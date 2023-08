Otro concejal del PP que se desata: «Váyase usted a la mierda, cobarde majadero»

«A Pedro Sánchez le va a dar por culo Puigdemont. Me vais a comer los cojones, sois la puta escoria del socialismo, rojos, etarras, independentistas». No hace ni una semana de las declaraciones de Pedro Rodríguez, presidente del Partido Popular de la localidad de Dosrius y miembro del Comité Ejecutivo del PP de la provincia de Barcelona, cuando otro concejal del PP vuelve a desatarse en las redes sociales. En esta ocasión ha sido Ángel Luis Fernández-Polo Alonso, concejal y presidente del Grupo Municipal del PP de Las Rozas de Madrid quien ha sacado los pies del tiesto: «Váyase usted a la mierda, cobarde majadero» , ha contestado a un tuitero por el hecho de criticar la gestión del equipo de gobierno local. El silencio del partido de Feijóo tras las bochornosas declaraciones del concejal catalán, que no haya habido responsabilidades y siga en su cargo parece que ha dado pie a la barra libre a las malas maneras, faltas de respeto y crispación creada por los políticos de la derecha.

«Esta es la famosa «gestión eficiente» de @jdelauz (José de la Uz alcalde las Rozas) y el @PProzasdemadrid en el Ayuntamiento de las rozas. Dos páginas de El País en dos días. Se rumorea que en las farmacias de las Rozas se están quedando sin Almax». Este es el tuit que ha levantado la polémica.

Escrito este jueves por @hugoalvarezrod2 -que se reconoce en Twitter como vecino de la localidad madrileña de Las Rozas-, se trataba de una crítica a la gestión del alcalde del Partido Popular después de leer la noticia publicada por el diario madrileño en su sección de Madrid titulada Ratas, pulgas, gajos de naranja para desayunar y aulas a 40 grados: el campamento de los horrores en Las Rozas. «Empleados y familias denuncian las condiciones «insostenibles» para los niños que acuden a unas colonias urbanas en un colegio público del municipio», añadía la información que publicaba una foto que se ha hecho viral de una bandeja del menú que se servía a los pequeños esta semana.

A raíz de este mensaje, fueron varios los tuiteros que se incorporaron a esta polémica, de la que se hicieron eco todos los medios y programas de televisión. Y uno de ellos provocó la cólera del político del Partido Popular: «Ente, desde el cariño le encomiendo: váyase usted a la mierda», fue la sorprende contestación de Ángel Luis Fernández-Polo, concejal de la Presidencia y Portavoz de Gobierno del Ayuntamiento de Las Rozas y Portavoz del Grupo Municipal del PP de la localidad madrileña.

El vecino de Las Rozas criticó la reacción del concejal del PP

«Esta es la proverbial educación de uno de los miembros del consistorio del Ayuntamiento de Las Rozas que, eso sí, suele dar lecciones de comportamiento a otros», contestó el vecino de Las Rozas ante esa criticable -e intolerable para una democracia sana- respuesta de un miembro electo de una Administración pública.

Después de borrar su tuit inicial, el concejal de las Rozas volvió a escribir el mismo mensaje, pero con un plus extra de mala educación: «Ente, desde el cariño le encomiendo: váyase usted a la mierda, cobarde de mierda». Era una respuesta a un mensaje que insinuaba que Fernández-Polo podría ser «un político de VOX camuflado bajo las siglas del PP por tener más posibilidades de chupar de lo público».

Y añadía un comentario sobre la noticia que decía que el PP de Las Rozas ha votado en contra de la instalación de los puntos violetas en las fiestas patronales de san Miguel, que se celebran en septiembre y que el concejal ha desmentido. «A rezar que no pase nada a ninguna mujer en las fiestas», finalizaba el mensaje que volvía a encender al político».

Ante tal respuesta, el tuitero escribió: «Retuiteo captura del portavoz del Ayuntamiento de Las Rozas. Señor @Bonasera (nombre en Twitter del concejal Ángel Luis Fernández-Polo Alonso). Señor José la Uz (alcalde la la localidad), cuando insultan a este ciudadano nos insultan a todos. Le recomiendo una tila o un tinto de verano para los golpes de calor, que es muy mala época».

El concejal y portavoz del PP de la localidad borró el mensaje pero siguió la polémica. «Discúlpeme, pero yo no he insultado a un ciudadano de las Rozas. No he hecho eso jamás. Me he dirigido a un ente anónimo que me ha faltado al respeto. Luego he rectificado: he añadido «cobarde majadero». Y me he quedado a gusto. Un saludo, señor«, escribió acompañado de los emoticonos de la bandera de España, un corazón y un brazo marcando biceps, representando fuerza.

Concejal activo en las redes: fotos con Ayuso, con el alcalde…

El portavoz del Grupo popular del Ayuntamiento madrileño es muy activo en las redes sociales y es habitual que cuelgue fotografías personales, tanto en su casa españoleando orgulloso, como delante de un cartel del PP, como con compañeros de partido. Ángel Luis Fernández-Polo Alonso, -conocido como Gelu- ha posado con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso o con el alcalde de Las Rozas, José de la Uz.

El concejal de la polémica tuitera fue en el número 16 de la lista del PP al Ayuntamiento de Las Rozas. El equipo de José de la Uz volvió a conseguir la mayoría absoluta con 18 concejales. Sus polémicos tuits tienen hoy más transcendencia días después de que el concejal del Partido Popular de la localidad de Dosrius y miembro del Comité Ejecutivo del PP de Barcelona, afirmara en las redes: «Me vais a comer los cojones, sois la puta escoria del socialismo, rojos, etarras, independentistas».

Crónica Libre se puso en contacto con él y no sólo se reafirmó en sus afirmaciones sino que fue más aún: «A Pedro Sánchez le va a dar por culo Puigdemont». A pesar del revuelo que montó la entrevista de este medio en las redes sociales, el PP ha ,mantenido un silencio absoluto sobre el tema. la única consecuencia que ha habido es que el concejal catalán ha cerrado su cuenta de Twitter personal y la del partido Popular de la localidad.

A pesar de la indignación popular y las múltiples peticiones de dimisión o cese, el Partido Popular no ha tomado ninguna medida ejemplarizante al respecto. Una semana después, la historia se repite. Quizá sea hora de hacer algo para que los políticos del partido de Feijóo no sigan con comportamientos que aumenten la crispación. Quizá sea hora de que el PP de un golpe sobre la mesa.