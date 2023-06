Desmontando a la derecha mediática: Ni el ministro Garzón ni Monedero están detrás del boicot a la fresa de Huelva

Las fresas, en la línea de tiro. La derecha mediática de España inició la caza del villano en la crisis de la fresa de Huelva vinculado al ministro Garzón y a Juan Carlos Monedero con la campaña de boicot en Alemania. Crónica Libre confirma que ni estos políticos, ni ninguna organización española financia la plataforma ciudadana que ha llamado a no consumirlas. Por cierto, estos medios de comunicación no han dicho ni mu de los pozos ilegales del Duque de Alba. Analizamos desde Alemania cómo surgió la petición y qué ha pasado desde entonces.

Los relatos urdidos en los medios de comunicación de masas para fingir solidaridad con las víctimas haciéndonos creer que señalan a los malvados culpables son muy habituales en el país que se nutrió de las lecturas de las desventuras del Lazarillo de Tormes y especialmente dañinos en un lugar en el que la picaresca se celebra por todo lo alto en sus chiringuitos. Quien defrauda a Hacienda se presenta como héroe a sí mismo y la peña lo aplaude. Los palmeros no entienden que Hacienda somos todos y quien defrauda nos defrauda a todos. Así nos va. ¡Pobres agricultores, gritan los voceros de los grandes periódicos!

En este sentido, algunos personajes muy mediáticos como Jiménez Losantos presentan las recientes reacciones de la ciudadanía y parlamentarios alemanes como si fueran injerencias en asuntos internos con ciertos matices de racismo. Apela a las vísceras. En España, las evidencias y los argumentos corren la misma suerte que Georg en la Metamorfosis de Kafka. Se eliminan de un escobazo. Dicho esto, el tema de la desertización de Doñana y las condiciones de trabajo precarias se viene debatiendo desde hace varios lustros en Alemania. No es de hoy.

En la misma línea, el periódico ABC publicó un artículo en el que se insinuaba que la campaña de boicot orquestada por la plataforma alemana Campact estaría directamente vinculada a Juan Carlos Monedero y al ministro Garzón, porque ambos están vinculados a Attac, que es de donde proceden los directivos de Campact. El hecho de que tanto la cúpula de Campact como los vínculos profesionales de Monedero y Garzón con Attac no prueban que la campaña de Campact haya sido promovida, iniciada o auspiciada por el ministro español y el profesor universitario. Vamos a desgranar por qué esta hipótesis no es plausible.

¿Quiénes son Campact?

Campact es una plataforma ciudadana sin ánimo de lucro con oficinas en Verden an der Aller, Baja Sajonia y fundada en 2004 con 2,3 millones de asociados que hacen donaciones que empiezan por los 5 euros. Esta plataforma ha tenido la forma jurídica de asociación sin ánimo de lucro que le fue retirada mediante sentencia judicial al considerar el juzgado que el objetivo de la educación política no se da porque se emplean estas campañas para alterar la opinión de la ciudadanía. Peor argumento no podía haber esgrimido el señor juez. El juzgado de Charlottenburg le retiró la condición de sin ánimo de lucro en 2019 lo cual solo tiene consecuencias fiscales, pero ninguna otra.

Christoph Bautz, Dr. Astrid Deilmann, Daphne Heinsen y el Dr. Felix Kolb son los responsables de la plataforma cuya lista de asociados cuenta con profesiones como arquitectos, biólogos y abogados. Todos ellos se definen como defensores del medio ambiente, luchadores contra los lobbys y contrarios a la extrema derecha. Organizan campañas de recogida de firmas que entregan a los políticos de turno o alertan a los medios de comunicación sobre temas que consideran de interés.

Ninguna organización española financia la plataforma del boicot

Se adhieren a una política de transparencia muy fuerte y presentan informes anuales sobre sus actividades y cuentas. En la página 84 de su informe de 2021 dan cuenta de las organizaciones con las que colabora, entre otras con BUND, una organización ecologista muy reputada en Alemania. En la página siguiente dan cuenta de las organizaciones que han recibido fondos de Campact. Hay organizaciones canadienses, polacas, australianas, húngaras, suecas, la organización ZAZIM israelí, francesas pero ninguna española. Además, dan cuenta del dinero que han gastado en campañas conjuntas con otras organizaciones señalando la organización y la cuantía. No hay ninguna organización española (página 85).

La organización reporta más de seis millones de euros en gastos de personal. El balance anual se puede consultar a partir de la página 68. Llama la atención que tienen un presupuesto de más de 14 millones de euros que recogen vía donaciones. No tienen más que un puñado de grandes donantes que son, a su vez, organizaciones de idéntica índole. La donación más alta no supera los 300.000 euros.

La plataforma ciudadana tiene 87 trabajadores con contratos indefinidos a tiempo completo en 2021 y, en total, 96 empleados fijos. Los que hacen prácticas en la organización cobran 600 euros mensuales mientras que los que tienen contratos de fin de obra cobran 14,50€ la hora. Nótese que el salario mínimo en 2021 en Alemania era de 9,50€ la hora. Además, esta organización suele otorgar un plus por familia. Los trabajadores que trabajan más de 30 horas y tienen un hijo reciben un plus de 401€ mensuales solo por el mero hecho de ser padres.

Cuando se analizan estos pocos datos, me invade la sensación de que ya me gustaría a mí trabajar en esa empresa. Es una empresa muy social que paga unos salarios mucho más altos que las empresas ordinarias. Por lo tanto, me pregunto por qué habría de estar vinculada la campaña contra las fresas de Doñana a Monedero y Garzón.

