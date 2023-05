Cuentas falsas y telediarios, la pinza letal de la «Mafia Villarejo», Planeta y Atresmedia

Hace pocos días Crónica Libre daba en exclusiva la noticia de la imputación o investigación del Grupo Planeta, su presidente José Creuheras y Luis Elías, el secretario del Consejo por los delitos de falsificación de documento privado, denuncia falsa, revelación de secretos y estafa procesal.

Planeta es el socio de referencia de Atresmedia, compañía que explota las cadenas de Televisión Antena3 y La Sexta, en las que posee un 42% aproximadamente. Pero este porcentaje lo comparte a medias con su socio histórico, el grupo italiano DeAgostoni, por lo que, en realidad, Planeta tiene un 21% del capital de las cadenas de televisión. A pesar de este pequeño porcentaje, Planeta ostenta la Presidencia de la cadena, que recae en el propio José Creuheras, y el control de la línea editorial y los noticiarios de los que se ocupan Mauricio Casals y Antonio García Ferreras, contertulios habituales del comisario Villarejo.

El presidente de Grupo Planeta, José Creuheras. Foto: Gustavo Valiente / Europa Press

La incansable grabadora de Villarejo, ha permitido desvelar como la combinación del acceso a datos policiales, procedimientos judiciales y los telediarios se ha demostrado como una `pinza letal´ y una fuerza incontestable que la ha permitido:

Cesar al ministro José Manuel Soria, cuyo pecado fue enfrentarse a Mauricio Casals, fue fulminado con la información policial de Villarejo y Olivera que los telediarios de Ferreras se encargaron de difundir, como escuchamos en el siguiente audio. Fue una semana dura, según explica Ferreras, pero consiguieron proteger a Casals y que dimitiera el ministro Soria…

Villarejo: Lo que necesite, tienes mi teléfono, yo tengo el tuyo cuando necesites... Ferreras: Puedes llamarme también yo no soy como Federico [Jiménez Losantos] Adrián de la Joya: Antonio... V: Has visto que tonto. ADlJ:...Sabiendo perfectamente cómo te has portado con Mauricio, con el ataque de un tal Soria, ¿me entiendes? F: Mauricio... hombre, si atacan a Mauricio... ADlJ: Bueno, nosotros sabemos, eso, eh, Mauricio es... F: De todas formas esa semana fue muy dura. ADlJ: Mauricio es una persona, eh, oye totalmente excepcional. Olivera: Que le soltamos algo a Soria, que a Soria lo quieres... V:Sí ADlJ: Es como un hermano mío. O: lo quiere mucho. ADlJ:Y para eso tú estás ya. V:Compañero de carrera, sí O:Chicho V:Compañero de Canarias O:Le podemos, le puedes mandar a Chicho a través de Toni...yo no Casals: Dicho de otra manera, Antonio, esto es una mafia... V:je je je F:Pero aquí hay códigos ADlJ:Bueno O:Sí, sí, un clan, C: Por eso lo digo, es un clan O: un clan, es un clan F: Yo creo en los códigos V: Yo también O: Esto es un clan V: ¿Has visto el tonto del Federico?, ¡que respuesta!....

Colocarle una cuenta falsa al político Pablo Iglesias, en la que Ferreras y Atresmedia dieron voz a Eduardo Inda cuando publicó la falsa cuenta de Pablo Iglesias en la sucursal del Europacific Bank en Islas Granadinas, con el consiguiente daño irreparable de imagen…

