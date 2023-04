Gabriel Rufián: «Son prácticas mafiosas de primero de mafia»

Gabriel Rufián, portavoz del Grupo Parlamentario Republicano en el Congreso ha concedido una entrevista exclusiva para Crónica Libre, tras la reunión de la Comisión de la Operación Cataluña. Nuestro medio ha entegado, al líder republicano, documentación relativa a servicios de inteligencia de Lienchestein, Andorra y al FinCEN.

En la mesa de Rufián destaca entre otros objetos un elemento deportivo, una bandera del RCD Espanyol, un club que atraviesa un mal momento. Gabriel Rufián se expresa con mucha serenidad, con calma, pero con contundencia, a la manera de los jesuitas: “Suaviter in modo, fortiter in re», suave en la forma, duro en el contenido. Les ofrecemos una seleccción de los mejores momentos en formato vídeo y la entrevista completa por escrito.

Hoy se ha reunido la Comisión de la Operación Cataluña con el objetivo de acordar una lista de comparecientes y ha estado a punto de acabar sin acuerdo como la anterior del día 31 de marzo. Gracias a una propuesta del PNV se ha acordado una lista de mínimos con dos nombres, Cierco y Villarejo ¿Cómo valora esta situación?

«A priori puede parecer curioso o incluso incomprensible, pero para aquellos y aquellas que vivimos el día a día y padecemos las dificultades y discrepancias que hay dentro del seno de del Gobierno, concretamente entre el PSOE y Unidas Podemos, nos podíamos imaginar que esto podía llegar a pasar, sobre todo estando en precampaña electoral. Hemos visto a un PSOE, haciendo de PSOE, como siempre, intentando frenar a según qué comparecientes.

El PSOE hace las cosas siempre obligado. Y Podemos, bajo mi punto de vista, también, quizá excesivamente obsesionados en intentar que desde el minuto uno su lista fuera íntegra. Nosotros hemos intentado mediar entre unos y otros y decir que esto tiene que empezar, que lo importante es que empiece. Si tú haces bien tu trabajo y los interrogatorios son buenos e incisivos como deben de ser, entonces el compareciente te puede llegar a facilitar información que justifique que vengan otros testigos que ya tenías en mente. Repito, el PSOE no regala nada si no es obligado».



Una de las características de la mecánica de funcionamiento de esta Comisión es que, a pesar de tener solamente dos comparecientes aprobados en este caso Cierco y Villarejo se pueden ir incorporando nuevas comparecencias a lo largo de su desarrollo. ¿Cuáles son los comparecientes, según Esquerra Republicana, según Gabriel Rufián, que deberían comparecer ante esta Comisión?

«Hay muchos. Hay mucha gente que ya ha venido en otras causas de investigación en torno a este tema desde el año 2015. ¿Quiénes deben venir? Más o menos los mismos nombres que se van repitiendo, la única diferencia es que lo que hoy son sospechas, con el tiempo acaban siendo certezas. Ahora estamos hablando de gente que en el año 2015 a mí me decían que era un loco por decir que estaban involucrados en según que corruptelas, con según qué espionajes, con según qué manipulaciones. Nosotros lo que queremos es que vuelvan por aquí los máximos responsables del Partido Popular.

Gente relacionada, también con la que yo creo que es la novedad de esta comisión, como es el tema de Andorra, de la banca andorrana. La presión que ejerció el Gobierno del Partido Popular, el Ministerio del Interior para intentar doblar el brazo a un poder tan importante como es la banca, con el objetivo de intentar salvaguardar lo que para ellos era la unidad de la patria».



En este sentido hay que recordar que Mariano Rajoy está imputado por una juez andorrana y que de alguna manera parece que a los socialistas no les interesa demasiado dar una mala imagen internacional de España y se oponen a su comparecencia. ¿Debería Mariano Rajoy responder a las preguntas de esta Comisión?

«Sí, claro, debería comparecer Mariano Rajoy, el máximo responsable del Partido Popular durante tanto tiempo jefe de un Gobierno que hizo lo que hizo de forma ya demostrada, ya no es opinable. Muchas de las cosas, repito muchas de las sospechas que nosotros exponíamos en comisiones, en plenos, en intervenciones, en entrevistas, ya son certezas.