La campaña de boicot a la fresa de Huelva desde Alemania

Veamos, pues, la petición de la plataforma ciudadana alemana Campact ha difundido para que las grandes cadenas de supermercados alemanas se abstengan de comprar fresa de Huelva. Por muchos tópicos que existan, lo que más importa a los alemanes no son las salchichas. Sus vacas sagradas son el pan tradicional, la cerveza artesanal, las flores, los espárragos, las fresas y las frambuesas. Solo hay que pasearse por los mercados callejeros de Alemania para percatarse de ello.

Se habían adherido casi 200.000 personas al cierre de esta edición. ¿Qué argumentos esgrime esta petición y qué piden sus iniciadores?

Las fresas de España que se venden en Alemania se riegan con agua extraída ilícitamente .

. La extracción ilícita de agua está afectando al frágil ecosistema de las cercanías de Doñana.

El gobierno regional andaluz apoya el incremento de regadíos .

. La petición apela a la responsabilidad del consumidor que sí puede contribuir a la conservación de Doñana boicoteando la fresa de Huelva.

Ruega a todos los grandes supermercados retirar de su oferta de fruta las fresas importadas de España señalando los nombres de Edeka y Lidl.

Los activistas de Campact son conscientes del eco mediático que ha desatado su campaña tanto en Alemania como en España. Se jactan que algunos medios españoles les hayan reprochado que estén compinchados con Pedro Sánchez.

Quien se moleste en ver su página, se percatará de que el activismo que practican no solo es a favor de cuestiones medioambientales sino también de los DDHH, condiciones laborales, transporte, agricultura sostenible, comercio y mercados financieros, entre otros. Resumiendo, todos aquellos temas que afectan inmediatamente al ciudadano y no se ven reflejados en el quehacer diario de los representantes elegidos. Por tanto, el compinchamiento con Pedro Sánchez es poco probable.

La opinión pública alemana ya está muy concienciada en todo lo lo que se refiere a la agricultura sostenible y la campaña iniciada por campact para impedir que se importen fresas de Huelva ha resultado ser muy exitosa en cuanto a adhesiones porque ya de antemano muchos periódicos alemanes habían informado sobre las circunstancias medioambientales de las plantaciones freseras en la zona de Doñana como ya informara Crónica Libre.

No obstante, el modus operandi de Campact es tal que la opinión de los asociados es tenida en cuenta antes de iniciar una campaña. Según señalaba TAZ en 2012, antes de iniciar una acción concreta, se consultaba a 1000 personas dadas de alta en Campact sobre la idoneidad de lanzar la campaña. Y esta es la evidencia más importante en contra de la hipótesis conspiranoica de que Monedero o el ministro Garzón estuviesen detrás de esa campaña. Hoy día consultan a más personas porque tienen muchos más mecenas. ¿Creen ustedes que si Compact consulta a 5000 asociados alemanes si es idóneo boicotear productos regados con acuíferos ilegales en otro país, se pondrían de acuerdo solo para joribiar a Pedro Sánchez?

Cancelación del viaje de parlamentarios alemanes a Andalucía

Ahora hay que ver si esa petición ha tenido el efecto deseado. En este sentido, algo ha debido pasar a nivel diplomático porque la visita que tenían prevista algunos parlamentarios alemanes a Andalucía fue cancelada tal y como se dio a conocer en la página web del Bundestag (Parlamento de Alemania) el 5 de junio de 2023. Y el motivo que aducen no es baladí debido a que hace referencia a las elecciones locales y regionales que tuvieron lugar el 28 de mayo de 2023 y al revuelo que ocasionó la visita prevista.

Es muy probable que el anuncio de elecciones anticipadas por parte de Sánchez el 29 de mayo de 2023 tenga algo que ver con la cancelación de es viaje. Y estos dos elementos han sido determinantes en la reacción de las grandes cadenas de supermercados alemanes. Poco después de darse a conocer la cancelación del viaje de los parlamentarios alemanes a Andalucía se ha conocido que hay fuentes ilegales en una finca propiedad del Duque De Alba que extrae agua de los acuíferos de Doñana. Esta noticia no ha sido recogida por la prensa alemana.

Según informan Merkur y Süddeutsche Zeitung, Aldi y Lidl seguirán vendiendo fresas de Huelva. Edeka y Rewe no se han pronunciado todavía. Las firmas de 170.000 ciudadanos rogándoles que no importen más fresas no han surtido el efecto deseado debido a que, sin lugar a dudas, los grandes importadores de fresas se sienten cobijados por el gobierno de Alemania.

Por lo tanto, el boicot de Campact no ha tenido el efecto deseado.

Negacionistas del cambio climático y el Partido Verde

El diario en lengua alemana de Mallorca Mallorca Zeitung se ha hecho eco de los dimes y diretes del comercio de fresas. Thilo Schäfer destaca los rifirrafes y las acusaciones cruzadas entre Pedro Sánchez y Juanma Moreno. Incluye a VOX y a PP entre los partidos negacionistas del cambio climático. Y, lo que es más importante, afirma que las posibilidades de que el PP gane las elecciones de julio son buenas. Insinúa que las conversaciones de la delegación alemana se reanudarán después de las elecciones y, lo que es más importante, con nuevos interlocutores en el ministerio correspondiente.

Es muy revelador que la petición haya tenido bastante más eco mediático que todos los argumentos científicos esgrimidos durante años al objeto de conservar los humedales de Doñana. Y lo que más llama la atención es el silencio de los políticos del Partido Verde de Alemania.