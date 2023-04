El Pulitzer Seymour Hersh sobre Nord Stream. ¿Una inocentada al canciller Scholz?

El periodista, escritor e historiador Seymor Hersh, ganador de un premio Pulitzer, afirma sobre sí mismo que «soy un experto en lanzar historias explosivas que se basan en las revelaciones de fuentes que no nombro y no puedo nombrar.» Es una de las máximas del código deontológico del periodista. Lo recoge la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) en su artículo 3.

El secreto profesional es un derecho del periodista, a la vez que un deber que garantiza la confidencialidad de las fuentes de información. Por tanto, el periodista garantizará el derecho de sus fuentes informativas a permanecer en el anonimato, si así ha sido solicitado. No obstante, tal deber profesional podrá ceder excepcionalmente en el supuesto de que conste fehacientemente que la fuente ha falseado de manera consciente la información o cuando el revelar la fuente sea el único medio para evitar un daño grave e inminente a las personas.

Hersh relataba atrocidades en su artículo sobre la masarcre de My Lai en Life y Look pero sus editores no querían publicar nada sobre la masacre perpetrada por soldados americanos. El anonimato de las fuentes no fue más que una excusa.

No le quedó otra alternativa que publicar el resultado de sus investigaciones periodísticas en medios pertenecientes al grupo clandestino Dispatch News. A Seymour Hersh le acusaron de no citar sus fuentes cuando publicó el artículo sobre la autoría del atentado de Nord Stream que desencadenó olas de turbulencias mediáticas a nivel mundial. En una nueva entrevista que se analizará más abajo relata que trabajó entre 7 y 8 años para New York Times y escribió en torno a 800 artículos. Solo en 4 ó 5 se citaron las fuentes. En el resto de los artículos se preservó el anonimato de los informadores.

La nueva entrevista a Seymour Hersh

El periodista alemán Patrik Baab ha logrado entrevistar a Semour Hersh hace poco sobre las claves del atentado de Nord Stream cuya entrevista ha sido publicada el 1 de abril de 2023 en inglés y en alemán después de que Hersh publicase semanas antes un artículo en el que acusaba a los EEUU del atentado. Parece una inocentada, pero imaginémonos por un momento que no lo sea y veamos sus claves.

La manipulación mediática

La patología de la política internacional de los EEUU

La participación de Noruega

El atentado a Nord Stream desde el punto de vista penal

El papel de Olaf Scholz

La manipulación mediática en torno a la autoría del atentado a Nord Stream

La entrevista arranca con un comentario sarcástico de Hersh que alude a que el New York Times y el semanario alemán Die Zeit llegasen a la misma conclusión sobre la posible involucración de Ucrania en el atentado. Y se pregunta que si encontraron restos del explosivo en el yate por qué no intentaron encontrarlos en el fondo del mar.

Daneses y suecos estuvieron en el lugar de los hechos pocos días después del atentado, pero los americanos se les habían adelantado y habían retirado los restos de las minas explosivas. Ambos periódicos han vendido la idea de que un yate de 15 metros habría sido el medio de transporte de las minas de plástico.

Hersh señala que, en el caso de que el yate dispusiese de un ancla, para fijar el yate al fondo marino, habría que sumergirlo 80 metros en el mar, lo que le provocaría una inclinación tal que le haría volcar. Además, no se puede instalar una escalera en el yate para que se sumerjan los hombres rana porque en esa parte se encuentran los motores.

Una historia inverosímil que cuentan reputados periodistas de dos periódicos muy respetables. Quien quiera contar historias, debe tener la suficiente curiosidad como para ponerse en contacto con la realidad, sentencia Hersh. Además, añade que están todos (los medios) empecinados con un contrarrelato.

06 Septiembre 2021, Instalando tubos del gaseoducto Nord Stream 2. Foto: Nord Stream 2/dpa

Baab le pregunta sobre las informaciones de la supuesta autoría de Rusia que han circulado últimamente en Alemania. Hersh descarta esa hipótesis de forma contundente. De hecho, Rusia había pedido una investigación independiente del atentado por parte de la ONU. El 27 de marzo de 2023 dictaminó el Consejo de Seguridad de la ONU que no se establecería una Comisión de investigación para investigar el atentado.

