardia Civil. V:Claro. F.M: Cosas de malentendidos con la Guardia Civil. V: Tiene cabeza. F.M:Y lo ha hecho con criterio. V: Oli es que tiene cabeza, como es un tipo ponderado, que sabe que sabe, que sabe perfectamente darle a cada uno lo suyo, que no tiene tensiones. Que, que, consigue las cosas de una manera sutil en vez de el otro que lo hace manos militares. Y así van de mal las cosas, yo de verdad, y además sin ningún tipo de acritud. Ya te lo he dicho muchas veces estoy muy agradecido al gremio. Gracias a mi formación de madero, yo me he abierto camino en la vida. Por lo tanto le estoy muy agradecido, ¿Eh?. Como comprenderás estar en esta situación, me está costando mucha pasta, muchos líos, mucha historia, pero yo lo hago de corazón siempre que valga la pena. Pero claro, después de ver las historias, ya los últimos informes que le hago... Al día siguiente me llama el Gordo, me dice: Oye, que me ha pasado una nota el Pino a ver que me parece. A ver si es verdad, no es verdad lo que cuenta. Claro, ¿me entiendes? Me parece muy feo ¿no? Entonces, no hace ni puto caso, no me contesta.

Jorge Fernández Díaz, ex ministro del Interior, recoge un premio del expresident Jordi Pujol, en enero de 2000.

Tres semanas después, se detiene a Francisco Nicolás Gómez Iglesias por hacerse pasar por agente del CNI e intentar estafar así a empresarios. Incluso llegó a poner los pies en la embajada de EEUU con esa excusa. El presunto estafador, condenado por falsificar su DNI en una comisaria, menciona el nombre del comisario Villarejo en su declaración relacionándolo con Javier de la Rosa y la información que este le dio al millonario policía sobre Jordi Pujol y otros políticos catalanes y que es lo que los propios funcionarios implicados conocen como Operación Borrador u Operación Cataluña.

El 17 de diciembre de 2014, cuando se produce la reunión en el despacho de Eugenio Pino en la que se amenaza al inspector Rubén Eladio López para que elimine cualquier rastro de Villarejo, el comisiario tenía esta información que estaba aún en secreto de sumario y a la que solo había tenido acceso el fiscal, Alfonso San Román. También que su nombre aparecía en la agenda.

Villarejo entra en pánico, se pone en guardia y amenaza a todos con tirar de la manta: que si el cocinero, que si Victoria Álvarez, que si Andorra… Aunque pide ayuda a sus fieles compañeros Adrián de la Joya y Mauricio Casals. Lo mismo hará el día que es detenido el presunto estafador, 14 de octubre de 2014, llamando a Casals, Adrián de la Joya (empresario que tenía un porcentaje de la propiedad que Nicolás, el abogado Juan Untoria y José Luis Balbas iban utilizar para un presunto delito de Blanqueo con Guinea Ecuatorial).

Jubilarse antes de ser detenido

El 6 de junio de 2016, es decir, después de conseguir que cesaran al comisario Marcelino Martín-Blas y que el juez Arturo Zamarriego creara una comisión judicial prohibiendo al inspector Rubén López informar a Interior, el comisario Villarejo vuelve a instir en su jubilación con honores y en seguir haciendo esos trabajos ilegales que cobraría de los fondos reservados. Para eso, ese día monta otro encuentro con Adrián de la Joya y Mauricio Casals.

Apenas unos días antes, el 20 de mayo de 2016, el inspector había presentado en el juzgado un informe que concluía con la solicitud de interrogatorio de toda la cúpula de Interior, la detención del comisario Villarejo y su familia, Eugenio Pino, José Ángel Fuentes Gago (que continúa bajo la protección del ministro Fernando Grande Marlaska) los registros en las casas y trabajos de Eduardo Inda y de Esteban Urreiztieta.

