EN DIRECTO. Sigue la sesión de investidura de Pedro Sánchez en Crónica Libre

Casi 5 meses han tenido que pasar para que un candidato de un partido político consiguiera los apoyos necesarios para convertirse en presidente del Gobierno. Los resultados electorales del 23J dejaron una realidad muy complicada. Alberto Núñez Feijóo no consiguió los votos en una primera sesión de investidura fallida en septiembre y hoy es el turno de Pedro Sánchez, que volverá a gobernar. Nunca siete votos dieron tanto que hablar, hicieron correr tanta tinta y levantaron tantas ampollas sociales. El acuerdo del PSOE con los independentistas catalanes, dentro del sistema democrático español, y la consiguiente Ley de Amnistía, han elevado la crispación de los votantes, políticos y medios de comunicación de derecha y extrema derecha. Hasta tal punto que, por primera vez en la historia se celebra una sesión de investidura con el Congreso de los Diputados blindado por 1.600 agentes de policías.

Sigue la sesión de investidura de Pedro Sánchez y los discursos de todos los líderes políticos a favor y en contra en DIRECTO y el minuto a minuto desde el Congreso de los Diputados en Crónica Libre.

13.44 h. La intervención del candidato concluye

Aplausos de sus socios. El discurso ha durado en torno a una hora y 45 minutos. El líder socialista tenía tiempo indeterminado. Los diputados abandonan el hemiciclo antes de las respuestas de meia hora de los líderes de otros partidos. El próximo en intervenir será Feijóo

13.18 h. Sánchez habla de Cataluña: «Haremos de necesidad, virtud»

El gobierno de coalición progresista dice que no cree en la independencia y apoya la unidad. pero la pregunta que tenemos que hacer es cómo garantizamos esa unidad. Dos alternativas: por imposición o por el diálogo y el perdón. El PP probó el primer camino y logró récord de personas que querían independizarse y que las calles se incendiaran, la mayor cris territorial y constitucional de nuestra democracia. Nosotros hemos apostado por la vía del entendimiento y el perdón, negociación mejor que imposición, en definitiva, unión y no ruptura. Entendimiento. Por eso indultamos a los líderes del Procés. «Haremos de la necesidad, virtud»

Amnistía a las personas del Procés, una medida que pide una gran parte de la sociedad catalana, que puede no ser compartida por algunos, pero hay que tomarla para consolidar avances logrados en los últimos cuatro y seguir avanzando por la senda del progreso. «El problema del PP y Vox no es que están en contra de la Amnistía, están en contra de los resultados de las elecciones».

Dice Sánchez que está curado de espanto porque viene de una legislatura en la que le han insultado y llamado de todo. «Lo que no quieren las derechas es que no gobernemos porque eso son mejoras para los ciudadanos. «En el último gobierno del PP era legal despedir a un trabajador que estaba de baja por enfermedad, el copago farmaceútico a los más vulnerables».

La medida de gracia de la amnistía puede ayudar a que se cierre la brecha del 1-O, dice Sánchez. «La amnistía que planteamos es legal, acorde con la Constitución y una medida hecha en otros países, democracias consolidadas de toda Europa. Por eso pido al PP una mínima responsabilidad social y no siga por la deriva trumpista impuesta por Vox. Si el PP sigue siendo un partido de Estado no puede seguir por ese camino». Recuerda el boicot a los productos catalanes, no independentistas, boicot sólo por ser productos catalanes.

Recuerda que el gobierno de PP concedió 1.400 indultos en un sólo día. Indultaron a miembros de Terra Lliere acusados de terrorismo. «¡Qué escándalo, señor Feijóo!». Recuerda Sánchez que el PP dio concesiones a independentistas para conseguir la estabilidad de gobierno y no se fragmentó España, fue el reflejo de una España variada. «Les pido que no insulten la memoria de los españoles y que no sigan quitando legitimidad a los gobiernos que no sean del PP».

Asegura Sánchez que «la amnistía se va a aprobar con luz y taquígrafos, en el Congreso y según manda la Constitución del 78, no como dicen ustedes».