China, Rusia y Brasil votaron a favor, ningún país votó en contra y los demás (12), también los EEUU, se abstuvieron. Ya Sevim Dagdelen había pedido el 10 de febrero de 2023 (minuto 26:45) en el Bundestag que Alemania no debía oponerse a una investigación internacional liderada por la ONU. No obstante lo anterior, Hersh apunta que la agresión de Rusia a Ucrania es inaceptable a pesar de las múltiples provocaciones sufridas por Rusia.

La nueva entrevista a Seymour Hersh

Ante la pregunta de si los medios son parte de la campaña de encubrimiento de determinadas informaciones, Hersh es tajante. No cree que los periodistas practiquen el encubrimiento de informaciones con alevosía y premeditación. No son conscientes de que son parte de las tácticas de encubrimiento. Y eso es lamentable. Añade que echa de menos el pensamiento crítico en el periodismo. Ese pensamiento crítico que nos permite cuestionar relatos que se promueven desde los estamentos oficiales.

La manipulación mediática es en los EEUU tal que usted puede estar a favor o en contra de Fox News. Esta deriva irracional la desencadenó Donald Trump. En estos momentos, se da la circunstancia de que todos temen la vuelta de un loco como Trump al gobierno de los EEUU lo que impide que se describan las políticas de Biden en sus justos términos.

La próxima mentira que se lanzará será que se ha pedido un estudio a la CIA que investigue el asunto de Nord Stream y cuyo resultado puede estar listo en dos semanas. El relato sería que los EEUU no fueron los perpetradores del mayor atentado medioambiental de la historia de la humanidad.

La patología de la política internacional de los EEUU

Parte del problema del atentado a Nord Stream se explica según Hersh por un comportamiento patológico de los mandatarios de los EEUU. En resumidas cuentas, actúan guiándose por el odio profundo. El odio hacia el comunismo y el odio hacia todo lo que pueda poner en brete los intereses de los EEUU. Hersh señala que Biden tiene un cómplice en la judicatura norteamericana.

Se llama Clarence Thomas y es el jefe del Tribunal Supremo de los EEUU. Fue él quien hizo la vista gorda ante las acusaciones contra Biden y también fue él quien aconsejó actuar ante las prácticas de extremismo sunita que practicaba Osama Bin Laden.

29 Junio 2022, Spain, Madrid: (I-D) Pedro Sanchez, Recep Tayyip Erdogan, Boris Johnson, Joe Biden, y Jens Stoltenberg. Volodymyr Zelensky (en pantalla) en videoconferencia. Foto: NATO/dpa

Se invadió Iraq con ese pretexto y, mucho después, Siria. Tanto Sadam Hussein (presidente ejecutado de Iraq) como Bashar Assad (actual presidente de Siria) eran muy reacios al sunismo radical. Los EEUU actúan guiados por el odio. La misma narrativa se emplea actualmente contra China.

Y Alemania se había tornado un peligro para los intereses de los EEUU. Hersh llega incluso a honrar a Henry Kissinger, por muy inmoral que haya sido a lo largo de toda la historia, por las cosas buenas que hizo. Ahora bien, la actuación de Biden la rechaza sin medias tintas.

Lo que llevó a Biden a tomar la decisión de atentar contra Nord Stream fue que sentía que la OTAN y Alemania se mostraban contrarios a la invasión de Iraq y, por ende, a otras guerras. Por tanto, Biden tomó la decisión de llevar la guerra de Ucrania a una situación de estancamiento con el abastecimiento de gas barato ruso a Europa.

Gas ruso barato que fue el que desató una etapa de prosperidad en Europa en los años en los que fluyó. Alemania recibía tanto que pudo venderlo a sus socios europeos. La industria europea era, de repente, competitiva por los bajos precios del gas. Se lamenta de que Alemania siga al dictado de los EEUU.

Alemania ha sobrevivido el invierno pero llegará el siguiente, que será devastador, pronostica Hersh.

La participación de Noruega

Un atentado de las características de Nord Stream se debe planear y acometer con el conocimiento de pocas personas. Por tanto, los que lo diseñaron son muy pocos. Quienes sí saben de algo son Biden y el director de la CIA. El primero no habrá dicho demasiado pero el segundo habrá entendido que se espera de él que hay que destruir el Nord Stream. No habrá nada por escrito, imagino.

