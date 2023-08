Ferreras a Villarejo: «¿Sabes dónde matamos nosotros a Monedero?»

La comida entre el presentador de Al Rojo Vivo y director de La Sexta, Antonio García Ferreras; su jefe, el consejero de Atresmedia y presidente de La Razón, Mauricio Casals; los comisarios José Manuel Villarejo y José Luis Olivera, además del empresario Adrián de la Joya, dio para evaluar a los partidos políticos y a los lideres tanto de Podemos como del PSOE que se presentaban a las elecciones.

Es evidente que los medios de comunicación influyen en la opinión pública de diversas maneras. Desde las noticias seleccionadas, a los tertulianos, incluso los horarios en que se emiten dichas informaciones. El director de La Sexta y presentador del debate de al mediodía Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, al igual que el presidente de La Razón y consejero de Atresmedia, Mauricio Casals, dominan perfectamente ese arte de las audiencias que es la guinda del pastel mediático.

El 17 de mayo de 2016, cuando se produce la comida a cuyo audio ha tenido acceso Crónica Libre, García Ferreras desvela cuáles son los índices de audiencia de su programa a los comisarios José Manuel Villarejo y José Luis Olivera y al empresario Adrián de la Joya. El motivo son las quejas expuestas por parte de los directivos del Grupo Atresmedia – que gestionan Antena 3 y La Sexta– y de las que Mauricio Casals le está informando durante la comida, como se puede oír y leer a continuación.

Ferreras: Mauricio lo sabe. Yo quiero que La Sexta sea medio de referencia. Como me dice Mauricio, temas delicados: terrorismo, yihadismo... ahí vamos... Mauricio: Una televisión de Estado. F: Ahí como un solo hombre, ningún problema. Podemos tener una discrepancia si un día un policía en una manifestación un policía le quita la cámara... pero terrorismo, yihadismo, crimen organizado...¡Vamos, hasta Paco [Marhuenda] lo sabe! M: Pero vuelve a afectarnos profesionalmente. Ya te dijo que hoy [José] Crehueras acojonado perdido, además ya sabes que no tiene ni media hostia, que los italianos con [Mauricio] Carlotti a frente... F: A los italianos les da igual lo que pasa aquí. Mientras haya pasta y audiencia... M: Tenemos que ver un poco cómo lo montamos... O sea, justo cuando tendrían que estar más contentos de una televisión del 8 por ciento... F: Somos una tele, la más barata de todas las privadas, que la media como dice Mauricio es un 8 pero cuando hacemos por la noche política nos ponemos en un 15 o en un 16. Olivera: ¿La Sexta Noche cuánto tiene? M: 13, 14... F: El otro día con Eurovisión, que sabéis que es el acontecimiento televisivo, hizo un 10 cuando lo lógico es que se haga un 5. Sobre todo es que somos una tele que se ha convertido en una referencia política. Villarejo: ¿Pero tú por la mañana sacas más? M: Sí, 14 y 15. O: Pero por la mañana, la gente... V: No, la gente al mediodía ya ve mucho. M: Un millón, un millón. F: Nosotros acabamos el programa a las dos y cuarto, que es cuando yo despido, y millón y medio de personas. M: De promedio millón, ¡eh! F: Encima nosotros tenemos una ventaja. Nuestra audiencia cualitativamente es lo que se llama clase media-alta, no es una cuestión económica, es una cuestión de formación y estudios. V: Con inquietudes, implicada. F: De mucha calidad para publicidad, para... M: Como dirías tú, Pepe, Podemos. V: Podemos. F: Podemos y el PSOE.