La única pregunta que cabe hacerse es qué será lo siguiente. Seguramente algunas de las sospechas que ahora tenemos serán certezas de aquí a tres, cuatro o cinco años. La Comisión debe empezar a caminar y los interrogatorios serán de calidad, entendiendo que nosotros sabemos que tendremos la misma oposición mediática y política de siempre«.

Gabriel Rufián durante la entrevista con el periodista de Crónica Libre, Jaume Grau.

Mariano Rajoy está imputado en Andorra por un delito muy grave. El PSOE pone excusas peregrinas, para evitar que la imagen internacional de España se vea afectada. Repito, cuando el PSOE no quería que viniera Villarejo, había una razón poderosa: Villarejo ha trabajado para 14 ministros del Interior, casi todos ellos socialistas. El PSOE navegaba en aguas tenebrosas en este tema, porque nunca sabe cuándo le van a morder, cuando le van a pillar. Al final el régimen es el régimen.

«En el año 2017, una comisión de investigación sobre las grabaciones hechas al ministro Jorge Fernández Díaz con Daniel de Alfonso llegó a unas conclusiones demoledoras: el Ministerio del Interior se había visto involucrado directamente en acciones para atacar a sus enemigos políticos. A pesar de la gravedad de los hechos, el resultado fue nada. Han aparecido grabaciones de responsables políticos donde se demostraba su implicación en maniobras ilegales y el resultado fue nada. La pregunta es muy clara: ¿El resultado de esta comisión también será nada? La fiscalía nunca actúa de oficio ni se la espera».

Pero fíjese, quizás sí que es cierto que a nivel judicial no pasa nada o casi nada. Pero hay gente que está o ha pasado por Soto del Real, Hay una parte del Poder Judicial que bueno, “el partido judicial”, que evidentemente no va a ir en contra de, según quien. Pero no es cierto. bajo mi punto de vista, que no haya pasado nada.

«Le pongo un ejemplo, estoy convencido que las revelaciones de la comisión de la Gürtel y de otros asuntos contribuyeron a que muchos partidos de este hemiciclo, entre ellos el PSOE, se vieran obligados a tirar adelante una moción de censura para sacar a Rajoy. Y estoy convencido que hay muchísima gente que quizá no ve los telediarios, que quizá no lee un periódico , que quizá no escuchan la radio, pero que reciben quizá en el grupo de whastapp de la familia un video de Óscar Matute , o de alguien de Podemos o de mi mismo, interrogando a alguien y creo que eso llega a mucha gente.

Mucha gente que se para, me para, y que me dice, yo esto no lo sabía, ahora lo sé. Si fuera cierto que las comisiones de investigación no sirven para nada, le puedo asegurar que aquí no hubiera habido ni una sola comisión de investigación ni una sola».



En este sentido, si no se judicializan estos casos que han afectado a personas que han visto vulnerados sus derechos, se deja a esas personas en una situación de indefensión y vulnerabilidad jurídica. ¿No habrá nunca reparación para estas víctimas?



«Ojalá, ojalá que sí, ojalá que sí. Nosotros, como hemos comentado mil veces, no podemos cambiar ni al PSOE, ni al Poder Judicial, ni a según qué medios de comunicación no, no los cambiaremos. Pero se lo podemos poner más difícil. Podemos obligar al PSOE a hacer cosas, podemos ponérselo difícil al Poder Judicial, como se ha visto durante los últimos meses en según qué reforma».



¿La Fiscalía y parte de la judicatura forman parte de la Operación Cataluña?

«Total, pero no, eso no es una opinión. Hablar en tercera persona es un signo de imbecilidad, pero yo lo voy a hacer ahora. No es una opinión de Gabriel Rufián, es una información. O sea, ya está publicado. Está constatado que hay una parte del Poder Judicial que le ha declarado la guerra hace mucho tiempo a unas ideas determinadas, a unos partidos determinados, incluso a una parte del Gobierno determinada, es información, no es opinión, y eso es así y es gravísimo, es gravísimo .

Hay un debate interesante en torno a esto ¿No? Yo estoy convencido que si el juez Marchena, por ejemplo, fuera de Santa Coloma de Gramanet, quizá no pasarían muchas cosas que han pasado. La pregunta es, por qué no hay ningún juez en una alta instancia que sea de Santa Coloma de Gramanet ¿Por qué nadie? ¿Por qué una familia puede permitirse que un chico o una chica salida de la Universidad esté cuatro o cinco años estudiando unas oposiciones salvajes, de memorizar salvajemente, en su habitación, sin hacer nada más? ¿Cuántas familias se lo pueden permitir?