Encuentro del 6/6/2016 en el Palace

Villarejo: Te doy las gracias por la influencia sin duda importantísima, por no decirte decisiva, tuya. Yo estuve el otro día unos minutitos con el ministro, ¿no sé si te lo dijo, eh? Mauricio Casals: El día 2, fue el día 2… V: Sí. Una parte, la que más me llamó así, un poco tarde, me acerqué. Estaba Paco al lado y tal y vamos muy institucional como es muy tal, hombre es muy ya sabes, como es de por qué usted, yo no dije nada, le di las gracias. Obviamente dije, “oiga, a mí no se me olvidan las cosas y en los momentos difíciles, donde uno echa de menos lo que usted hizo y tal y por lo tanto, este usted donde esté en la vida, usted donde este nunca, eh nunca se me olvidara y por lo tanto me lo que necesite”. [Ministro Jorge Fernández Díaz] “No, no, porque se lo merecía tal, ya sabes, no”. Total, que a través de Paco, por mensaje que quería mañana verme un poco, no. C: Muy bien. V: Entonces. Yo hombre, quería un poco comentar. Lo dije a Adrián, hombre, sería bueno si es posible un poco comentarle, porque mejor que nadie. Como tú sabes he hablado con él, cinco, seis o siete veces en cuatro años, he hablado muy poco con él y además siempre es muy. ¿Todo muy formal y tal, no formal y muy institucional no, entonces? Yo, yo mañana, mi idea es obviamente darle el último, digamos, ejemplo de lealtad de contándole lo que lo que pasa en su ministerio sabes? Y las cosas que a lo mejor no, no quiere oír, no en el sentido de como, como [Ignacio ]Cosido le ha complicado la vida como el director ha complicado la vida y cómo y cómo los problemas de la Gürtel, los problemas de tal, él han incurrido por no haberse, por no haberse resuelto a tiempo y porque la gente que tenía que haber tomado decisiones, no la ha tomado y por las deslealtades entre ellos, en el sentido de que de que el director ha jugado con... con otra gente pero no con el Ministro. Esa es mi opinión, porque si hubiera sido y luego Paco, muy buena persona y tal, pero el hombre no ha pegado un puñetazo en la mesa cuando tenía que haberlo hecho, no? Pero vamos y, sobre todo, plantearle este mes que para mí es decisivo. Va decisivo porque se van a mover muchas cosas y todavía hay oportunidad de intentar hacer alguna alguna operación de inteligencia como la que en su día se hizo en Cataluña. Tengo ningún conveniente en, aunque esté jubilado. Intervenir en ella porque yo solamente, de verdad, yo solamente he sido desleal, a mi Gobierno cuando ha estado el PSOE, es decir, en los últimos años. Cuando yo le aviso a la Cospe y compañía lo de la Gürtel y de tal soy del desleal a mi Gobierno y lo hago, me cago en la puta porque porque no soy de izquierda y a mí la izquierda, que es lo único que ha hecho, ha sido darme gloria bendita y tal, luego tengo mi corazón en el otro lado. ¿Aunque sabes, eso es una putada para mí, Eh? Otra cosa es que las dos o tres veces que podía el PP haber sacado un rendimiento por una por una información privilegiadisima, no lo hizo o bien, porque no di con el interlocutor adecuado o bien porque porque la gente luego no, no, no rentabiliza la información que recibe, no, o sea, en el 2008 por ejemplo, la operación Astapa podía haber acabado con el Partido Socialista, más tarde la Gürtel podría haber acabado con el PP. Y no, y no, no se hizo nada. No se rentabilizó porque la hicieron coincidir, con el Congreso famoso de Valencia, donde se dirimía como tú sabes, el futuro o no de Rajoy tal. ¿Entonces estaban más preocupados en salvar el Congreso, que de rentabilizar toda la información que se le dio, EH? Allí estaba metido la hija de Rojo, que era el presidente del Senado. El Bono estaba metido toda,toda la élite del PSOE hasta el culo, claro

Las dos o tres veces que podía el PP haber sacado un rendimiento por una, por una información privilegiadisima, no lo hizo bien o porque no di con el interlocutor adecuado (…) en el 2008 por ejemplo, la operación Astapa podía haber acabado con el Partido Socialista, más tarde la Gürtel podría haber acabado con el PP». José Manuel Villarrejo, comisario

El fiscal Alfonso San Román ya había tenido acceso al informe del inspector Rubén López y sabía que el juez iba a autorizar la orden de detención. Sin duda, Villarejo iba a tener un mes movido. Es el propio comisario Villarejo quien reconoce en otro audio que fue San Román quien le avisó de la pronta detención, hasta el punto de que el juez Arturo Zamarriego tuvo que suspenderla cuando los agentes estaban en la puerta por una docena de llamadas recibidas del fiscal en las que llegaba a amenazarle de actuar contra él, aseguran fuentes del caso.

