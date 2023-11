Sánchez vende una legislatura de utopía social, mientras Feijóo ve sentido de Estado en Abascal y sus movilizaciones preconstitucionales

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez ha dejado para un segundo plano la amnistía firmada con los partidos independentistas catalanes ERC y Junts y destacaba en su discurso de investidura las medidas de educación, sanidad, fiscalidad y energía pastadas con Sumar. El líder de la oposición centró todo su debate en el pacto para Catalunya hasta el punto de ensalzar al líder de VOX.

El toma y daca entre el candidato a presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, el popular Alberto Núñez Feijóo, se ha saldado con tres intervenciones del primero y dos del segundo que por más humor que intentaron ponerle no dejó de teñirse de amarga imposibilidad de diálogo y acuerdos.

Sánchez comenzó destacando los avances de la anterior legislatura en feminismo, en emergencia climática y señaló que estas serían además las transformaciones inminentes también de esta legislatura. Se comprometió a pedir en Europa el «alto al fuego de Israel sobre Gaza, al igual que ayudamos a Ucrania».

Después comenzó a glosar las medidas pactadas con Sumar de Yolanda Díaz, quien seguro repetirá como vicepresidenta, para abordar «las desigualdades dentro de nuestros países” debido entre otras cosas a la “cuarta revolución industrial”. Medidas enfocadas a trabajadores y autónomos que ven peligrar sus empleos por eso «o la democracia proporciona seguridad o la inseguridad acabará con la democracia”, facilitando que surgan movimientos de extrema derecha como los que ya gobiernan en algunos países de Europa o los que se llevan manifestando una docena de días en la sede del PSOE en Ferraz.

Medidas concretas y caras

Para el arsenal de medidas sociales pactadas entre los socios de Gobierno, el presidente Sáncjez ha confirmado que se mantndrá el Impuestos a las grandes fortunas y empresas y que será así hasta que se acabe la legislatura les parezca bien a los empresarios o no.

Se volverá a subir el Salario Minimo Interprofesional, habrá una bajada en el IVA de los alimentos, se desarrollará una Ley de Agricultura Familiar para la econología sostenible y se trababajará para la plena igualdad efectiva entre hombres y mujeres (igualdad de salarios, de permisos por hijos…). Para todo ello, además de mantener el impuesto a los ricos y a las grandes empresas se «ensancharán las bases fiscales», ha dicho el presidente sin explicar mucho más.

También se intervendrá en otras materias como la Sanidad y la Educación auque sean competencias transferidas a las Comunidades Autónomas. Por un lado, recortar listas de espera, oftalmología odontología dentro del servicio sanitario y un plan de salud mental. Por otro, educación gratuita de los 0 a los 3 años, ayudas de comedor, más actividades extraescolares, más becas y bajada de tasas.

Feijóo enganchado a la amnistía y a VOX

El líder del PP Alberto Núñez Feijóo no tuvo el mínimo interés de entrar en otro asunto que no fuera la amnistía firmada por el PSOE con los partidos independentistas catalanes ERC y Junts. Tan concentrado estaba en el asunto que al elegir una cita del poeta Antonio Machado no se dio cuenta que estaba seleccionanado una versión del mismo con añadidos del cantautor Ismael Serrano.

Sánchez, que también tuvo que escuchar todo tipo de acusaciones sobre cómo había vendido España por siete votos, no se lo dejó pasar y le sacó a relucir la amistad del gallego con el condenado narcotraficante Marcial Dorado, unas fotografías en el yate de Dorado que perseguiran a Feijóo durante toda su carrera política. Al principio Sánchez intentó recriminarle por qué cuando el PP ha intentado pactar con el PNV o Junts era un ejercicio de Estado y cuando lo ha hecho el PSOE era una traición a España, pero la discusión ha subido de tono. Mientras el presidente del Gobierno le recordaba a sus antecesores gallegos como Manuel Fraga, fundador del Partido Popular, que fue ministro con el dictador Manuel Fraga y padre de la Constitución.

«Esas lecheras a la frontera»

En una de las repuestas, el dirigente del PP le ha contestado que el lider de VOX, Santiago Abascal, estaba demostrando «tener más sentido de Estado que usted, señor Sánchez». Esta afirmación ha resultado sorprendente puesto que tanto Abascal como los suyos llevan más de 12 días manifestándose a las puertas del la sede del PSOE en Ferraz gritando consignas como «La Constitución destruye tu nación» junto a organizaciones nazis y de extrema derecha, lanzando insultos a la corona e incluso el vicepresidente de Castilla y León, que es de VOX y gobierna junto al PP, se le ha visto lanzar consignas racistas como «Esas lecheras a la frontera».

Además, la pasada semana en rueda de prensa Abascal pidió a la Policía que no cumpliera las órdenes de interior, lo que no parece que sea muy constitucional. El presidente en funciones, Pedro Sánchez lo ha acaba saldando con un «no me hable usted de Constitución cuando el PP lleva cinco años incumpliendo la Constitución y la democracia sale adelante», en alusión al bloqueo para renovar el Consejo General del Poder Judicial.