Hersh se lamenta que la pieza clave del atentado fue Noruega y es algo que los medios han obviado. Crónica Libre ya informó en detalle sobre la participación de Noruega en el atentado. Dos puntos clave son la cesión previa de jurisdicción a los EEUU dentro del territorio noruego y un contrato de colaboración entre OTAN y UE firmado en las postrimerías del atentado a Nord Stream.

A preguntas de Baab, Hersh afirma que la elección de Noruega no es casual. Noruega fue aliada de los EEUU en la guerra de Vietnam y participó en operaciones encubiertas en Vietnam del Norte antes de que esta comenzara. Son gente muy competente con una experiencia marítima sin parangón a nivel mundial. Además, poseen las mejores lanchas torpederas PT (Patrol-torpedo boot). El hecho de que Noruega comparta frontera con Rusia en el Polo Norte, la hace altamente atractiva para los intereses norteamericanos.

07 Junio 2022, Lituania. Tanque Leopard. Foto: Michael Kappeler/dpa

Los EEUU han invertido millardos de dólares en Noruega llegando a instalar un sistema de radar Synthetic Aperture Radar que puede controlar todo el círculo polar ártico desde Noruega. También han revitalizado una base submarina que había sido abandonada en la Segunda Guerra Mundial y que los EEUU ha construido en un punto más al norte. Los noruegos son buenos colaboradores, señala.

Por tanto, fueron los noruegos quienes pusieron a disposición de los hombres rana sus barcos para sumergirlos a 80 metros de profundidad. Hersh afirma con rotundidad que fueron solo dos hombres rana de la Marina de los EEUU los que colocaron toda la carga explosiva.

Añade que ni Nancy Pelosi ni el presidente noruego Jonas Gahr Støre estaban informados sobre la operación en septiembre de 2022. Cuantos menos lo sepan, más secreto será. Y fueron submarinistas de la Marina porque la Marina no está obligada a dar cuenta de sus actuaciones al Congreso al tratarse de una operación militar ni cuando la CIA esté involucrada.

El atentado a Nord Stream desde el punto de vista penal

Este atentado medioambiental tiene una vertiente penal muy interesante según Hersh. Y lo dice desde la confianza que le otorga la experiencia que adquirió trabajando sobre legislación marítima durante muchos años. Se remonta a los años 1980 cuando se tendieron los cables de telecomunicaciones y los EEUU firmaron contratos a nivel mundial. Desde entonces no ha habido cambios y no existe ninguna ley que sancione un atentado a una tubería de gas.

Dicho esto, es altamente probable que lo que ocurrió con Nord Stream sea valorado como atentado por un juzgado y, si se pudiese probar que fueron los EEUU, sería este país quien tuviese responsabilidades penales y civiles que podrían hacer valer los propietarios del gaseoducto Nordstream. Los daños y perjuicios son de muchos millardos. Y añade que luego están las secuelas medioambientales en las postrimerías del atentado que es, sin lugar a dudas, contrario al derecho internacional. A preguntas de Crónica Libre, Nord Stream no ha respondido sobre si iniciará acciones legales contra los EEUU.

La responsabilidad del canciller Olaf Scholz

El periodista Baab le preguntó directamente si cree que Olaf Scholz está siendo chantajeado por los servicios secretos norteamericanos. Hersh respondió que no cree que Scholz sea el tonto de la película. A estas alturas, Scholz sabe qué ha pasado o ya tiene una hipótesis bien definida, pero se adhiere al relato norteamericano de que «no sabemos nada».

Ahora bien, las relaciones diplomáticas están tensas o, en palabras de Hersh, envenenadas. Y no solo entre Alemania y los EEUU sino que con todos los socios de la OTAN. La falta de gas ruso ha afectado a toda la industria europea y los consumidores lo están pagando.

La pregunta que hay que plantearse es, por lo tanto, quién tiene responsabilidad penal. ¿Biden o los EEUU? ¿Tiene la marina de los EEUU carta blanca para perpetrar atentados contra terceros países con total impunidad? ¿Hay algún diputado o senador norteamericano al que le preocupe esta cuestión? ¿Cuánto sabía y sabe Olaf Scholz? La diputada alemana Sevim Dagdelen le recordó en sede parlamentaria sus palabras al jurar el cargo de canciller. «Evitar males al pueblo alemán» minuto 27:45.

Desde hace más de dos semanas el canciller Scholz conoce los resultados de las pesquisas judiciales llevadas a cabo por la fiscalía alemana. Desde entonces calla.