«Esto va ayudar a líderes políticos cuyas ideas yo no comparto, pero también a otros ciudadanos que se vieron arrastrados, como los policías»

13.16 h. Sánchez anuncia ayudas para liberar la deuda de las CC.AA. que creció con el gobierno de Rajoy.

Van a dar ayudas para mejorar los servicios de las Comunidades Autónomas sean del color político que sean.

13.14 horas. «No tiene sentido que los gobiernos autonómicos del PP y Vox baje los impuestos a los más ricos y nos pidan más recursos al gobierno central».

Aplausos de la bancada socialista. Sánchez ha anunciado que en la próxima legislatura los más ricos van a seguir pagando más.

13.11 horas. Sexta prioridad: la igualdad de las Autonomías

Las diferencias entre provincias aumenta y el reto demográfico va a ser una prioridad en la próxima legislatura. las ayudas europeas están ayudando a conseguirlo. Nuevas industrias fuera de las capitales y mejoras ferroviarias, según recoge el pacto con Sumar. Mejorar las condiciones de la gente que vive en la España Vaciada para que no tengan que huir de los pueblos.

13.10 h. Sánchez anuncia medidas contera los abusos sexuales de la Iglesia

El gobierno ampliará medidas contra los abusos de la infancia.

13.05 Quinta prioridad del gobierno socialista: La igualdad plena y efectiva entre hombres y mujeres

Sánchez enumera frases machistas que parecen sacadas por los manuales de la Sección femenina franquista, pero son cosas que han dicho los políticos de Vox. Habla Sánchez del machismo, que las mujeres cobran menos que los hombres, discriminación que va contra lo que dice la Constitución y anuncia Ley de Paridad que acabe con los techos de cristal y facilite la conciliación.

13.02. Se cumple una hora de discurso de Sánchez

Modificar el Articulo 49 para reconocer y garantizar la protección y ayudas a personas con discapacidad.

Van a aumentar el Bono joven para facilitar a los jóvenes el acceso a la vivienda y la emancipación.

Apoyo a la transición energética y las energías renovables. Van a seguir luchando contra la sequía con una larga lista de acciones, entre ellas, acabar con los pozos ilegales y apoyar por la agricultura familiar y ecológica que generará valor y vinculación con el territorio.

12.58 horas. Sánchez anuncia medidas para mejorar la burocracia

Fin de la cita previa y mejorar y facilitar los trámites con la Administración Pública

12.47 horas. Sánchez desgrana el acuerdo con Yolanda Sánchez y Sumar

El candidato socialista ya había anunciado que detallará todos los pactos con todas las fuerzas. Dice que con Sumar van a apostar por luchar contra el paro juvenil, que España sea para legislatura del Estatuto de los Trabajadores, reducción a 37 horas de jornada laboral y ayudas para empresas que flexilicen horarios y apuesten por el teletrabajo.

Medidas para mejora la calidad de vida de la población a la que le cueste llegar a fin de meses.

Tres grandes acciones: bajada IVA de alimentos hasta junio de 2024. y a partir de 1 de enero transporte público gratuito para menores y desempleados permanente en colaboración con CC.AA y Ayuntamientos.

Compromiso para mejorar la calidad de vida de los españoles. Acabar con las listas de espera del sistema sanitario y anuncia acuerdos con Gobiernos autonómicos que lo deseen para acabar con las listas de espera. También mejorar Atención Primaria y un gran Pacto de Estado por la salud Mental.

Y también se apostará por la educación de calidad: ayudas de comedor, ayudas de actividades extraescolares, reducir tasas universitarias, ayuda I+D+I y recuperar la fuga de cerebros que tuvieron que irse por por el abandono del gonierno del PP.

Van a mejorar la vida de los mayores: Van a seguir revalorizando las pensiones y la Ley de Dependencia, para el que han inyectado 1.000 millones de euros. Se va a respetar el Pacto de Toledo de las pensiones y van a inyectar 5.000 millones de euros anuales para garantizar las pensiones de los que trabajan y cotizan hoy.

