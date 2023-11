Cospedal ante el juez para dar explicaciones sobre Villarejo

«No conozco los motivos por los que me han citado a declarar», «no conozco a ninguno de los investigados», «Con Villarejo sólo me he reunido en 5 o 6 ocasiones», «no recuerdo haber hablado con Villarejo de Bárcenas ni de Gómez de Liaño»… María Dolores de Cospedal se ha desligado de cualquier implicación de responsabilidad en las presiones denunciadas por Bárcenas y su abogado, López de Liaño, para que no salieran a la luz informaciones comprometidas sobre el Partido Popular en la época en la que ella era secretaria general. Pero ha confirmado haber mantenido reuniones con Villarejo porque tenía informaciones de personas que podían perjudicar al PP. Cospedal también ha tenido que contestar a preguntas sobre Zakhar Kalashov, el líder de la mafia rusa al que, según la exclusiva de Crónica Libre, Rajoy excarceló a cambio de información confidencial para ganar las elecciones de 2015.

El juez García Castellón decidió apartarla de la causa Kitchen a pesar de los audios y de las declaraciones, pero hoy, finalmente, María Dolores de Cospedal ha tenido que declarar en la Audiencia Nacional. No ha sido fácil. Tuvo que ser la Sala de lo Penal quien le diera un toque de atención al magistrado y le recordara que había indicios más que suficientes para llamarla a declarar. La ex número 2 del Partido Popular de Rajoy se ha presentado ante el juez asegurado que no sabía los motivos por los que le habían citada y ha negado prácticamente todo de lo que le ha acusado Villarejo.

El juez Manuel García Castellón investiga las presiones denunciadas por Luis Bárcenas, extesorero del PP, y su abogado, Javier Gómez de Liaño para que no salieran a la luz informaciones comprometedoras que implicaran al Partido Popular en la trama Gürtel, la de financiación ilegal del Partido Popular, la cuenta B, los famosos sobres…

En esta conocida como pieza 36 de la causa Tándem, el comisario Villarejo aseguró ayer lunes en la Audiencia Nacional que acudía muy a menudo a la sede del PP de la calle Génova por toda la información que él manejaba sobre el abogado de Bárcenas. Villarejo aseguró que se reunió unas 15 veces con María Dolores de Cospedal y que podría haberle informado de la información que entonces manejaba sobre unos supuestos pagos que el líder de la mafia rusa Zakhar Kalashov habría hecho al abogado Gómez de Liaño.

Cospedal y Villarejo hablaron sobre personas que querían perjudicar al PP

En su declaración de hoy, Cospedal, sin embargo, lo ha negado todo. La exsecretaria general del PP ha asegurado que sólo se reunió con Villarejo en cinco o seis ocasiones y que no recuerda haber hablado de Bárcenas o su abogado en ningún momento, apartándose, por tanto, de las citadas presiones que el magistrado investiga. La que fuera mano derecha de Mariano Rajoy sí ha explicado los motivos por los que se reunió con el comisario jubilado: porque Villarejo disponía de información de personas que querían perjudicar al PP. Cospedal ha negado que hablara con el comisario jubilado de la trama Gürtel, asunto del que sólo tenía información a través de lo publicado por la prensa.

En la misma línea, Cospedal ha asegurado que no conocía el motivo por el que había sido llamada a declarar como testigo en esta causa y, tras ser informada, ha afirmado que no conoce a los investigados. Cospedal sí ha reconocido haberse reunido con el abogado Javier Iglesias -también testigo de la pieza- en tres o cuatro ocasiones; con el por entonces Secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez; y con Eugenio Pino, el que fuera director adjunto operativo de la Policía, aunque no recuerda los temas de conversación. La Fiscalía Anticorrupción pide para estos dos últimos 15 años de cárcel por la operación Kitchen. A partir de ese momento, el exsecretario de Estado, Francisco Martínez, número dos del ministro Fernández Díaz, ha solicitado que el PP sea acusado como responsable civil en la operación Kitchen.

Operación Kalashov: excarcelar al líder de la mafia rusa a cambio de información

Crónica Libre publicó el pasado mes de julio una exclusiva esclarecedora. Rajoy liberó a Kalashov, líder mundial de la mafia rusa a cambio de información contra el PSOE para ganar las elecciones de 2015. En el texto se explicaba, con documentación incluida, que Villarejo tenía contacto, a través de uno de sus confidentes, con Zakhar Kalashov, líder mundial de la mafia rusa, que estaba encarcelado en España como resultado de la conocida como operación Avispa.

Zakhar Kalashov le ofreció a Villarejo información comprometedora sobre el PSOE, sus líderes, e incluso los adversarios políticos de Rajoy dentro de su propio partido a cambio de ser puesto en libertad y anular su extradición a Georgia, país que reclamaba su extradición por una lista tan larga de crímenes que no cabe en este digital. Villarejo reflejó la propuesta en una nota informativa que le hizo llegar al DAO de la policía, Eugenio Pino, al Secretario de Estado, Francisco Martínez. Además de con el ministro del interior.

Kalashov también aportaría información sobre los movimientos de los “otros dolores de cabeza de Rajoy”: la Gürtel con los pagos en Uruguay al entorno de Luis Bárcenas por la operación de Arganda, los pagos a Correa o los supuestos movimientos de fondos de Eduardo Zaplana en Suiza. Zaplana era uno de los detractores de Rajoy… Y así le fue. Porque esta información dio lugar a la causa Erial que le llevó a prisión, aunque los fondos no aparecieron y las cuentas no existían. Un clásico de Villarejo.

A pesar de la férrea oposición de un Teniente Coronel de la Guardia Civil que, con buen criterio, no entendía la necesidad de que los mandos policiales se reunieran con Kalashov en la cárcel, la operación se completó. El acuerdo fue sellado a finales de 2014. Así, el Consejo de Ministros de Rajoy aprobó la liberación de Kalashov. Pero para la excarcelación y extradición de presos, requiere en España la aprobación de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional… Pero esto tampoco fue un problema. Una Sala donde estaban de magistrados Enrique López y Concepción Espejel aprobó la expulsión de Kalashov a Rusia donde fue inmediatamente liberado…

Copia de toda la documentación aportada por Crónica Libre en los reportajes sobre el escándalo Kalashov obra en poder del Juzgado de la Audiencia Nacional que dirige Manuel García Castellón y de la Fiscalía Anticorrupción de Alejandro Luzón.