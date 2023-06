La tenaza de Planeta en la Fiscalía. «Somos la Mafia»

Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción confirman a Crónica Libre que el Fiscal Jefe, Alejandro Luzón, ha requerido un informe interno completo sobre lo acontecido entre el consejero delegado de Planeta, José Lara y el comisario José Luis André Vega.

Las mismas fuentes de la Fiscalía confirman a Crónica Libre que el comisario André Vega interfirió en la investigación policial y actuó concertadamente con el mandatario de Planeta, José Lara. Así mismo, confirman la destrucción de un oficio policial clave, aunque la Fiscalía lo define como “nota”, que relataba como “José Lara y el comisario André Vega simularon una investigación para citarse en la comisaria de Canillas e interferir en el procedimiento de ZED”, de lo que se desprenden numerosas irregularidades o ilícitos que se podrían haber cometido.

Pero esta no es la única afirmación que hemos recibido de la Fiscalía, que procedemos a analizar línea a línea en paralelo a lo que relató José Lara, consejero delegado de Planeta, en la grabación realizada en la Fiscalía y que publicó Crónica Libre recientemente. El video publicado decía así:

Fiscal YAÑEZ: Le hemos llamado a declarar como testigo. Estamos en la Fiscalía Anticorrupción investigando la insolvencia de la compañía española ZED. El que la habla es CARLOS YÁÑEZ, Fiscal Anticorrupción, uno de los encargados de la investigación y el otro Fiscal encargado es el Sr. GRINDA, que me acompaña aquí. Las personas que están con nosotros son de grupos de investigación del CNP, unos de la UDEF, que investigan delitos financieros, y otros de la UDEV, que son delitos violentos especializados en Europa del Este. Le hemos llamado en calidad de testigo y le debo hacer la advertencia legal previa de que en la declaración en calidad de testigo está Usted obligado a decir la verdad y si no lo hace, se puede proceder criminalmente contra Usted por un delito de falso testimonio. Nosotros tenemos conocimiento de que Usted compareció en el Cuerpo Nacional de Policía aquí en Madrid, ¿nos puede decir, por favor, por qué apareció allí, por qué asiste a la Comisaría?

Sr. LARA: Me llamaron.

Fiscal YÁÑEZ: ¿Quién le llamó?

Sr. LARA: El Comisario ANDRÉ.

Fiscal YÁÑEZ: ¿Tiene Usted alguna relación con él?

Sr. LARA: No

Fiscal YÁÑEZ: ¿No? ¿Le dijo por qué le llamaba o a razón de qué?

Sr. LARA: Porque habían salido unos artículos en prensa sobre la empresa esta, ZED, y se interesaron por la situación.

Fiscal YÁÑEZ: ¿Nada más?

Sr. LARA: No

Fiscal YÁÑEZ: Bien… Bueno… Y Usted compareció allí y dijo una serie de cosas de las que yo tengo aquí una breve nota sobre lo que dijo.

Y esto es lo que nos trasmite Anticorrupción, incluyendo textos literales

La Fiscalía confirma que la cita de André Vega y José Lara en la policía fue una jugada realmente anómala, algo preparado, que no se podía hacer y que la persona que interfirió fue el comisario José Luis André Vega. Estas son, literalmente, las manifestaciones que nos hace la Fiscalía:

“Lo tengo clarísimo que, a partir de…bueno, lo que parece una especie como de, no sé si llamarlo tenaza o algo raro… pues se cita o le cita o es citado, yo no sé los términos de la expresión, pero habla con José Lara en unas dependencias policiales, cosa que no podía haber hecho. Pero sí vamos, estoy seguro de que quien interfiere es André, eso lo tengo muy claro.”

“Lo de André en Planeta, evidentemente, es algo preparado.”

“Entonces nosotros vimos algo raro, vimos una jugada realmente anómala de André del Comisario.”

La Fiscalía confirma que sabía que José Lara mintió en su declaración grabada en video, a pesar de la advertencia de un posible delito de Falso Testimonio.

“No me trago que de repente André Vega vea un artículo en un periódico y llamé al Presidente de Planeta. Eso no me lo creo y es imposible.”

La Fiscalía confirma que la nota a la que hace referencia el Fiscal Yáñez en su alocución se la envió la Policía. Por tanto, no se trataba de una nota sino de un “Oficio”, que es la forma de comunicarse de la Policía.

“La breve nota nos la da o nos la traslada policía”

El “oficio” fue destruido y no se encuentra en las Diligencias de Investigación del caso ZED, también confirmado por la Fiscalía.

Tras este aterrador relato confirmado por los Fiscales Anticorrupción, Crónica Libre ha consultado a expertos en materia judicial que confirman que se podrían haber cometido los siguientes delitos (listado por orden cronológico)

El caso parte de una denuncia que puso el empresario Pérez Dolset contra Planeta ante el Fiscal Anticorrupción José Grinda. En esa denuncia, estaba presente el jefe de seguridad del empresario Fernando Pisa, que le traicionó y fue directamente a contarle al Comisario André Vega lo que estaba ocurriendo (confirmado por el propio Pisa en declaración ante el Juez). La información que obtuvo André Vega no la obtuvo de la prensa como cuenta Lara, sino de Fernando Pisa (jefe de seguridad de ZED). Estos hechos podrían constituir un primer delito de Revelación de Secretos. Cuando Lara y André Vega se conciertan para crear la “tenaza” e “interferir” la investigación, podría constituir un delito de cohecho (pues André Vega es funcionario público), estafa procesal, revelación de secretos y falsedad en documento público. Cuando la policía de UDEF/UDEV detecta el intento de manipulación debió DETENER a ambos, no simplemente enviar una nota a la fiscalía. Esto podría ser un delito de Omisión Del Deber De Perseguir Delitos. Lara llega a la Fiscalía y declara esa historia que los fiscales no se creen. Esto podría ser un delito de falso testimonio. Finalmente, que la nota que envía la policía de UDEF/UDEV haya desaparecido podría constituir un delito de falsedad en documento público y prevaricación.

A pesar de todo lo anterior, la Fiscalía mantiene que todo lo anterior no impide que la Fiscalía investigara lo manifestado por Lara contra Pérez Dolset… en fin. Algo se nos escapa para que la Fiscalía acepte «Pulpo como animal de compañía» que rezaba el famoso anuncio de televisión. Será que la frase de Ferreras “Esto es muy burdo, pero voy con ello” también se aplicaba en otros ámbitos, y por supuesto la de “somos la MAFIA”.

Planeta, su presidente José Creuheras y el secretario del consejo, Luis Elías ya están siendo investigados precisamente por denuncia falsa, revelación de secretos, estafa procesal y falsedad en documento privado en los Juzgados de Plaza de Castilla. Veremos como termina esta historia que seguiremos narrando en primicia.

El Fiscal Carlos Yáñez es el mismo que, según publicó Crónica Libre recientemente, falsificó la documentación del comienzo de la Operación Lezo contra Ignacio González, y el mismo que firmó los borradores de querella que aparecieron en manos de Planeta y el comisario Villarejo.

El Fiscal Yáñez fue despedido de la Fiscalía Anticorrupción la misma semana en la que Villarejo fue detenido en noviembre de 2017… pero sus obras perduran siete años después.