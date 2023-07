Sánchez seguirá siendo presidente

Pedro Sánchez no gana las elecciones pero sale victorioso del primer round electoral contra casi todos los pronósticos. El líder del PSOE se tendrá que enfrentar ahora a una segunda ronda para seguir siendo presidente del Gobierno. Sánchez tendrá que hacer frente a las elevadas exigencias de sus socios de investidura y también a las de los grupos independentistas. Sólo con su apoyo España seguirá teniendo un gobierno progresista. Los votantes socialistas se han movilizado para impedir que Feijóo y Abascal obtuvieran los resultados que esperaban y les pronosticaban como presidente y vicepresidente de un gobierno que, de momento, parece que no será.

El PSOE ha dado la vuelta a todos los pronósticos y, no gana las elecciones, pero sus resultados están muy por encima de lo esperado. Tras una legislatura llena de complicaciones -con una pandemia y la crisis económica consecuente- Pedro Sánchez ha conseguido mantener los diputado socialistas. Ese resultado electoral que ninguna encuesta durante la campaña preveía le da números suficientes para formar gobierno y, con ello, seguir siendo presidente.

El Partido Socialista ha conseguido 122 escaños, mucho más de lo que le vaticinaban, lo que le da legitimidad para pactar con el bloque de izquierda. la suma de todos, de hecho, les da los suficientes escaños para conseguir una mayoría absoluta de los partidos progresistas. No sólo no pierde diputados sino que suma dos más. 400.000 votos más que en 2019 le dan la razón.

«Gracias de corazón», ha afirmado Pedro Sánchez nada más salir al balcón de Ferraz. «Convoqué las elecciones anticipadas porque había que elegir un rumbo de avance o un rumbo de retroceso como proponían PP y VOX. España ha sido clara, el bloque involucionista ha fracasado»

Yolanda Díaz ha conseguido mantener el tipo logrando 31 escaños, no llega a su propósito de convertirse en la tercera fuerza política del país, consiguiendo el sorpasso sobre Vox pero sus resultados, como su dice su nombre, suma. Yolanda Díaz ha asegurado: «Hemos ganado. Se ha cambiado el guión».

Feijóo, muy por debajo de lo que esperaban. Su mala campaña le ha pasado factura

Los 136 escaños de Feijóo están muy por debajo de lo que el Partido Popular esperaba. Los errores durante la campaña de su líder les ha pasado factura. la extrema derecha baja y la suma de ambos no da suficiente ni de lejos para formar gobierno. En total, 169 escaños de la derecha y extrema derecha. Sus pactos en los gobiernos autonómicos seguramente hayan pasado factura en estos resultados.

«Sorprendente el resultado. La izquierda se ha movilizado. El PP ha ganado las elecciones y lo lógico sería dejar gobernar al más votado», asegura a Crónica Libre la alcaldesa de Torrelodones, la popular Almudena Negro.

Ábalos a Crónica Libre: «Los españoles siguen mirando al futuro»

«Tenemos una gente que en su mayoría es prudente, humilde, tolerante y progresista. A esa mayoría la derecha mediática y política la desprecia y consecuentemente se han estrellado. Los españoles siguen mirando al futuro», asegura José Luis Ábalos número 2 por Valencia del PSOE tras conocer los resultados electorales.

En la misma línea se muestra otra histórica del Partido Socialista. Elena valenciano asegura a Crónica Libre que «el PSOE aguanta, sus raíces son muy profundas y España no normaliza a la extrema derecha».

La expresidenta tercera del congreso de los Diputados por Podemos, Gloria Elizo, que anunció que dejaba la política en una carta publicada en este medio asegura que «no podemos descartar una repetición electoral pero sin duda hoy es un éxito de Sánchez que ha dado la vuelta a los resultados del 28M. Depende de las negociaciones pero desde luego debemos como progresistas poner de todo de nuestra parte para una nueva legislatura progresista. Feijoo ha pagado su desprecio al electorado».

Ceder a las exigencias de los independentistas

No le falta razón porque Sánchez no sólo depende de sus socios de investidura sino que tendrá que ceder a las peticiones de los independentistas catalanes si quiere seguir en La Moncloa. Y tanto ERC como Junts han dejado claro que no van a regalar sus votos.

Gabriel Rufián ha salido a felicitar al PSC como ganador de las elecciones de Cataluña y ha considerado que éstas han sido las elecciones más españolas de la historia. «El bipartidismo estaba profundamente debilitado y se han reforzado. No son los resultados que querríamos, no toca celebrar. También es de partido serio y de gobierno no tener siempre resultados históricos, pero lo que ha conseguido ERC es muy importante, el independentismo puede decantar la balanza». El portavoz de Esquerra ha sido directo: «Desde hoy me pongo a disposición de hacer lo que dijimos en campaña: o Cataluña o Vox. Y este es el dilema de Pedro Sánchez y Yolanda Diaz si quieren gobernar el país. Que nos pongamos de acuerdo todos los independentistas», ha declaro Rufián en la sede de su partido haciendo una llamada a todas las fuerzas independentistas para pedir todo el apoyo para que la balanza caiga de un lado o de otro.

Y así ha ocurrido, la candidata de Junts ha salido a continuación para afirmar que «el nuestro es un pueblo que aprovecha oportunidades y esta es una oportunidad. Las cosas se tienen que hacer de forma diferente», ha afirmado categórica Miriam Nogueras antes de sentenciar. «o me temblará el pulso. Nosotros no haremos presidente a pedro Sánchez a cambio de nada».

Comienza el segundo round para Pedro Sánchez y no parece que vaya a ser fácil.