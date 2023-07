El concejal del PP se reafirma: «A Pedro Sánchez le va a dar por culo Puigdemont. Me vais a comer los cojones, sois la puta escoria del socialismo, rojos, etarras, independentistas»

Se llama Pedro Martínez y es concejal y portavoz del Partido Popular en la localidad barcelonesa de Dosrius. En las últimas horas ha puesto en una comprometida situación a su partido al colgar un polémico tuit: «Pedro Sánchez se prueba el traje para negociar la investidura«, decía el texto que acompañaba la imagen de un hombre en calzoncillos con abertura por la parte de detrás. El partido le obligó a borrar el mensaje, pero Martínez siguió tuiteando desde la cuenta oficial del PP de Dosrius. «No me toques los cojones, lo borré porque me lo dijeron del partido, si fuese por mi, me ibais a comer los cojones, sois la puta escoria del socialismo, sois fascistas, rojos, independentistas y encima sois etarras», escribió. Crónica Libre habla en exclusiva con Pedro Martínez y se reafirma en sus declaraciones: «Creo en la libertad de expresión, qué problema hay en publicar yo una foto si todos sabemos que a Pedro Sánchez le va a dar por culo Puigdemont».

El Partido Popular le arrebata un escaño al PSOE por el voto Cera y obliga a Sánchez a lograr el «sí» de Puigdemont». El mensaje hubiera pasado desapercibido en las redes sociales si no fuera porque le acompañaba la imagen que se muestra: un hombre de espaldas con un calzoncillo boxer con una abertura trasera acompañado de una frase que decía lo siguiente: «Pedro Sánchez se prueba el traje para negociar la investidura«. Culo al aire, Sánchez, Puigdemont… ya saben lo que quería decir de una manera nada elegante Pedro Martínez, presidente del partido Popular de Dosrius, (Barcelona).





Pedro Martínez, miembro del comité ejecutivo del PP de Barcelona, borró el mensaje. Pero un tuitero ya había hecho una captura y le contestó al mensaje con un: «Qué asco de tuit«.

A partir de este momento, el concejal Pedro Rodríguez no volvió a manifestarse a través de su cuenta personal, pero sí que lo hizo a través de la del Partido Popular de su pueblo. Y se explayó de lo lindo: «Asco de tuit? O realidad? Qué vais a decir los socialistas si estáis acostumbrados a bajaros los pantalones con tal de estar en el poder. Cuando no os gusta y os pica, cómo os ponéis. Decidle a Sánchez que vaya a elecciones, si tan valiente es, que deje gobernar al `partido más votado».

El usuario de la red social le contestó con el siguiente mensaje: «Ojo a la contestación que me da el concejal del PP a través de la cuenta de su partido, no tiene desperdicio. Esta es la gente que tiene el PP en las instituciones».

Y contestaron, de nuevo, a través de la cuenta del partido popular de la localidad catalana @PP_Dosrius: «No me toques los cojones, lo borré porque me lo dijeron del partido, si fuese por mi, me ibais a comer los cojones, sois la puta escoria del socialismo, sois fascistas, rojos, independentistas y encima sois etarras. No tener credibilidad alguna, eso es lo que os representa».

«Si quieres te lo repito, rojos, etarras, independentistas y fascistas», ha añadido en otro tuit. «Si queréis vamos con el tito Bruni y si no de mariscadas», ha escrito en el siguiente. «¿Qué vais a decir si estáis acostumbrados a vivir del cuento?», ha concluido.

«España no se puede romper»

Crónica Libre se ha puesto en contacto con el político y se reafirma en lo que ha escrito en Twitter. «Lo que tengo que comentan al respecto es lo que hay. Me reafirmo. Las elecciones generales las ha ganado Feijóo y el PSOE va a estar a expensas de vascos e independentistas. Yo tengo libertad de expresión. Si el partido me dice que lo borre, lo hago. Pero por encima están los ideales de las personas. Sánchez ha perdido las elecciones, lo que tiene que hacer es ir a otras elecciones, pero no puede bajarse los pantalones por los independentistas. España no se puede romper», asegura.

Pedro Martínez no ha querido decir quién del partido le pidió que borrara el tuit, si fue del PP catalán o desde Madrid, lo único que confirma es que se lo pidieron por WhatsApp. «Para mi es fundamental que no haya crispación. No soy homófobo, como han dicho por ahí. ¿Quién sabe si en mi familia hay alguien homosexual o no? Que me llaman homófobo cuando no lo soy es surrealista. Yo defiendo la libertad de expresión y estoy a favor de las mujeres, a favor de las homosexuales… pero no a favor de que haya alguien en el gobierno y que no haya querido firmar el documento que le pidió Feijóo para que gobierne el partido más votado y que tenga que pedir permiso a los independentistas. Sánchez si quiere gobernar va a tener que hacer una consulta para el independentismo, eso está escrito».

Dosrius es una localidad catalana con 5.855 habitantes en la que gobierna el PSC con Junts desde hace dos legislaturas. «Mi municipio está libre y exento de crispación», asegura Pedro Martínez, único concejal del Partido Popular. Vox no tiene representación en el consistorio. «Llevo 53 años viviendo aquí y yo lo dejo claro. Yo gobernaré en solitario, no pienso pactar con nadie. Con Vox jamás pactaría porque son la ultraderecha. Yo, o mayoría absoluta o nada», asegura.

En la larga y distendida conversación que este medio ha mantenido con él, Pedro Martínez ha querido dejar claro que «no tengo nada que ocultar, lo que he dicho lo he dicho sin ofender, creo en la libertad de expresión. Una cosa es que borre el mensaje y otra es que yo sea un imbécil, que no pueda publicar yo una foto si todos sabemos que a Pedro Sánchez le va a dar por culo Puigdemont».