12.42 h. Sánchez se propone como candidato para seguir con un gobierno progresistas. «Hemos cometido errores pero creo que el balance de los aciertos es incuestionables»

Divce que esta es la oposición más agresiva y estéril que se ha conocido en la democracia. Sánchez dice que tenemos los datos de empleo más buenos de la historia, dos millones menos de parado que con el gobierno del PP. Tenemos más médicos, más profesores… y habla del aumento del gasto para beneficios sociales y contra la desigualdad. Se ha recortado la brecha salarial entre hombres y mujeres.

12.38 h. El candidato dice que el 75% de los españoles piensa que hay que cuidar el Estado de Bienestar

Y también están de acuerdo en subir impuestos a grandes fortunas y grandes empresas. Sin embargo, el PP y Vox están bajando los impuestos a los que más tienen. El 91% de los españoles a favor de que personas LGTBI tengan los mismos derechos, lo contrario que hace la derecha en España. la ,mayoría no comparte sus medidas reaccionarias.

12.34 H. Sánchez critica las medidas del gobierno PP y Vox de Castilla y León para dificultar los abortos de las mujeres, como denunció Crónica Libre

El candidato se refiere a que el gobierno de Castilla León han aprobado que las mujeres tengan que cambiar de provincia para abortar como denunció Crónica Libre

12.30 h. Francina Armengol pide seriedad y respeto a los diputados del PP

La bancada de la derecha murmulla y critica las palabras de Sánchez que critica sus medidas reaccionarias en sus gobiernos autonómicos y en ayuntamientos gobernados por PP y Vox. Sánchez dice que sus interrupciones van a hacer que se haga muy larga su intervención.

12.24 h. Sánchez, sobre la derecha que es el PP

Tras las elecciones autonómicas del 28-M, el PP de Feijóo decidió qué derecha quería ser al juntarse en 5 gobiernos autonómicos. En castilla y León, el gobierno PP y Vox han cortado presupuesto para los más necesitados. En Aragón están cortando la Sanidad Pública. En Madrid han anunciado la ley por vía de emergencia de la ley de protección LGTBI lo que hace más vulnerable a los más vulnerables. Sánchez anuncia Pacto de Estado para proteger al colectivo LGTBI.

12.15 h. Sánchez se refiere a las propuestas reaccionarias d la extrema derecha

Las propuestas contra el feminismo, el cambio climático, contra el diferente… «O la democracia otorga seguridad o España retrocede». La derecha y la izquierda chocan en diferentes maneras de ver la sociedad. la opción reaccionaria e involucionaria quiere volver a un pasado falso y siempre son feministas, colectivo LGTBI, inmigrantes, ecologistas los culpables de todos los males. Frente a esta visión está la visión progresista, que mejora las prestaciones sociales. O avanzamos o volvemos al punto de partida. Sánchez asegura que las derechas son clasistas. «Nosotros somos tan españoles como ellos».

12.12 h. Sánchez confirma su preocupación por la emergencia climática

La sequía que sufren muchas partes de España, la España vaciada, la agricultura…

12.07 h. Sánchez pide el fin de las armas por parte de Israel.

Sánchez también dice que está con Israel y exige la devolución de presos rehenes por Hamás, pero pide el fin de las armas y matanza de Palestinos. Su primer compromiso de esta legislatura es: Reconocer al estado Palestino»

12.03h. Comienza el discurso de Sánchez sin límite de tiempo.

El candidato a presidencia comienza su discurso hablando sobre las manifestaciones callejeras de los últimos días, pero recuerda que los ciudadanos donde se manifiestan realmente es en las urnas. La voluntad de los 25 millones que votaron el 23-J tendrán su palabra hoy y mañana en boca de los líderes de todos los partidos. Dice Sánchez que la democracia sólo puede estar dentro de la Constitución

12.00. Francina Armengol abre la sesión de investidura.

La presidenta del Congreso cede la palabra al candidato Pedro Sánchez.