Eso es un debate interesante, pero convendría también entrar en eso, porque si no cambiamos el Poder Judicial, muchas de las cosas que se tienen que hacer en este país, que se deben hacer en este país, no se podrán hacer. Ha habido una extensión judicial, policial, mediática, en contra de algo tan sencillo como que la gente decidiera su estatus político en Cataluña. Unas acciones absurdas. ¿De qué ha servido esa enorme manipulación, esas brigadas policiales patriotas, esa utilización de recursos públicos en contra de una idea? En Cataluña no ha dejado de existir el independentismo . Entonces creo que se debería intentar otra cosa, evidentemente. Diálogo y negociación política».



En Crónica Libre, y gracias a Patricia López, y en colaboración con La Vanguardia, hemos estado investigando diversos casos, con documentos, testimonios y grabaciones. Algunos de los documentos hacen referencia al intento de las cloacas del Estado de cebar a los servicios de inteligencia de otros países para conseguir una base legal para investigarlas en España, una especie de juego de ping pong. Una documentación que hace referencia a Lienchestein, Andorra al FinCEN. ¿ERC va a pedir a la Comisión que se aporten todos los documentos que hacen referencia a las inteligencias de otros países?

«Sí, y además traducida. Porque ya vimos como la Comisión de Pegasus como el Presidente de la Comisión dijo algo así como que aquí se habla castellano, solo le faltó decir como Dios manda. Nosotros intentaremos utilizar nuestra fuerza política negociadora para que esto sea así.

Creo, además, que en muchas ocasiones los servicios de inteligencia español pensándose quizá que eran, pues no sé, un excelente servicio de inteligencia en pos de la unidad del país o de la patria, con un mal entendido patriotismo, le hicieron un flaco favor a su país y quedaron como la TIA, cómo Mortadelo y Filemón. Y creo que el daño que se le ha hecho a la imagen de este país por parte de los autodenominados patriotas es enormemente mayor que la que se pudo hacer desde Cataluña, votando el 1 de octubre.

Se intentó frenar una votación y los servicios de inteligencia ni la policía no pudieron evitar que ni una sola urna llegara a los colegios electorales, un ridículo mayúsculo. Eso perseguirá por los siglos de los siglos a este país. Los jueces europeos que no han extraditado, a Carles Puigdemont, a Marta Rovira, a Toni Comín, no lo han hecho porque sean independentistas, ni porque miren TV3, ni porque lean Crónica Libre. Denegaron las extradiciones porque son decentes y porque aplican la Ley y no el vamos».

Parece que el PSOE quiere limitar las investigaciones de las cloacas al periodo de los Gobiernos de PP, a pesar de que el caso de espionaje de Pegasus afecta también al periodo socialita. ¿Piensa que el tema de Pegasus debería tratarse dentro de la Comisión?



«Seguro que estará, se lo puedo asegurar, quien me haya escuchado alguna vez en alguna comisión de investigación sabe que lo haremos. Una cosa es la intención que tenga el PSOE, pero luego otra cosa es qué van a hacer, ¿cortarme el micro si le pregunto a alguien por Pegasus? Cortarnos el micro tiene un coste.

Entonces yo lo que le puedo asegurar a la gente es que sí Esquerra Republicana tiene que hablar de un tema lo hará, si tiene que preguntar sobre algo, lo preguntará, por mucho que se cabree según quién, y yo ya sé, soy muy consciente de eso, tiene un contrapeso, o sea una cara de la moneda mucho más perversa. Voy a tener cuatro editoriales, tres crónicas y una no sé qué en una tertulia, diciendo que soy un loco, que me he pasado otra vez que estoy amortizado, que estoy gordo…«



Usted ha calificado al grupo de personas que han colaborado en la Operación Cataluña como mafia. ¿Es realmente una mafia?

«Son prácticas mafiosas de primero de mafia, lo vemos en el Padrino. Con esos funcionamientos de poder como es el Partido Popular y también porqué no decirlo, el PSOE a lo largo de su historia, es una historia también oscura en muchos momentos. Bueno, si en ese sentido está clarísimo».