Fuentes de la anterior cúpula del Ministerio del Interior aseguran a Crónica Líbre que la reunión finalmente no se celebró, aunque en este discurso con Mauricio Casals deja una frase realmente importante en esta cronología: «Este mes que para mí es decisivo, decisivo porque se van a mover muchas cosas y todavía hay oportunidad de intentar hacer alguna alguna operación de inteligencia como la que en su día se hizo en Cataluña».

Controlar Manos limpias y borrar pruebas

Los servicios que ofrecía al ministro Jorge Fernández Díaz a través del exsecretario de Estado Francisco Martínez y de Mauricio Casals, presidente de La Razón, no difieren tampoco en esos años. Como se puede leer y escuchar a continuación uno de los extra era controlar a las asociaciones que actuasen como acusaciones populares, como Manos limpias asegura Villarejo, o la que creó el propio comisario, Transparencia y Justicia.

Encuentro en Marbella 22 de agosto de 2014

Villarejo: Nos hemos personado allí y vamos a llevarnos bien... Francisco Martínez: Lo de Jordi Pujol junior, ¿estáis personados en esta también? V: Por ahora no porque está Manos Limpias y estamos manejando Manos limpias nosotros, entonces. Si quieres nos personamos, ¡sí, claro! FM: ¿Os podríais personar? Vamos a personarnos a ver que pasa. V: Sí, sí, sí. Habría que pensar un pequeño gastito que diera con ello para un abogado de confianza y tal, ¡bah! el tema del 2000 o 3000 eurillos al mes, que yo lo he visto hacer, no tiene mayor... FM: (inteligible) Pero no tengo forma de hacerlo... V: Que sí, que sí, que sí, pero hay otra vía, que yo al final del tema de mi retirada de esta manera. ¿ehhhh? A través de Oli si puedes, ¿no? ¿A través del CITCO [dirigido por José Luis Olivera], a partir de ahí se pueden canalizar fondos, no? FM: En principio no pero si vamos ahora con la sesión... V: Bueno son cosas de… Es que todo lo que sepa Pino… yo no quiero dar demasiadas explicaciones, cada vez menos porque veo que se entera toda España ¿entiendes?

Su discurso no ha cambiado en 2016, en es mes intenso de junio en el que pudo ser detenido y en el que, después de que el ministro no le recibiera, se filtró la reunión del exdirector de la Oficina Antifraude de Catalunya en el despacho de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior. Por cierto, otro caso más que Asuntos Internos, Fiscalía Anticorrupción y el juez Manuel García Castellón no quieren investigar.

A Casals le explica en el Palace ese mes de junio:

Encuentro en el Palace el 6 de junio de 2016.

Mauricio Casals: ¿Quien pidió esta reunión?. Villarejo: Yo creo que la pidió Paco. Yo creo, Paco, me dijo:"La solución para que tú te vayas con todos los honores..." y además lo dijo él delante del ministro el otro día... porque yo le dije: "Ministro, yo solamente aspiro a que cuando necesiten algo cuenten conmigo, irme por la puerta de atrás. No hacer ruido. No quiero más líos. No quiero más historia, quiero irme calladito". Entonces, Paco dijo "un momento, pero tú te tienes que ir con todos los honores, porque para eso has trabajado". Da igual digo, "bueno, yo lo agradezco, pero pero no tengo ninguna necesidad, yo lo que quiero es irme, mi condición de honorarios para mí es importante,¿por qué es importante? porque otra cosa porque legalmente me corresponde, o sea, es automático. Todo aquel Comisario que tiene como mínimo una Cruz Roja, yo tengo dos y que, además haya tenido un expediente sin ninguna falta ni nada, como en mi caso, automáticamente todos a todos. Desde el más tonto hasta tal, todos tienen su condición de honorarios.