Ese target de audiencia, cerca de un millón y medio de votantes de Podemos y PSOE, personas con «inquietudes» para el comisario Villarejo, es el que eligió el director de La Sexta para que su «hermano» Eduardo Inda diera la noticia de la cuenta en las Granadinas de Pablo Iglesias, que el propio Ferreras pensaba que era una manipulación burda de un documento, es decir, que la información era falsa. Así lo explica a los comensales el presentador de la camisa negra:

Ferreras: El día de Eduardo Inda, el otro día, el de la factura, yo llamo a Eduardo y le digo "el documento este del Gobierno venezolano, el papel del ministerio de las islas las Granadinas, Eduardo, yo te meto en directo". Perfecto. "Quiero el informativo contigo, dos de la tarde, máxima audiencia". Eduardo es como mi hermano, aunque discrepamos mucho, nos queremos mucho... Villarejo: El papel es chungo. F: Chungo. Yo se lo dije. Digo a mi me resulta muy raro... V: El papel es chungo, pero... F: Me resulta muy raro, muy raro, muy raro... V: Pero es el único tío con cojones para darlo. Pero a él le han guindaó [que en argot criminal quiere decir robar, estafar, engañar] F: Bueno, pero cuál es mi problema, cuál es mi historia. Mi problema es que ahí hay un tío que está aportando un documento que es la polla si es verdad. Y yo siempre digo lo mismo, si la sacan del PSOE yo lo saco, si lo sacan de Pablo Iglesias, oye, en directo, y llamo a Podemos. Digo "señores, yo voy a dar esta noticia, ustedes sabrán si quieren salir o no". Y la respuesta "es sí, salimos y damos la cara", para decir que es mentira o lo que sea.

«Nosotros somos los que matamos a Monedero»

No ha sido solamente el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias quien ha tenido que enfrentarse a estas tácticas periodísticas. Su profesor de Ciencias Políticas, Juan Carlos Monedero, parece ser otra de las víctimas del director de La Sexta, como explica a los comensales:

Ferreras: Monedero a nosotros nos odia, porque nosotros fuimos los que matamos a Monedero con aquello, con la pasta. Porque, además, cuando nosotros le damos una hostia a ellos, ellos sufren de cojones... Olivera: De cojones, claro, porque no se la ha dado La Razón. F: Pero La Razón, oye, ¿puedo decir algo? La Razón, y te lo dije hace como dos meses, empieza a ser periódico, Mauricio. Periódico oficial no es sólo... además es verdad que en el origen y además tiene todo el derecho, es el editor, "mira, yo quiero hacer una cosa que sea muy del PP". Pero ahora... y la entrevista del otro día no estaba mal, de Pablo. E informaciones que habéis sacado... Casals: Pues estamos teniendo unos problemas, por ejemplo Ussía hoy esta mañana con Ussía..., F: Pero esos os hace tener mayor credibilidad y cuando llega el combate importante, tú tienes más fuerza. Yo un día que pillen a los de Podemos, el que nosotros demos la noticia es demoledor. ¿Tú sabes dónde matamos nosotros a Monedero?

Con ese ímpetu que Ferreras le pone a su manera de hacer más periodismo, como si se tratara de un campo de batalla en el que aniquilar al enemigo, explica cómo mató a Juan Carlos Monedero.

Ferreras: Monedero a mi me odia. Conmigo no se pone, no se pone. Es decir, os acordáis de unas declaraciones que hizo, yo creo que las sacó El Mundo, diciendo que la Guardia Civil metía droga en Euskadi, no sé qué no sé cuántos. Y yo cogí y dije abrimos con esto, metemos las grabaciones y le pedimos a él, porque las grabaciones son de... Villarejo: De un loco, de un pirado... F:De un pirado, porque es la vieja teoría, eso ya lo escuchamos nosotros hace muchos años: que si Galindo metía, que si... Oye tío, no puedes decir esto. No es serio. "Para acabar con la juventud vasca". Se lo sacamos, le invitamos a estar y dice que no. Y se va a la Cuatro a decir que La Sexta lo está dando pero que nunca le han llamado para pedir su versión. Entonces yo voy a matarle. Y el día que Plural saca, creo que fue el primero, lo de la pasta que gana por ese informe de coña. Desde ese día, conmigo no se pone.