Esa organización mafiosa que ha llevado adelante la operación Cataluña, de la cual forman parte periodistas, empresarios, políticos, policías, estamentos del Estado ¿El Rey forma parte de la Operación Cataluña?



«Felipe Sexto se ha mostrado durante toda su trayectoria como un poder más de la derecha. La otra derecha en este país. Yo creo que cuando Felipe Sexto sale, el 3 de octubre, a avalar la violencia policial contra la ciudadanía, contra sus supuestos súbditos, lo que hace es dar validez a todo lo que se estaba haciendo. Si tú eres monárquico, si tú eres patriota, si tú quieres que las instituciones de tu país sean lo más demócratas posibles, losanas posibles, tú tienes que estar en contra de eso. O sea, a mí que no me guste el discurso del tres de octubre de Felipe Sexto no me hace republicano. En Cataluña hubo voces monárquicas insignes que dijeron que aquello era una barbaridad«.



Cuando hablamos de implicación en la Operación Cataluña, también están las llamadas personales del rey a empresarios para que salieran de Cataluña. ¿Eso es un papel activo, no?



«Sí, sí, claro. Cataluña y Euskadi han sido siempre un plato de mal gusto para los poderes fácticos de este país y la monarquía es uno de ellos. Este país tiene una gran diversidad cultural y diversidad lingüística. Y hay una parte del país que no la quiere tener.

David Cameron es un señor muy de derechas que facilitó una votación en Escocia, hizo campaña y ganó. Eso es respetar tu país. La democracia es respetar a tus ciudadanos y eso ha pasados solo a dos horas en avión. Pero España es otra cosa. Desgraciadamente, España es una democracia, sí, pero es una democracia con enormes carencias«.



Patricia López y otros periodistas han colaborado en hacer emerger la verdad en el caso de la Operación Cataluña, ¿Cómo valoraría el trabajo en concreto de Patricia y de los periodistas que han colaborado en este tema?



«Nosotros ponemos voz a un montón de gente, ponemos voz a un montón de preguntas, a un montón de sospechas, a un montón de certezas y una de las voces más importantes en todo esto tiene nombre y apellidos, Patricia López. Patricia des del minuto uno, sin ser nosotros nadie, no nos ayudó, nos ayudó mucho. Quizá no, no es ayudar, hizo su trabajo y su trabajo como periodista es intentar esclarecer la verdad y aún a día de hoy sigue haciéndolo. Con todo, el coste personal que eso tiene. Si fuera fácil hacer lo que hace Patricia López, habría un millón de Patricias López en este país y hay muy poquitas. Todo mi agradecimiento. Hay un periodismo decente en este país que gracias a él podemos seguir adelante».

¿Habrá coordinación entre los grupos independentistas y otros grupos interesados en esclarecer los hechos?

«Siempre intentamos coordinarnos, Es pública y notoria nuestra coordinación con EH Bildu. Con Óscar Matt..e También con las CUP, con Mireia Vehí, que hizo también un gran trabajo. También con Podemos quizá cuesta un poco más, hay que entenderles porque tiene la coalición de gobierno con el PSOE y a veces pues no pueden llegar hasta dónde deberían, Nosotros siempre intentamos coordinarnos y hacer un frente común».



La Comisión está presidida por el diputado del PDCAT Ferran Bel. ¿Qué opinión le merce?

«Ferran Bel es uno de los mejores parlamentarios de este hemiciclo. Un parlamentario extraordinario. Yo soy un enamorado de su oratoria y no por el contenido, porque de diez cosas que dice en ocho no estoy de acuerdo, porque tenemos ideologías distintas. Pero es un buen político y una persona fiable e ignorado en Cataluña«.



¿Será pues una buena presidencia?

«Al final presidir una Comisión es como arbitrar un Real Madrid-Barca, si lo haces bien al día siguiente nadie tiene que recordar quién ha arbitrado. Yo creo que Ferrán es un diputado muy respetado en esta Cámara y tiene el don de la discreción. Nosotros se lo pondremos fácil, seguro».



Ya que ha salido el futbol y para acabar. Usted es seguidor del Español, usted es perico. ¿Cree que el Español conseguirá mantenerse en Primera División?



«Lo tiene difícil, lo tiene difícil. Los pobres siempre tenemos que sufrir hasta el final, pero confío mucho en ese tridente histórico del Español, como es Luis García«.