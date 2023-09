Un segundo juzgado declara falsa la información entregada por el Grupo Planeta a la Fiscalía y al juez García Castellón contra los Pérez Dolset

Crónica Libre accede al auto del juzgado nº 10 de Barcelona en el que declara la información que Planeta entregó en la Fiscalía Anticorrupción contra el empresario Javier Pérez Dolset como falsa y manda a juicio al empleado de ZED, Pablo González Molero por delitos de falsedad documental y administración desleal.

La causa ZED, que instruye el juez Manuel García Castellón en la Audiencia Nacional, no para de enmarañarse con las resoluciones en contra que están dictando otros juzgados. Por un lado, el juzgado 50 de Madrid imputó al consejero de Atresmedia José Crehueras por falsedad documental en los papeles que entregó a los fiscales José Grinda y Carlos Yáñez sobre el desvío de 101 millones de euros desviados a Panamá, por parte de los hermanos Javier e Ignacio Pérez Dolset.

Este lunes, 18 de septiembre Crehueras debería ir a declarar como imputado a los juzgados madrileños, pero ya ha solicitado suspender la declaración. Una comparecencia que sin duda se enrevesa aún más con el auto recién dictado por el juzgado de instrucción número 10 de Barcelona, que imputa de falsedad documental al empleado de ZED que elaboró el dossier que llegó a Planeta y después a los fiscales anticorrupción Grinda y Yañez y también a la UDEF y con el que se construyó la acusación que envió a la familia Pérez Dolset a prisión y mantiene su acusación desde hace más de seis años.

Sin contrastar y con trato personal

La investigación sobre Pablo González Molero, ex empleado de ZED, le acusa también de administración desleal además de falsedad documental. Esto explica por qué los datos proporcionados por la “Mafia de Planeta” (tal y como se define el propio consejero Mauricio Casals en una comida con el comisario Villarejo desvelada por Crónica Libre) a la Fiscalía Anticorrupción, a través de los fiscales Grinda y Yáñez, sea falsa, a pesar de que estos la utilizaran como base para la acusaren la causa ZED a la familia Pérez Dolset y por un desvío de subvenciones al mismísimo presidente de Planeta y Consejero de Atresmedia, Mauricio Casals.

Sin embargo, Casals, conocido en los ambientes mediáticos como «el Príncipe de las tinieblas«, ha conseguido que se anulara su imputación en la causa a la par que mantiene unas estrechas relaciones con encuentros en el hotel Palace con uno de los fiscales del procedimiento, José Grinda, como ha confirmado el propio fiscal a la autora de este reportaje.

Lo que demuestra el auto del juzgado catalán y también del de Plaza Castilla es que ni la UDEF, ni la Fiscalía Anticorrupción, ni el juez García Castellón se tomaron la molestia de cotejar una documentación que les llegó de una de las partes implicadas en el procedimiento y que después de cuatro comisiones rogatorias a Panamá ha sido imposible de confirmarse. Por los acusados fueron a la cárcel y siguen acusados.

Un secreto a voces

Como relata el propio Javier Pérez Dolset en uno de sus escritos de queja ante el juzgado Nº 6 de la Audiencia Nacional sobre las falsedades contenidas en la querella de la Fiscalía Anticorrupción, una de sus compañías, PURE ACTION SPORTS interpuso querella criminal contra el que fuera su director financiero, Pablo González Molero, por los delitos de falsificación en documento mercantil y administración desleal, tras realizar una investigación interna en la búsqueda del origen de la documentación falsa.

La querella recayó en el juzgado de instrucción 10 de Barcelona, que tras cinco años de investigación ha declarado que la información, igual a la entregada en la Fiscalía Anticorrupción por Planeta, es falsa y manda a juicio a Pablo González Molero, director de Control financiero de ZED y director Financiero de PURE ACTION SPORTS (en simultaneo) por los delitos de falsedad documental y administración desleal.

Este auto, al que ha tenido acceso Crónica Libre en exclusiva, viene a confirmar varias de las noticias que ha ido adelantando este medio. Por un lado, las declaraciones del comisario Fernando Guerrero, que era el responsable en su momento de la investigación de la causa ZED. El propio Guerrero confesó a diversas fuentes consultadas por Crónica Libre que, los informes policiales tenían datos falsos introducidos por el comisario de la UDEF, André Vega.

Por otro lado, también publicó Crónica Libre las declaraciones de un miembro de la Fiscalía Anticorrupción donde afirmaba que José Lara, consejero delegado de Planeta, de la mano del comisario André Vega, interfirió en la investigación e introdujo información para que se investigara a Pérez Dolset. Según ha dicho el fiscal:

"Y ahora sí, ahora la tengo clarísimo que... el que a partir de...bueno, parece una especie como de Aaaaa pffff no se si llamarlo tenaza o algo raro... pues se cita o le cita o es citado, yo no sé los términos de la expresión, pero habla con José Lara en unas dependencias policiales, cosa que no podía haber hecho. Pero sí vamos, estoy seguro de que quien interfiere es es André, eso lo tengo muy claro".

"Bueno, pues si llama Andrés Vega, como si le llama el Papa. Está mal hecho. Y además, no me trago que de repente André Vega lea un artículo en un periódico y llamé al Presidente de Planeta, eso no me lo creo y es imposible. Entonces nosotros vimos algo raro, vivimos una jugada realmente anómala de André, del Comisario. Por eso llamamos a Lara a ver qué cojones ha ido a decir. Y luego llamamos a Andrés Vega. Y le decimos que no vuelva a interferir nuestra investigación".

"Nosotros no investigamos a Javier Pérez Dolset. Nosotros lo que recibimos es una denuncia de José Lara presentando una cierta documentación y tenemos que ver si es cierta y lo que no queremos es que el señor Andrés de los cojones se meta, por tanto nosotros vamos directamente al origen, a José Lara".

"Nos comunica la gente de UDEV y UDEF que se ha presentado en Canillas y esos son los que nos dicen que el tal André ha hecho como que lleva una investigación. Por eso es por lo que le mandamos a la mierda a André".