Villarejo: ¿Sí, claro, por qué, por qué? ¿Por qué? Ella no podía explicar cómo coño había recibido un fax de Laos, ¿cómo que de Laos? y claro manda, manda de París, el propio Paesa a mandar ese pero además con membretes antiguos del Ministerio, que ya no era. Lo mismo que le ha pasado a nuestro amigo Inda que los papeles... Ferreras: ¿Quién le ha metido la bacalada? V: Le ha metido la bacalada la DAO, se la han dado el Pino, Pino, se le ha metido, Pino que a su vez se lo han proporcionado los tíos de la... de la DEA, pero... F: ¿Pero lo han hecho aposta o no? V: Eh..Bueno, a él uff no sé, ¿sabes lo que pasa? Que Eduardo yo le presenté en su día a Pino y a toda esta gente y tal, pero se lo he dicho muchas veces, Eduardo, no te fíes de esta gente. Esta gente no, o sea, no son... F: Yo le dije “Eduardo, esto es muy serio, yo voy con ello, pero esto es muy delicado y es demasiado burdo”. V: Claro... F: Es demasiado burdo, es decir porque yo no sé… V: Ellos tienen un lenguaje. F: Estos son bolivarianos, que total estos han estado allí. Claro que nunca se han ocultado. Ahora yo no creo que Pablo Iglesias abra una cuenta en las Granadinas a su nombre, dos apellidos para que Maduro, el día que se escribe Podemos, le mande doscientos mil euros, joder son bastante más listos que todo eso. Es más, ellos hace tiempo. Porque, cuando los conocí yo, yo soy muy crítico con el Gobierno de Venezuela desde hace mucho, muy crítico. Cuando estaba Hugo Chávez, ¿eh? y yo en la Ser tenía problemas porque yo era muy crítico con Hugo Chávez, porque conozco además, he tenido alguna relación allí con alguna periodista de allí, que es empresaria y tal, que no es precisamente del Gobierno venezolano. Y soy muy crítico y tal, pero yo le digo: “Joder, Eduardo, esto es... joder, no, tío, no”. A mí me dice: hace 7 años Pablo Iglesias en la Fundación tal recibió... Vamos seguro, seguro y de Ecuador y de Bolivia no sé qué, pero tío a nombre de tal y encima con la madre por delante. Él me dijo también los servicios de inteligencia cubanos tío, los cubanos. Que no, que no...Y a mí me ha dicho alguien, que los cubanos no le están pasando nada a los americanos, a pesar de todo. Que ahora es verdad que hay un deshielo y tal, pero que no les están pasando nada. V: Es cierto que en Venezuela hay buena información…. Olivera : Hay buena información. Villarejo: Buena información del servicio cubano dándole instrucciones a los venezolanos, sobre ellos y con reuniones donde hay etarras metidos, eso es cierto. Y eso, esa información nos la facilitaron a mí y al Oli y quedamos en tal porque claro, había que ir a un sitio, darles una pasta y tal y cual... no sé qué y conseguir los documentos chequearlo. Como se hacen estas cosas. Estas cosas tú no puedes comerte lo que te trae cualquier pringado. F: Y ¿cómo llega ésto a la DAO?

La trampa a Juan Luis Cebrián, Presidente de Prisa, colocándole una cuenta inexistente en un paraíso fiscal donde habría cobrado una comisión inventada por una operación inmobiliaria del grupo Prisa.

VILLAREJO: El destinatario era Cebrián, del pago de comisiones... FERRERAS: ¿Las del banco de Santander? V: Sí, la operación del Banco Santander F: No, no... V:No las de Prisa y las del Banco Santander, es que se hicieron en la misma operación. Hay ahí, hay ahí una operación que es oficinas del Banco Santander, que da un crédito el propio banco con una garantía de dinero fuera, eso lo hacía don Emilio de puta madre, ¡eh! y la operación de venta de los locales de Prisa de Gran Vía y de no se qué no se cuantos. Eso se hace todo en una operación que son 2000 y pico kilos y eso va por tramos, eso se hace por tramos... F: ¿Y eso lo hace Oleguer [Pujol Ferussola}? V: Lo hace Oleguer, lo hace un hijo de Javier de la Rosa, lo hace un tipo que manda Cebrián, que es el que cobra una comisión. Bueno, pues cuando todo ese informe yo lo hago, llegar a los dos días ya no sigas por ahí, no se qué no se cuantos, que nos cortan las acciones. A mí eso puede ser un poco como yo dije en su día, coño, bueno está visto que el Cebrián ahora que venga conmigo con el tonto este del Ayuso... vamos que tengo el nombre de sociedad. Los próximos días te lo doy. F: ¿Y la sociedad sería suya...? V: Es una sociedad, claro suya, instrumental. F: Ni de Prisa ni de Polanco. V: Suya. Y no es el nombre de esta que ha salido a nombre de la ex. Que la ex ya ha dicho que no es suya, que es de él...

Pero en el caso de Pérez Dolset se les fue la mano. Contra el empresario no se limitaron a la típica campaña de hundimiento y desprestigio que hemos repasado, sino que llevaron esta información a la Fiscalía y a la Audiencia Nacional para conseguir encarcelar a Pérez Dolset. Eso sí, la campaña mediática posterior fue brutal y de una intensidad desconocida hasta la fecha.

Curiosamente, todos los medios que se hicieron eco de aquella noticia hoy callan la imputación de Planeta y su Presidente Creuheras, que también controla el mercado publicitario a través de Atresmedia Publicidad. Como repiten muchos editores: “perro no come carne de perro”, aunque suena más a miedo a “Somos la Mafia”.

Casals: Dicho de otra manera, Antonio, esto es una mafia...

Hasta el momento, sólo Crónica Libre y Canal Red liderado por Pablo Iglesias, se han hecho eco de la imputación del Grupo Planeta y su presidente.