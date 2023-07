El PP y la costumbre de manipular elecciones

El Partido Popular de Rajoy encargó a Villarejo que resucitara el caso Banesto para perjudicar a Mario Conde en las elecciones gallegas de 2012 y facilitar así la victoria de Alberto Núñez Feijóo, hoy candidato a la presidencia de Gobierno. No es el único caso en el que el PP ha practicado el doping electoral: Las cuentas de los Pujol en paraísos fiscales de cara a las elecciones catalanas de 2012, el informe Pisa contra Pablo Iglesias o la ‘Operación Kalashov’ para mantener a Rajoy en La Moncloa son otros ejemplos de esa costumbre del partido de Génova de darse un empujoncito para asegurarse el éxito.

La ‘Operación Kalashov’ que organizó el PP para tomar ventaja en las elecciones de 2015 no fue la primera vez en la que nos encontramos al Comisario Villarejo manipulando informes policiales o filtrando información a la prensa para conseguir modificar los resultados de una contienda electoral. De hecho, esta operación es una más en el largo historial de manipulaciones que vamos a resumir en estas líneas:

Elecciones autonómicas gallegas de 2012

En una exclusiva del 9 de octubre de 2022, Crónica Libre tuvo acceso a un audio en el que el propio Villarejo reconoce el encargo que le realizaron desde la cúpula del PP, con María Dolores de Cospedal de secretaria general, contra Mario Conde para beneficiar a Alberto Núñez Feijoo en las elecciones gallegas de 2012. Resucitaron el caso Banesto en plena campaña electoral con ayuda de la UDEF y de los periodistas afines al comisario. Efectivamente, dicho informe fue publicado y Feijoo se quitó de encima el riesgo de erosión de votos que suponía Mario Conde. El informe sobre Mario Conde resultó ser falso.

Elecciones autonómicas catalanas de 2012

Artur Mas convocó elecciones al Parlament de la Generalitat de Catalunya para el 25 de noviembre de 2012. Inmediatamente después, la cloaca policial se puso en marcha para publicar el “informe borrador” sobre las cuentas de los Pujol en paraísos fiscales. El diario El Mundo fue el elegido para distribuir dicha información falsa. El revuelo fue completo y la intención de voto se desplomó para CiU, cosechando un pobre resultado electoral que desactivó sus planes.

En multitud de audios, Villarejo culpa de la chapuza a otros miembros de la Policía con el DAO )Dirección Adjunta Operativa) al frente. La realidad es que nunca se ha investigado realmente el origen y las consecuencias de dichas publicaciones, pero los audios grabados por el Comisario Villarejo si dejan claro que aquello partió del Partido Popular y que contó con el beneplácito de las más altas instancias del Gobierno de Mariano Rajoy. El informe sobre los Pujol y Artur Mas también resultó ser falso.

El falso informe PISA contra Pablo Iglesias facilitó que Rajoy siguiera en su poltrona de Presidente

Tras la irrupción de Podemos de Pablo Iglesias en el panorama político nacional, en mayo de 2015 la cloaca, de nuevo, se puso incansablemente a trabajar para intentar frenar el auge de este partido incómodo que acercaba a una mayoría de izquierdas. De nuevo, la UDEF, informaciones falsas, cuentas que no existían, financiaciones ilegales que no aparecen… un barullo de información falsa que Antonio García Ferreras y la Sexta del Grupo Atresmedia (Grupo Planeta) no dudaron en destacar en sus telediarios y programas a pesar de lo que comentaban en privado con Villarejo: “esto es muy burdo, pero voy con ello” o “si no tiene cuentas se las creamos con el rabo”.

Las elecciones de diciembre de 2015 no clarificaron el panorama en absoluto, pero la aparición del informe PISA facilitó que no se formara Gobierno, se volviera a las urnas y Rajoy siguiera en su poltrona de Presidente.

La ‘Operación Kalashov’ para ganar las elecciones de 2015

La ‘Operación Kalashov’, que ha desvelado Crónica Libre en exclusiva, es la última de las manipulaciones electorales del Partido Popular que se han descubierto hasta el momento. La operación consistió en liberar al líder mundial de la mafia rusa a cambio de que este entregara información comprometedora sobre el PSOE, flecos sueltos de la Gürtel y los enemigos políticos internos de Mariano Rajoy dentro del Partido Popular. Un auténtico 3 en 1, como el aceite para los metales atascados…

El triple frente funcionó bien: los enemigos internos fueron fulminados (algunos nombres muy importantes del PP de la época dorada de las mayorías absolutas), la Gürtel fue enterrada el suficiente tiempo como para que no afectara a las elecciones de 2015, aunque sí apareció tres años después en la moción de censura que desalojó a Rajoy de la Moncloa; y al PSOE se le mantuvo lo suficientemente a raya como para que el Partido Popular siguiera en el poder tres años más. Esta operación, en conjunción con la creación del informe PISA sobre Pablo Iglesias fueron clave para que Rajoy siguiera en el poder.

Estos antecedentes no nos hacen ser muy optimistas en lo que pueda pasar en los próximos días de cara a las elecciones. Esperemos que las prácticas del pasado hayan quedado atrás, pero que el ‘cara a cara’ entre Sánchez y Feijóo se haya realizado en Atresmedia, que estaba literalmente al servicio de Villarejo y Rajoy, no parece muy alentador.

Los motivos por los que el presidente Sánchez ha aceptado realizar el debate en esta cadena en lugar de en la televisión pública es un misterio que nosotros no somos capaces de desvelar… por el momento.